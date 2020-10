Hamilton může zdolat hranici, která se zdá být nepřekonatelná, myslí si bývalý pilot F1

Ještě před několika lety to vypadalo, že fenomenální úspěchy Michaela Schumachera zůstanou nepřekonány. S příchodem hybridní turboéry v roce 2014 se však do celé záležitosti „vložil" Mercedes a Lewis Hamilton. Stříbrné šípy sbírají od zmíněné sezony úspěch za úspěchem, přičemž Hamilton se na této dominanci podílí pěti mistrovskými tituly. Jen jednou ho v rámci interního souboje porazil Nico Rosberg.

Zdá se, že ostřílený Brit nenalezne přemožitele ani letos - týmový kolega Bottas je mu v průběžném pořadí šampionátu na hony vzdálen a nikdo jiný nemá stroj na to, aby se Hamiltonovi s excelentním Mercedesem postavil. Definitivní razítko na sedmém titulu je tak jen otázkou času.

A nemusí být poslední... Myslí si to alespoň bývalý závodník a nynější televizní analytik Martin Brundle, podle něhož může Hamilton pomýšlet i na deset mistrovských primátů.

Lewis Hamilton s přiblou Michaela Schumachera na pódiu na Nürburgringu | foto: Mercedes AMG F1 Team

„Jen těžko mohl někdo pomýšlet na to, že překoná úspěchy Michaela. Lewisovi se ti nicméně povedlo díky tomu, jak vytrvale své úspěchy sbírá. Pro mě je ctí sledovat ho, sledovat píšící se historii, kterou všichni plně docení zřejmě až časem. Je to o to silnější, že ho znám od dětství, sledoval jsem jeho cestu vzhůru. Teď je na absolutním vrcholu," praví Brundle.

„Dokázal bych si představit, že se jeho cílem stane deset mistrovských titulů, navíc výrazně překoná hranici 100 vítězství," predikuje Martin Brundle. Na závěr dodejme, že Hamiltonovi letos končí smlouva s Mercedesem, ta nová - notně vylepšená by však měla být jen formalitou.