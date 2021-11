GP TURECKA: Bottas splnil svůj cíl zvítězit, Hamilton neskrýval rozladění

V Turecku si počasí s piloty pohrávalo celý víkend a v neděli to nebylo lepší. Déšť a mokrá trať, 16°C vzduch, dráha o pouhé dva stupně teplejší a 87% vlhkost vzduchu - za takových podmínek startovní pole vyrazilo do zahřívacího kola - pochopitelně celé na zeleně označených pneumatikách, ovšem napětí bylo doslova cítit: vyschne trať do konce závodu a uvidíme něco podobného jako v Rusku, jen vice-versa?

Po startu došlo hned v nájezdu do první zatáčky ke kolizi mezi Gaslym a Alonsem. Prapůvod tkvěl v Pérezovi, jenž se držel vnitřního okraje a mírně vytlačil Gaslyho vůz doprava, kde zachytil pravým předním kolem o Alonsovu modrou Alpine. Španěl se propadl na 17. místo a možná z pocitu ublíženého ještě v prvním kole tvrdě zaútočil na Micka Schumachera a trefil jeho Haas.

V čele jela trojice Bottas, Verstappen a Leclerc s drobnými rozestupy, pozornost se upírala na konec první desítky, kde se pohyboval Hamilton. Začátek závodu mu silně zkomplikoval Juki Cunoda - obhájce titulu se před jeho Alphu Tauri nemohl dlouho dostat a čelo se mu vzdalovalo. Musel počkat až do 8. kola, kdy se konečně s Japoncem vypořádal; pak už to šlo rychleji: Stroll (9. kolo), Norris (11.) a Gasly (14.) ho stáli podstatně méně sil.

Startovní pole pak vykazovalo status vyčkávací - když se zdálo, že by mohlo dojít na změnu pneumatikového režimu, hlásili piloti opět sílící přeháňky. I z toho důvodu si ponechávali původní pneumatiky, i když se z nich ojetím stávaly de facto "sliky". Vnést trochu vzruchu do poklidné podívané se pokusil Ricciardo, ale výměna pneumatik (intermediate za intermediate) předpokládané výrazné zrychlení nepřinesla.

Že letošní závod zůstane mokrý dokázal Sebastian Vettel. Ve 38. kole nazul středně tvrdou směs, ale během jednoho kola měl neskutečné problémy vůbec udržet vůz na trati, dvakrát vyjel mimo ni a poslední smyk ho postihl v zatáčce v nájezdu do boxů. Pochopitelně následoval pokorný návrat k intermediate a ztracené naděje.

Hamilton se pokoušel ve 34. kole zdolat Péreze a jejich duel v posledních třech zatáčkách, na cílové rovince i v nájezdu do 35. kola byl ozdobou závodu. Čelo mezitím už usoudilo, že dojet kompletní Grand Prix na jedné sadě asi nepůjde, proto se v boxech vystřídali Verstappen (37. kolo) a Bottas (38. kolo), takže do čela se dostal Leclerc a debatoval s týmem, zda si udrží pořadí do cíle. Bohužel ve 39. kole udělal v zatáčce 12 chybu, později se potýkal se zhoršujícími vlastnostmi, takže odpověď mu dal Bottas ve 47. kole a kolo nato Charles také zajel do boxů.

Další debatující a značně vehementně byl Hamilton. Na pokyn "box, box" odpověděl ve 41. kole lakonicky "Why?". V té době držel třetí příčku a podle jeho výroků bylo zřejmé, že si troufá dojet na stávající sadě do cíle. Nakonec přišel imperativní příkaz na konci 50. kola s odůvodněním, že jde o poslední možnost. Lewis se podřídil a spadl na 5. příčku. Před ním na dostřel byli Pérez (stavěl ve 38. kole) a Leclerc (Sergio zdolal Charlese v 52. kole, kdy Monačanovo Ferrari najednou ztratilo rychlost). Ve chvíli, kdy za rudým vozem číhal Lewis, se Leclerc opět "našel" - jeho pneumatiky začaly fungovat, zatímco se Lewis trápil. Jestliže v té chvíli měl na Péreze ztrátu čtyři vteřiny a na Leclerca jen zlomky, záhy se propadl o tři vteřiny dozadu a místo útoku si musel hlídat dvojici Gasly a Norris.

Do konce závodu už žádné překvapení nenastalo - Bottas si ještě vyjel extra bod za nejrychlejší kolo, Verstappen si pohlídal druhé místo a vůbec nejevil snahu se nějak na Fina dotáhnout. Rozladěný Hamilton několikrát vyslal své výčitky na boxovou zídku - není divu, místo jediného bodu ztráty (tak se jevila situace ve 41. kole) jeho odstup narostl na šest.

V Lewisově stínu zůstal Carlos Sainz jr. přitom předvedl skutečně jedinečnou spanilou jízdu. Z posledního místa se pustil do stíhačky a nechával za sebou jednoho soupeře za druhým - byli jimi Russel (6. kolo), Räikkönen (7.), Giovinazzi (8.), Ocon (9.), Vettel (14.) s nímž se trochu v zatáčce 13 potkali, a Cunoda (17.) Bohužel jeho výkon znehodnotili mechanici a potíže v boxech, kam Španěl v 37. kole zajel. Zastávka trvala 8,1 vteřiny a Carlos musel opět dohánět ztracené pozice. Ve 46. kole znovu překonal Ocona a na Norrise ztrácel v té chvíli 14. vteřin. Stáhl tento odstup na necelé tři vteřiny, takže ona ztráta z boxů ho připravila minimálně o dvě, možná tři pozice.

Gasly dostal za kontakt s Alonsem pět trestných vteřin, ale dokázal se vypořádat s nepříjemnou situací - stavěl jako jeden z posledních (40. kolo) a dokázal v závěru dotáhnout Hamiltona, ale musel si hlídat Norrise za zády. Cunoda po nadějném začátku, kdy dokázal s Hamiltonem držet krok, zhjatil své šance ve 23. kole, kdy v zatáčce 9 vyjel z trati a ještě udělal hodiny. Klesl na 13. příčku a nedokázal se zlepšit.

Alonso - také s penalizací 5 vteřin za kolizi se Schumacherem - nevybředl z chvostu startovního pole. Ocon se neustále pohyboval v závěru bodovaných pozic a jako jediný nakonec vsadil na dojetí s původní směsí. Málem se mu to vymstilo, protože v 53. kole ho posunul na desátou příčku Stroll a na cílové rovince se spasil před útočícím Giovinazzim o 0,71 vteřiny. Ricciardo se po časné výměně vrátil zpět do hry a vypadalo to, že on připraví Ocona o bod, nakonec v předposledním kole musel naopak přepustit svou pozici oběma finišujícím Alfám. Zcela neviditelné byly tentokrát Williamsy, Latifi navíc své šance odstřelil hodinami v úvodním kole.

GP Turecka (Istanbul Park) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 26 1:31:04,103 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 18 + 14,584 3. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 15 + 33,471 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 12 + 37,814 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 10 + 41,812 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 8 + 44,292 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 6 + 47,213 8. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 4 + 51,526 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 2 + 1:22,018 10. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1 + 1 kolo 11. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 12. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 13. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team + 1 kolo 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 15. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 16. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team + 1 kolo 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 18. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team + 1 kolo 19. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 2 kola 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team + 2 kola Nejrychlejší kolo: 77 Valtteri BOTTAS Mercedes W12

Mercedes M12 1:30,432

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ