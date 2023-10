GP USA -SPRINT: Obehraná deska, Verstapen si "povodil" zbytek světa

Za slunečného a teplého počasí se na okruhu Americas seřadila smečka F1 k předposlednímu sprintu této sezóny. Předpokládané použití středně tvrdé směsi narušil jenom Carlos Sainz jr., jenž na své Ferrari nazul pneumatiky nejměkčí (Pirelli přivezlo specifikaci C4-C2). S ohledem na poslední zkušenosti ze sprintu v Kataru se zdála taková strategie být čirým nesmyslem...

Při startu Verstappen nahnal Leclerca až na červený okraj za tratí u výjezdu z boxů, ale svou pozici uhájil. Přes pilota Ferrari se vzápětí za zatáčkou 1 přehnal i Hamilton, i když se při tomto manévru ocitl všemi koly mimo trať, komisaři v tomto případě zůstali benevolentní. Zato Sainz dokázal využít měkkou směs a protáhl se na čtvrté místo za Leclerca - ovšem s malým ťukancem kolo na kolo s Piastrim.

Už staronový mistr světa po první pět kol měl v zrcátkách Hamiltona, ovšem jeho velký soupeř nadějný odstup neudržel. Ačkoliv si v pátíém kole postěžoval na nestabilní záď svého vozu, náskok na Lewise postupně narůstal a nakonec si Verstappen bez problémů zajistil v letošním pátém sprintu třetí vítězství. Hamilton se dostatečně vzdálil od Leclerca, takže i jeho výkon byl v podstatě poklidný.

Zato o střed první desítky se bojovalo velmi ostře. Sainz jr. překvapivě dokázal nejdřív až do 10. kola držet za sebou dvojici Norris - Pérez a tím vlastně vytvořil polštář pro svého týmového kolegu. Prokázalo se to v samotném závěru - Norris v desátém a Pérez v 11. kole Španěla zdolali, ale ten už měl v té chvíli přes šest vteřin náskoku, a to mu stačilo. Přes velký finiš ho Norris dostihl až před cílovou čarou.

Russell zase jednom hltal jednu hořkou pilulku za druhou. Kvůli blokování Leclerca ve sprinterském "rozstřelu" dostal trest v podobě poklesu o tři místa, když v závodě ve třetím kole útočil na Piastriho, předjel ho za zatáčkou 12 všemi koly mimo trať. Dvě kola poté bylo oznámeno, že George je vyšetřován a během 6. okruhu už věděl, že si k výslednému času přičte pět vteřin. Ve 13. kole se Russell dostal do závěru Sainze jr., ale Carlos ho velmi promyšlenou jízdou dokázal za sebou ve zbytku závodu udržet - nelze ovšem ani vyloučit, že z nějakého důvodu nešel Russellův mercedes naplno. Pro Brita byly marné útoky na Ferrari tristní i z toho důvodu, že se nemohl utrhnout od Gaslyho a tím se ještě propadl o jedno místo. A měl velké štěstí, že z bodované osmičky nezmizel docela: Albon v posledním kole zajel své maximum a bod mu unikl o 0,3 vteřiny!

Opět se probíral Sergio Pérez a otázka, jak je možné, že jeho ztráta na týmového kolegu v cíli činila propastných 23 vteřin. Pravda, sváděl bitvu s Norrisem, ale to ho nijak neomlouvá. Zklamán byl určitě i Piastri, jemuž zřejmě kontakt se Sainzem přivodil drobný defekt, takže se vůbec nedokázal bránit soupeřům a postupně klesal stále dozadu.

Bojovalo se i v zadní části pole, často na samé hranici trati i za ní, i proto v samotném závěru vyfasoval trest i Zhou. Pokračuje také trápení Strolla, i když se v jednu chvíli vyšvihl až na 13. příčku, postupně opět ztrácel a dvě kola před cílem kvůli nefunkčním brzdám musel svůj vůz odstavit.

GP USA (Circuit of the Americas) 1. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 31:30,849 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 9,465 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 17,987 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 18,863 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 22,928 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 28,307 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 32,403 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 34,250 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 34,567 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 42,403 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 44,986 12. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri + 45,509 13. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 49,086 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 49,733 15. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 56,650 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:04,401 17. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:07,972 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1:11,122 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1:11,449 20. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant brzdy

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ