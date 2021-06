Třetí trénink opanoval Gasly, Verstappen tvrdě havaroval

Také třetí trénink přinesl slunečné počasí a vymetenou oblohu. Hned na jeho počátku se chyby dopustil Bottas, který skončil v únikové zóně. Mercedes se včera znatelně trápil, bude tedy zajímavé sledovat, jestli mistrovská stáj své problémy přes noc vyřešila. Nebyly totiž malé. Mírný kontakt se zdí předvedl v šestnácté zatáčce Mazepin, avšak jeho Haas poškození neutrpěl. Do čela výsledkové listina se mezi tím probojoval Pérez, který jezdil na nejtvrdších pneumatikách.

Následně se do čela dostal Cunoda, jehož následovali oba jezdci Ferrari a Ricciardo. Carlos Sainz do vysílačky hlásil, že trať je prozatím o něco pomalejší než byla včera odpoledne. Ferrari vypadá velmi silně na jedno kolo, v závodních simulacích se (podobně jako Mercedes trápí s opotřebením pneumatik).

Třiatřicet minut před koncem třetího tréninku zatrnulo u Red Bullu. Max Verstappen nezvládl průjezd patnáctou zatáčkou a poměrně tvrdě havaroval. Bylo jasné, že jeho Red Bull má poškozené minimálně přední zavěšení. Červené vlajky.

