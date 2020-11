Albona přesun do Alpha Tauri neláká: Nesouhlasil bych s tím

Zdá se, že osud Alexe Albona v Red Bullu je zpečetěn. Thajec nepodává přesvědčivé výkony, což po sezoně zřejmě vyústí v jeho sbohem elitní stáji. Není se co divit - rozdíl mezi Albonem a Verstappenem je propastný, Alex si navíc nepomohl ani v posledním závodě, který se jel na italské Imole. Své nevýrazné počínání podtrhl chybou po restartu závodu, která jej nakonec stála veškeré šance na dobrý výsledek.

Nabízí se přesun zpět do Alpha Tauri. Přesně takový scénář nastal loni v případě Pierre Gaslyho, přičemž v případě mladého Francouze restart ve formě přeřazení do juniorského týmu zabral. Rodák z Rouenu letos předvádí parádní výkony - aktuální sezona se v jeho případě dá označit za životní.

Alexe Albona však přesun zpět do Alpha Tauri neláká. „Myslím, že ambicí každého pilota je závodit v týmu, který je opravdu vysoko. Tím je Red Bull, já proto chci zůstat. Alpha Tauri mě neláká. Absolutně bych s návratem nesouhlasil," říká vehementně.

Alexander Albon při restartu v závodě na Monze | foto: Red Bull Content Pool

„Vím, jak mám dosáhnout dobrých výsledků, maximálně se na to soustředím, věřím, že se mi to bude dařit. To je jediná věc, o kterou teď kráčí," nevzdává se Albon. Třebaže se do fronty na jeho sedačku zařadilo hned několik hladových vlků, kteří teď mají podle všeho mnohem větší šanci než čtyřiadvacetiletý Thajec.

Jen dodejme, že u Alpha Tauri, už je pro příští sezonu potvrzen Pierre Gasly, druhou sedačku by podle zákulisních informací měl obsadit mladý Yuki Tsunoda, Alex Albon by se tak z Formule 1 zřejmě poroučel.