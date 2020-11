Ferrari touží po 3. místě v šampionátu. "Bude to ale velmi těžké," uvědomuje si Binotto

Stáji z Maranella v současné době patří až 6. místo, na třetí ztrácí 32 bodů a do konce sezóny zbývají ještě 4 podniky. Před ní jsou Racing Point, McLaren a Renault, které v bitvě o kýženou 3. pozici dělí jediný bod.

Problémem Scuderie kromě bodové ztráty je i rozdíl mezi jejími piloty - zatímco Charlesovi Leclercovi se daří pravidelně dojíždět v první desítce a nasbíral už 85 bodů, tak Sebastian Vettel na něj ztrácí a často chybuje - na svém kontě má jen 18 bodů.

"Rozhodně si myslím, že by bylo skvělé se posunout v šampionátu dopředu, ale když se na to podíváte, tak jsme nezískali žádné body a na jeden tým jsme ztratili," říkal šéf Mattia Binotto po závodě v Imole, kde Daniel Ricciardo s Renaultem skončil na pódiu.

Stav šampionátu konstruktérů po GP Emilia Romagna 2020 | zdroj: FIA

"Bitva je velmi vyrovnaná. Myslím, že se naše auto zlepšuje. Pokusíme se tedy o to, naším cílem je rozhodně se pokusit někoho dostihnout. Zbývají ale už jen 4 závody, takže to bude poněkud dost těžké," pokračuje šéf Ferrari, který prožívá mizernou sezónu, do níž vstoupilo se slabým motorem a moc se nepovedla ani aerodynamika.

Jeho dlouhodobým cílem je vrátit italský tým na nejvyšší příčky a příští rok pravidelně bojovat o pódia: "Náš projekt se nepovedl. Hledali jsme vývojový směr, jenž se ukázal být špatný. Pak dorazil COVID, zastavily se práce na voze, což nás penalizovalo na celou sezónu."

"Museli jsme vyhovět opatřením, která způsobila přerušení na devět týdnů, navíc se hned poté rozhodlo o zmrazení projektů pro rok 2020. Tuto sezónu vnímám v odlišném kontextu než tu normální, dokážeme však zareagovat," slibuje Binotto.

Ferrari chce v příští sezóně pravidelně bojovat o pódia, na titul to však ještě nebude | foto: Pirelli

"Pro rok 2021 máme velmi vysoké cíle. Pozoruji jednotný tým, který chce, aby se mu dařilo. Cítí břemeno zodpovědnosti a touhu se dostat zpět. Příští rok budeme mít taky úplně nový motor, který dobře funguje na testovacích stolicích," prozrazuje.

"Máme nápady týkající se auta, ale vzhledem k omezenému množství hodin v aerodynamickém tunelu ve srovnání s minulostí nedokážeme zázraky. Jsem si však jistý tím, že je tým živý a že dosáhneme dalšího pokroku.

Teď to je na nás, abychom to dokázali. Realisticky, Ferrari nebude v roce 2021 bojovat o mistrovský titul. Příští rok se musíme vrátit k pravidelnému boji o pódia. To je naším cílem," dodává Binotto.