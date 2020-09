Odpoledne nejrychlejší Bottas, Norris boural

Druhý trénink na Velkou cenu v Mugellu začal za slunečného, ideálního počasí. Pro týmy šlo o důležitou skutečnost, protože s místní tratí nemá prakticky nikdo relevantní zkušenosti. Každé odjeté kolo má proto cenu zlata.

Jako první se na trať vydal Lando Norris se svým McLarenem. Britská stáj předvedla minulý víkend na Monze velmi dobrou výkonnost, už proto se s napětím očekává, jestli své tempo dokáže obhájit či dokonce ještě vylepšit. Norris začal svůj odpolední program se žlutě označenými - středními pneumatikami.

We have a RED flag 🚩



Debris on the track at Turn 1 after this coming together between Perez and Raikkonen#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/81LfpKh3VH — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Brzy ho následovali další. S problémy se potýkal Leclerc, který vyrobil hodiny. Bylo to však v malé rychlosti, navíc na místě, ve kterém se nejednalo o nic dramatického. Monačanovo Ferrari tak vyšlo z tohoto incidentu bez úhony.

Do čela výsledkové listiny se dostal Bottas, před Verstappenem a Hamiltonem. Za nimi se seřdili jezdci McLarenu, Racing Pontu a Renaultu. Vettel, který oznámil svůj přestup do Aston Martinu si pro sebe rezerovoval jedenáctou pozici.

Právě Vettel pak započal kvalifikační simulace. Němcovo rychlé kolo však bylo o půl vteřiny horší než v případě Bottase na středním obutí. Leclerc se záhy zařadil před Vettela, velmi dobrý čas zajel Ricciardo. Australan se dostal na druhou pozici.

Atakovat ho chtěl Norris, jenže ten svou snahu přehnal, chyboval a následně havaroval, což zapříčinilo červené vlajky. Po odklizení poškozeného vozu pokračovaly simulace kvalifikačních jízd. Do čela se opět dostal Bottas, který byl o 0,207 sekundy rychlejší než Hamilton. Svůj náskok si Fin vybudoval v prvním a druhém sektoru, ten třetí patřil pro změnu Britovi.

Třetí příčka patřila Verstappenovi (+0,246). Za něj se dokázali probojovat oba Renaulty. Umístění v první desítce patřilo rovněž Pérezovi. Gaslymu, Raikkonenovi a Leclercovi. Mezitím Vettel chyboval a dostal hodiny. Nestabilní zadní část SF1000 opět hrála prim.

Problems for Sebastian Vettel as the session ended 👀 He reports a problem with the engine, before pulling up at the side of the track 😖 #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/RZ06wcxhmc — Formula 1 (@F1) September 11, 2020

Kvalitní formou nehýřil ani McLaren, Sainzovi s Norrisem patřilo až třinácté a čtrnácté místo. Chvost výsledkové listiny byl připraven pro Romaina Grosjeana a Kevina Magnussena.

Zbytek tréninku patřil nácviku dlouhých jízd. Jejich poklidný průběh narušila kolize mezi Sergiem Pérezem a Kimi Raikkonenem, kvůli které byl trénink znovu zastaven. Zítra nás čeká třetí trénink a kvalifikace.

GP Toskánska (Mugello Circuit) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:16.989 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:17.196 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:17.235 4. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:17.971 5. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:18.039 6. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:18.115 7. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:18.198 8. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:18.244 9. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:18.385 10. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:18.400 11. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:18.462 12. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:18.498 13. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:18.651 14. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:18.658 15. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:18.736 16. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:18.843 17. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:18.944 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:18.983 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:19.113 20. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:19.257

