Albon? Místo v Red Bullu si nezaslouží, kritizuje Villeneuve

Alexi Albonovi se u Red Bullu vůbec nedaří. Jeho výkony v elitní stáji jsou snad ještě horší než ty loňské v podání Pierre Gaslyho. Připomeňme, že Francouz byl za onu zmíněnou blamáž po GP Maďarska 2019 sesazen zpět do Toro Rosso. Na jeho místo zamířil právě Albon, třebaže výkony mladého Thajce nevypadaly ze začátku nové štace úplně špatně, s přibývajícím časem zabředávaly do stále většího průměru až podprůměru.

A nyní to vypadá, že dny mladého Thajce u Red Bullu jsou definitivně sečteny. Nahradit by jej měl jeden z dvojice Sergio Pérez - Nico Hilkenberg. Mimochodem, Max Verstappen a jeho okolí prý preferuje Hulkenberga, to ale nejsou informace, které by se daly označit za oficiální.

K situaci Albona se nyní vyjádřil také mistr světa z roku 1997 Jacques Villeneuve, který je znám tím, že nikoho a nic nešetří. Tuhle svou charakteristiku dodržel i nyní, když řekl, že Alex Albon je nejhorší týmová dvojka Red Bullu všech dob.

„Místo v tom týmu si absolutně nezaslouží. Je nejhorší dvojkou v historii Red Bullu. Víte, proč ho tam drží? To kvůli tomu, že je to Thajec, přičemž Red Bull je z poloviny thajský," má jasno Villeneuve.