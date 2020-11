PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Drama a překvapení v Turecku

RACING POINT

Lance Stroll, 1. místo

Jsem v šoku. V posledním tréninku jsme nevypadali zvlášť konkurenceschopně, ale nyní jsem tak šťastný. Opravdu jsem na konci zajel skvělé kolo, měl jsem jedno kolo a na přechodných pneumatikách. Autu jsem věřil a podařila se mi téměř každá zatáčka a je skvělé se takhle vrátit po náročných pár závodech. Získat pole position je zvláštní moment, jeden z mých nejlepších v kariéře.

Sergio Pérez, 3. místo

Pro tým je to skvělý výsledek. Je to něco, s tím jsme rozhodně nepočítali! Rozhodně preferuji třetí místo před druhým, protože budu startovat z lepší strany tratě a myslím, že zítra bude start hodně rozdílný a rozhodující. Víme, že Mercedesy se budou probojovávat a Max bude také hodně silný. Uvidíme, jak to dopadne.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Je to pro nás skvělý den. Je skvělé vidět Lance a Racing Pole na pole position. Hlavní dnes byly pneumatiky a Lance a jeho tým se na konci Q3 rozhodl pro přechodné a řekl, že se podmínky zlepší a stalo se tak, není lehké se v podobných chvílích rozhodnout. Lance byl rychlý a jel fantasticky. Gratuluji mu. Checo jel také skvěle, je třetí a to vypadá na slibný závod. Je to odměna za všechnu práci přes noc, kdy jsme se snažili pochopit pneumatiky v těchto podmínkách, ale nečekali jsme, že bude až tak mokro, nicméně se to vyplatilo.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

V Q1 jsme to zkusili na přechodných, ale chyběla přilnavost. Podmínky se v Q3 zlepšily, ale pro nás na přechodných to bylo strašné. To přezutí pro nás nebylo dobré. Je to samozřejmě zklamání. V závodě se nám to ale může podařit, ale do kvalifikace jsme byli vždy první, takže dojet najednou druhý není to, co byste si přáli.

It's a very, very fine line between joy and despair in Formula 1



Fastest in every session until Q3, a disconsolate Max Verstappen ponders what might have been, after just missing out on his first pole position of the season#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/PEhHhI0Kfy — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

Alexander Albon, 4. místo

Je to dobrý výsledek, ale když vezmeme, jak jsme byli během víkendu konkurenceschopní, je to zklamání. Mohlo to být prostě lepší. Takže je to frustrující, protože v trénincích bylo auto skvělé a rychlost byla dobrá, ale dnes pneumatiky nefungovaly tak dobře. Racing Point se vynořil odnikud a nečekaně, prostě jim zafungovaly pneumatiky, ale nestartujeme ze špatného místa a těším se. Zkusili jsme pár věcí, abych získal jistotu v podobných podmínkách a byl to zatím dobrý víkend.

Christian Horner, šéf týmu

Byla to náročná kvalifikace a Max dominoval v Q1, Q2 i na začátku Q3. Na pneu do mokra. Konec byl na hraně mezi přechodnými a mokrými a my s oběma vozy přezuli. Max ztratil bohužel hodně času za Kimim a nezahřál dost pneumatiky. Také jsme se trošku trápili s teplotami. Maxovo poslední kolo vypadalo dobře, trošku ztratil v sedmé zatáčce a je druhý. Jen o tři desetiny ztratit pole, když jste do té doby pokaždé nejrychlejší, je pochopitelně zklamání, ale první řada je pořád dobrá. I Alex vypadal konkurenceschopně a u něj to bylo o tom zajet čisté kolo. Je to vyrovnání jeho nejlepší kvalifikaci a chci pogratulovat Racing Pointu, jak jim přechodné pneumatiky fungovaly. Nejsme si jistí, jaké budou podmínky zítra, ale vypadá to zajímavě a oba jezdci mají možnost bojovat.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 5. místo

Myslel jsem si, že včera to bylo unikátní, ale dnes to byl ještě jiný level. Jednoznačně to klouzalo nejvíc, co jsem kdy zažil v F1. Nedalo se nic předvídat a přirovnal bych to k jízdě na skluzavce. V zatáčkách nebyl ani náznak přilnavosti a moc jste toho nedostali jako zpětnou vazbu. Nejel jsem naplno, ale postoupil jsem do první desítky a nakonec je z toho páté místo. Slušný výsledek. Je to hodně psychicky náročné, když jsou podmínky takové a jsem si jistý, že jsem během toho kola ani jednou nemrkl. Bude to zajímavý závod ať už bude nebo nebude pršet.

Esteban Ocon, 7. místo

Bylo to dost náročné a klouzalo to. Asi jsem v podobných podmínkách ještě nejel. Ale bylo to stejné pro všechny. Snažili jsme se z auta dostat maximum. Měl jsem pocit že jsme si v Q1 a Q2 vedli dobře, v poslední části už to bylo horší. Asi jsme zvolili špatně, když jsme na začátku vyjeli na přechodných, protože si myslím, že to mohlo být na první pětku. Bylo to ale dobré kolo, ale jediné, kdy jsem na to šlápl, takže možná kdybychom měli víc kol, mohlo to být jiné. Zítra ale bude spousta příležitostí a uvidíme, co udělá počasí.

Alan Permane, sportovní ředitel

Jsme s výsledkem spokojeni, oba jezdci jsou v první desítce. V podobných podmínkách to není nikdy lehké a zvlášť, když musíte žonglovat mezi přechodnými pneu a těmi do deště. Je těžké volit strategii. S Estebanem jsme zkusili přechodné, ale nevyšlo to, takže jsme přezuli. Jsme spokojeni a těšíme se na závod, ať už bude mokro nebo ne.

MERCEDES

Lewis Hamilton 6. místo

Byla to špatná kvalifikace. Vůbec jsem si ji neužil. Možná to byla úplně nejhorší kvalifikace, kterou jsem v F1 zažil. Trať je moc fajn, ale přilnavost byla tak minimální, že jsme zatáčky museli projíždět hodně pomalu. Byla to výzva, máme obyčejně hodně přítlaku, ale tady se to vytratilo. Je jasné, že nás limitovala teplota pneumatik, nicméně jsem spokojen s tím, jakou práci jsme odvedli. Gratuluji Lanci k prvnímu místu, zítra to bude bitva.

Valtteri Bottas, 9. místo

Celý problém spočíval v teplotě pneumatik. Neodkážeme je zahřát v průběhu celého víkendu. Když se vám to povede, jste na tom dobře, když ne... V dnešních podmínkách bylo snadné udělat chybu, musíte být neustále soustředění. Takže jsem spokojen alespoň s tím, že jsem to zvládl bez úhony.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 8. místo

Dobrý výsledek a můžeme být spokojeni. Byly to snad nejhorší podmínky, ve kterých jsem během své kariéry jel, ale moc jsme s tím nemohli udělat. Museli jsem vyjet a čelit jim. Ráno jsme se dost trápili, ale podle mě nám ta kola odpoledne pomohla. I když přestalo pršet, hodně to klouzalo a bylo těžké se na trati udržet. Nakonec nám to ale pomohlo. Záleží ale na zítřku a musíme udělat maximum. Uvidíme, jak to dopadne. Máme dobrou šanci získat dobrý výsledek.

Antonio Giovinazzi, 10. místo

Je dobré být v první desítce, letos poprvé. A oba vozy! Je to skvělá oslava pětistého závodu týmu, ale stále před sebou máme kus práce. Nebylo to jednoduché a asi nejnáročnější kvalifikace mé kariéry, ale zvládli jsme to. Zkusili jsme v poslední části přezout, ale přechodné pro nás nefungovaly. I tak můžeme být spokojeni. Máme dobrou šanci a když bude podobné počasí. Nebude to lehké se probojovat na startu, jako to děláme obvykle, ale rozhodně se o to pokusím.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Můžeme být spokojeni. Podmínky byly náročné, ale odvedli jsme dobrou práci. Pneumatiky do mokra fungovaly dobře a ačkoliv to ráno vypadalo hodně náročně, jako tým jsme zareagovali a zlepšili se. Oba jezdci jeli skvěle a je to povzbuzení morálky celého týmu a k tomu velký šance zítra získat body. Můžeme být pyšní, ale body se rozdávají zítra.

MCLAREN

Carlos Sainz, 13. místo

Jsem hodně zklamaný. Čekali jsme, že to bude náročné kvůli zahřátí pneumatik, ale i tak jsme si na začátku Q2 pokazili věci vyjetím na přechodných, které nefungovaly. Když jsme vyjeli na mokrých, bylo po všem a já zajel jen dvě měřená kola. To nestačí. Zítra to vypadá na sucho, takže uděláme maximum, abychom se posunuli vpřed.

Lando Norris, 11. místo

Náročný den. Nemyslím, že jsme dostali z auta maximum, protrápili jsme se. Možná jsme nezvolili správné pneumatiky, takže jsme po začátku Q2 byli pár kol za ostatními. V tu chvíli jsme ale nezvládli zahřát včas pneumatiky do mokra a postoupit. Musíme zítra zabojovat a využít příležitosti, které se mohou naskytnout.

Andreas Seidl, šéf týmu

Byla to náročná sobota. Nemáme ani jeden vůz v první desítce a to jsme si dnes ráno opravdu nemysleli. Podmínky byly náročné a museli jsme okamžitě reagovat a rozhodnout se. S odstupem mohu říci, že nás možná rozhodnutí vyjet na přechodných stálo možný postup. Body se rozdávají zítra a musíme využít zkušenosti, které jsme získali, abychom se dostali do boje o body.

FERRARI

Sebastian Vettel, 12. místo

Snažili jsme se prostě ideálně zahřát pneumatiky. V takových podmínkách je to dost těžké, každý stupeň dělá rozdíl. Bohužel se nám to nedařilo. Pneumatika do absolutního mokra byla pro nás nejhorší. Za jiných podmínek jsme mohli být o dost výš, za těchto ne. Zítra to bude ve středu pole zajímavé, je to hodně kluzké, ale také zábavné. Takové podmínky tu snad ještě nebyly. Rozhodně máme co napravovat.

Charles Leclerc,13. místo

Pro nás je to zklamání. Dosavadní průběh víkendu byl fajn, ale s tímhle nejsme spokojeni. Ranní trénink mi docela vyšel, měl jsem sebevědomí, ale odpoledne jsem se trápil s pneumatikami. Nedostal jsem je do provozního okna, je to frustrující. Doufám, že závod bude suchý.

Laurent Mekies, sportovní ředitel

Špatná kvalifikace. Měli jsme problémy zahřát pneumatiky. Už v Rakousku bylo vidět, že na mokru máme problémy, doufali jsme, že tentokrát ro bude lepší, ale zejména v extrémně mokrých podmínkách to bylo hodně náročné. Je to škoda, doposud to vypadalo, že budeme konkurenceschopní. Naše startovní pozice je nevýhoda, ale zítra nás čeká dlouhý závod. Pokusíme se udělat vše, abychom domů přivezli hodně bodů.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 15. místo

Je to pro nás zklamání. Po včerejšku jsme věřili, že budeme rychlí, ale dnes to nevyšlo. Byly to zvláštní podmínky, na mokru jsme většinou rychlí, ale tentokrát se nám nepodařilo dostat pneumatiky do správného provozního okna. Všude jsem se klouzal. Zítra nás čeká hodně práce.

Danil Kvjat, 17. místo

Nebylo to pro nás dobré. Jsem zklamaný svým vlastním výkonem, udělal jsem chybu v posledním kole a roztočil se. Nefungovaly nám pneumatiky, bylo těžké přimět je pracovat. Zadní část auta byla také dost nestabilní, takže bylo těžké vůbec zůstat na trati. Takové podmínky jsou dost těžké a extrémní. Na druhou stranu... Bylo to stejné pro všechny. Zítra se to pokusíme otočit.

Jonathan Eddolls, závodní šéfinženýr

Jsme zklamaní. Včera byly podmínky na trati dost náročné, trať byla jako kluziště. Dnes na mokru to bylo ještě horší. Trápili jsme se s pneumatikami, což zapříčinilo, že oba jezdci měli problém vůbec s tím, aby vůz udrželi na trati - o zajetí konkurenceschopných časů nemluvě. Do budoucna si z toho musíme vzít ponaučení. Každopádně závod je až zítra, dnes jsme neukázali pravý potenciál našeho vozu. Pokud bude zítra sucho, mohli bychom mít dobrý závod.

HAAS

Kevin Magnussen, 16. místo

Jsem dost naštvaný! Po celé kolo vlála žlutá vlajka, tak jsme to respektoval. Jenomže prakticky všichni ostatní své časy vylepšili, což znamená, že na to tlačili. Byl jsem sedmý, nakonec jsem skončil šestnáctý. Pravidla prostě musíme respektovat, štve mě to.

Romain Grosjean, 19. místo

Nejsem moc spokojený. Neřídil jsem dobře. Přerušení z důvodu nebezpečné trati byla jediná možnost. Neexistoval způsob, jak bychom v těch podmínkách mohli pokračovat. Poté jsem se ale dostal do tempa, začal si věřit... No bohužel na jednom místě jsem to přehnal a ztratil kontrolu. To znamenalo konec.

Günther Steiner, šéf týmu

Vypadalo to, že budeme mít dobrou kvalifikaci, ale nakonec jsme byli ve špatnou dobu na špatném místě se žlutými vlajkami... Prostě to tak je, nedá se nic dělat. Na zítra je předpovídán také déšť, takže se toho může stát hodně. Třeba budeme mít tentokrát štěstí. Gratuluji Racing Pointu k prvnímu a třetímu místu.

WILLIAMS

George Russell, 18. místo

Dnes to pro nás nebyla tak důležitá, protože jsme věděli, že budeme startovat zezadu kvůli penalizaci. Chtěl jsem zajet pár kol a zjistit, jak se auto chová, ale bohužel to dnes bylo dost omezené. Malá přilnavost a špatné se zahřívaly pneumatiky. Snad to zítra bude zajímavý závod. Víme, že můžeme v úvodních kolech dost získat, takže se pokusíme o dobrý start.

Nicholas Latifi, 20. místo

Asi se v F1 nikdy nejelo za podmínek s tak malou přilnavostí. Bylo to náročné pro všechny vůbec se udržet na trati a nemohl jsem prostě vůbec zajet kolo, jediné jsem zajel před červenou vlajkou a na trati bylo příliš vody. A bylo po všem, v závodě se může stát cokoliv, podmínky mohou být různé a myslím, že to bude chaos a snad toho využijeme.

Dave Robson, šéf oddělení výkonnosti vozu

Dnes to bylo dost náročné a podmínky ještě horší než včera. Většina jezdců vůbec nedokázala správně zahřát pneumatiky a získat z nich přilnavost na mokrých i přechodných. Rozhodli jsme se nevyjet, protože podmínky prostě nebyly vůbec k ničemu a nic užitečného bychom se nedozvěděli. V kvalifikaci to nebylo lepší a skoro celé pole se trápilo. Nicholas se trápil ještě víc než George, který našel trošku lepší cestu práce s pneumatikami. Zajel pěkně, ale na postup to nestačilo. Snad budou zítra podmínky lepší a bude to dobrý závod. Víme, že jsme dostali penalizaci a doufáme, že přes náročné podmínky jsme jezdcům poskytli dobré podmínky a že se probojujeme. Ačkoliv podmínky byly těžké a nemohli jsme se tak naplno využít tento skvělý okruh, i tak to byla dobrá kvalifikace a hodně to zamíchalo kartami. Zítra to asi bude podobné, takže to může být vzrušující a dlouhý závod. Gratuluji Strollovi a Racing Pointu. Viděli jsme jeho talent v mokru už dřív a nebylo zase takovým překvapením, že se dnes tak ukázal.

