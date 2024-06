GP RAKOUSKA: Infarktový závod po kolizi Verstappena a Norrise vyhrál Russell

Horko, jehož se piloti obávali, nakonec nebylo tak strašné, teplo odpovídalo pátečním teplotám, jenom vítr poněkud zesílil na 12,2 km/h. Všichni piloti na startovním roštu zvolili středně tvrdé pneumatiky ze škály Pirelli C5-C3, jenom Guanyu Zhou, startující z boxové uličky, nazul tvrdou směs. Na rozdíl od sprintu tentokrát proběhl start bez jakéhokoli zádrhele, ale na druhou stranu se potvrdila předpověď o strkanici v první zatáčce.

Doplatil na ni nejvíc Charles Leclerc, jenž se dostal mezi Piastriho a Péreze a odnesl to jeho přední spoiler. Také druhé Ferrari mělo namále - Hamilton šel agresivně vnitřkem před Sainze jr. a vytlačil ho za okraj trati - komisaři tak měli od začátku práci a ta jim narůstala. V zatáčce Schloßgold se za okrajem trati objevil Piastri - jak ukázaly opakované záběry, vystrčil ho tam Pérez. Další záznam.

Pozornost se však soustředila na čelo. Verstappen dokázal poodjet Norrisovi a postupně navyšoval svůj odstup. Ve 20. kole to bylo šest vteřin a schylovalo se k první dramatické události. Vedoucí duo totiž zajíždělo k první zastávce do boxů ve 24. kole a pit-crew vypustili Maxe těsně před dojíždějícím Landem, jenž si samozřejmě hned stěžoval. Zatím se však nedělo nic zásadního, náskok Verstappena postupně stoupal až do 40. kola, kdy Verstappen hlásil na boxovou zídku: "Nevím, co se stalo, ale pneumatiky jsou náhle hodně špatné." Náskok skutečně poklesl asi o dvě vteřiny na 6,5 s., pak Max opět zabral a najel na Norrise necelou vteřinu.

Přišel jeden z důležitých momentů - 51. kolo a druhá zastávka v boxech. Verstappen a Norris přezuli na středně tvrdé, jenže zatímco Lando měl k dispozici zcela novou sadu, Max už jel na použité. Navíc si mechanici chvíli nedokázali poradit s levým zadním kolem a zastávka se protáhla na 6,5 vteřiny! Tím se Norris přilepil na Maxův vůz a začala tvrdá bitva o vedení. Hned po výjezdu měl Verstappen velké problémy v zatáčce Schloßgold a Norris se dostal do dosahu DRS. V 57. kole zoufalý Max hlásil, že nemá žádnou přilnavost, Lando se zase potýkal s dodržováním traťových limitů - v tomtéž kole dostal varování černobílou kartou. O dvě kola později Norris v zatáčce Remus zaútočil, ale nestihl dobrzdit, takže musel použít "nouzový výjezd" na vnějšku zatáčky a s výhledem na věci příští přenechal Verstappenovi pozici. V 60. kole však na obrazovkách vyplula informace, že pilot McLarenu je vyšetřován za další porušení traťových limitů. V 63. kole přišel další útok Norrise a tentokrát musel za "čáru" Verstappen - Britovi však pozici nevrátil s tím, že byl za okraj vytlačen.

Přišlo tak 64. kolo, opět stejná scéna - zatáčka Remus - a Norris zaútočil vnějškem. Vozy se o sebe otřely a došlo ke dvěma nárazům, po nichž si oba piloti odnesli poškozenou zadní pneumatiku - Verstappen levou, Norris pravou a navíc utrpělo nárazem přední křídlo. Max měl štěstí, že se mu téměř celé kolo udržel zbytek pláště na běhounu, Lando se do boxů dostával podstatně komplikovaněji. Jako špatný vtip vypadala informace (těsně předtím, než Lando projel boxovou čáru), že dostal 5 vteřin za porušení limitů. Verstappen nasadil nejměkčí směs a vyrazil opět na trať, ovšem posléze bylo oznámeno, že za způsobení kolize vyfasoval trest deseti vteřin. Lando zůstal v boxech.

Do čela se tak zcela zdarma dostal Russell, ovšem musel zůstat ve střehu, protože se k němu mílovými kroky blížil Piastri. George měl určitě štěstí, že hned po nehodě na několik desítek vteřin byl uveden v chod virtuální safety car, takže Oscar musel ve svém tlaku polevit. Možná to byl právě ten čas, aby v samotném závěru mohl poskytnout nějaký útok.

Rovněž darem z nebes byly problémy vedoucího dua pro Sainze jr. Carlos musel odolávat útokům Hamiltona, jenž se přes Španěla v 6. kole dostal, ale protože Remus projel mimo trať, dostal pokyn, aby Sainze pustil opět před sebe. Do 10. kola Mercedes byl v závěru Ferrari, pak se rudý vůz vzdálil a Hamilton své další šance pohřbil v 22. kole, když při první zastávce v boxech přejel čáru a dostal pět vteřin navíc.

Pérez se nedokázal propracovat dostatečně rychle středem pole, sice se mu povedlo dvakrát zdolat Magnussena (24. a 56. kolo), ale jeho závěrečný duel, bohužel ve stínu dění na špici, pro něj nevyzněl dobře. V posledním kole v zatáčce Remus dokázal předjet Hülkenberga, ale ten mu jeho útok vrátil. Určitě jeho výkon do jisté míry ovlivnila penalizace 5 vteřinami za incident s Piastrim v 1. kole. Haas vůbec zaznamenal velmi povedený víkend, závod pak byl maximálním zúročením snahy. Oba vozy se spolehlivě držely v první desítce, pro někoho možná brzy zajely do boxů (Magnussen v jedenáctém kole, Hülkenberg kolo poté) a druhé zastávky v 39. resp. 41. kole jim nabídly velkou šanci na body. Protože ani jeden z pilotů nechyboval, měl americký tým velkou radost ze solidního přísunu bodů.

Poněkud jinak vypadal souboj v týmu Alpine. Dlouhodobě se piloti týmu naháněli jako kočka a myš - Ocon vpředu, Gasly za ním. V 35. kole dokonce věc došla tak daleko, že Ocon předjel Alonsa a mírně ho přibrzdil, aby mohl Gasly dopředu. Pierre však hodlal příležitosti využít a pokusil se Estebana obrat i o jeho pozici. V zatáčce Remus došlo ke kontaktu a Pierre opět lamentoval do vysílačky, co si to Ocon dovolil. Souboj pak vygradoval ve 40. kole, kdy oba vozy jely prakticky bok po boku od zatáčky Remus až do šesté Rauch - po průjezdu cílovou rovinkou pak Gasly s notnou dávkou ironie pronesl do vysílačky "Ciao".

Leclerc ztratil závod vlastně na začátku a čeho asi byl schopen naznačuje fakt, že stavěl v 1. kole, kdy vyměnil přední křídlo, poté v sedmnáctém (středně tvrdá), třicátém pátem (opět žlutá) a nakonec v 53. kole (tvrdá). Vždy se dokázal dostat na dohled bodované desítky, ale nebylo mu přáno, na desátého Ocona po odstoupení Norrise ztrácel necelých necelých šest vteřin.

Nenápadný závod jel Daniel Ricciardo, jenž se vyhnul nástrahám a propletl se po soubojích s Alpine za Magnussena, ovšem i když se v závěru dostal do DRS zóny, na Dána nedokázal nic vymyslet. Na chvostu pole zaujala ještě kolize Alonsa se Zhouem - Španěl v zatáčce Remus (kde jinde) trefil Číňanův Sauber a stal se jedním z šesti potrestaných, u něj to bylo jako v případě Verstappena 10 vteřin. Tu poslední "pokutu" si vykoledoval Albon, protože stejně jako Hamilton přejel čáru ve vjezdu do boxů.

O závodě se zcela určitě bude ještě dlouho mluvit a nelze ani vyloučit, že budou následovat některá další opatření. Diváci se ale nejspíš bavili velmi dobře, protože na rozdíl od jiných Grand Prix byla tahle opravdu dramatická do posledních metrů.

GP Rakouska (Spielberg) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:24.22,798 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 1,906 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 4,533 4. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 23,142 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing + 37,253 6. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 54,088 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 54,672 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:00,355 9. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T + 1:01,169 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:01,766; 11. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 1:07,056 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:08,325 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 14. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T + 1 kolo 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 17. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber + 1 kolo 18. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team + 1 kolo 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 2 kola 20. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team kolize Nejrychlejší kolo: 14 Fernando ALONSO Aston Martin AMR24

Mercedes M15 1:07,964

