PROHLÁŠENÍ po závodě: Mercedes vysvětluje strategii, která naštvala Hamiltona

MERCEDES

Valtteri Bottas, 1. místo

Myslím, že z mé strany to byl jeden z nejlepších závodů vůbec, dostal jsem jen jednou smyk. Podmínky se měnily a já jsem si po celou dobu během toho věřil.

Z pohledu strategie to nebylo jednoduché, kdy zastavit, jaké pneumatiky nasadit. Ale mám radost, že to nakonec vše šlo hladce. Bylo to těžké pro všechny jezdce - jediná suchá stopa, museli jste se soustředit po celý závod. Takže to bylo náročné, z vítězství mám radost.

VALTTERI: “It’s been a while. It feels good. From my side, that’s one of the best races I’ve had. It’s not easy to choose the strategy here in these conditions. It feels like a well-earned victory” #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/mAJFeZzBd5 — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Lewis Hamilton, 5. místo

S pneumatikami je to těžké, nikdy nevíte, jak daleko s nimi můžete zajít a je rozhodně důležité míst se na pozoru ohledně jejich životnosti. Nebyl jsem na těch nových pneumatikách zase tak rychlý a nakonec jsem se trápil, měl jsem malou přilnavost a nejsem si jistý proč. Najednou jsem neměl tak špatnou rychlost, ale ztrácel jsem náskok na ty za mnou. S odstupem jsme buď měli zůstat nebo zajet do boxů mnohem dříve, protože když to uděláte osm kol do cíle na osychající trati, tak nemáte dostatek času, chvíli mi to klouzalo a málem jsem ztratil ještě víc pozic, takže je to frustrující, ale tak to prostě chodí. Bylo dobré být třetí, říkal jsem si, že kdybycyh to udržel, byl by to skvělý výsledek po startu z jedenáctého místa. Ale mohlo to být horší.

Toto Wolff, šéf týmu

Mysleli jsme si, že Lewis může dojet třetí bez zastávky v boxech a nebo, pokud by se objevila suchá stopa, přezout na měkké. Potom jsme viděli Leclerca, jak moc začal ztrácet rychlost a Lewis také a tak bylo jasné, že to do konce nezvládne. Možná by bylo lepší, kdyby zajel do boxů hned, než jak to dopadlo, ale měřil to v autě a necítil, jak moc začal ztrácet. Bylo jasné, že kdyby zůstal na trati, dostal by se před něj Gasly. Správné by asi bylo, kdybychom to vzali konzervativně a zajeli do boxů, když tam jeli všichni pro přechodné, vyjeli bychom za Pérezem a Leclercem a potom bychom s nimi mohli bojovat o třetí místo. S odstupem by tohle byl asi ten nejlepší scénář, ale to víme až teď.



RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Dneska to nebylo vůbec jednoduché, dobře jsme omezili škody, Mercedes byl po celý víkend rychlejší. Musel jsem si po celý závod hlídat pneumatiky, proto jsem na to nemohl tlačit. Valtteri to s pneumatikami zvládal lépe a ujížděl nám. Bylo to jednoduché udělat chybu a nebylo by snadné se pak dostat zpět.

Celkově mám velkou radost. Šlo o jeden z nejtěžších závodů, kdy jsme se museli starat o pneumatiky a nemohli jet na plno, proto mě potěšilo, že jsme to dotáhli na pódium. Po celý rok je bitva o titul vyrovnaná. Jsme si jistý, že nás v Austinu čeká další dobrý souboj s Mercedesy. Musíme na to dále tlačit, zatím jde ale o fakt dobrou sezónu.

MAX: "It was not easy today! I'm happy to finish second, in these conditions it would have been easy to get it wrong"#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/Dit9iTwAEd — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Sergio Pérez, 3. místo

Závod to byl hodně intenzivní, sváděl jsem souboje s Lewisem [Hamiltonem], s Charlesem [Leclercem]. Musel jsem během něj být trpělivý a šetřit pneumatiky. Nevěděli jsme přesně, kdy přestanou a zase začnou fungovat. S Charlesem to byla ke konci hezká bitva, on je dobrý jezdec.

SERGIO: “It was just one of those races to be patient. We didn’t really know what was going on with the tyres today. It was pretty hard to manage” #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/LQlFi9lZ1R — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Christian Horner, šéf týmu

Dvojnásobné pódium je skvělý výsledek. Max získal zase vedení v šampionátu a to na okruhu, který tradičně seděl Mercedesu a tak jsme limitovali škody. Byla to skvělá týmová práce. Dál bojujeme. Vedení šampionátu se pořád mění a bude to neuvěřitelně těsné až do konce. Je před námi pár velkých závodů a je dobré dostat Mercedes pod tlak. Hlavní bylo, když jsme dnes zajeli do boxů s Checem, mohli jsme ho nechat na trati, aby zdržoval Lewise, ale rozhodli jsme se pro zastávku, protože jsme věřili, že Hamiltonovi nevydrží pneumatiky. Checo odvedl úžasnou práci a závodil tak tvrdě jako Max. Jel s Lewisem kolo na kolo a málem skončil v nájezdu do boxů, když ho Lewis vytlačoval. A potom to byl závod na kolo na rovince a zvládl to. Příště je Austin, který je pro Lewise další silný okruh, takže musíme být ve špičkové formě a je skvělé takhle bojovat, celý tým si to užívá.

FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

Celkově jsme byli velmi dobří. Hlavně na první sadě přechodných pneumatik byl výkon dobrý. Pak ostatní piloti zastavili a po pár kolech se jejich výkon hodně zvedl, takže jsme věděli, že budeme muset zastavit také. To v konečném důsledku přišlo pozdě, protože i my měli problém, abychom pneumatiky přinutili v prvních kolech správně fungovat. Je škoda, že jsme prohráli bitvu o podium, ale výkonnost byla dnes velmi dobrá, to je pozitivní.

Carlos Sainz, 8. místo

Byl to jeden z mých nejlepších závodů vůbec a patrně nejlepší za volantem Ferrari! Start byl v tak těžkých podmínkách náročný, ale nám se podařil a dokázali jsme předjíždět, byla to zábava. Škoda problému při zastávce, protože samotná zastávka byla rychlá, musíme analyzovat, proč trvalo vypuštění auta tak dlouho. Ale to se stává. V posledních deseti kolech jsem byl jedním z nejrychlejších vozů na trati, takže mám pocit, že výsledek by mohl být ještě lepší. Jsem každopádně spokojený.

Mattia Binotto, šéf týmu

Byl to velmi intenzivní závod. Nám se potvrdilo, že na této trati jsme konkurenceschopní. Charles měl výborný start a pak bojoval o podium, jen škoda, že jsme tohoto cíle nedosáhli. Carlos si do Turecka přivezl penalizaci kvůli výměně motoru, dokázal přitom ukázat skvělé temp a probojoval se hodně dopředu. Musíme být realisté, stále nás čeká spousta práce, abychom pravidelně bojovali o vítězství. Do zbytku sezony však jdeme optimisticky, věřím, že o třetí místo v Poháru konstruktérů můžeme bojovat až do samotného konce.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 6. místo

Jsem nesmírně rád, že jsem se vrátil do první šestky, myslím, že je to pravděpodobně jeden z našich nejlepších výkonů v této sezóně, zvláště při v tak obtížných podmínkách. Být na konci pouhých 10 vteřin od stupňů vítězů po pětivteřinové penalizaci, to je pro nás opravdu dobrá vizitka. Kolize v první zatáčce byla trochu nešťastná, byl jsem mezi Sergiem a Fernandem, maličko jsme se dotkli, ale stačilo to, aby se Alonso roztočil, takže se mu chci omluvit. Pak už jsem měl slušnou rychlost a s výkonem auta jsem po celý víkend spokojen - je příjemné být rychlý už od pátku.

Juki Cunoda, 14. místo

Dnes je to opravdu škoda, protože si myslím, že jsem měl na to abych skončil v první desítce. Počáteční boj s Hamiltonem znamenal značné opotřebení pneumatik a pak už bylo těžké tempo udržet. Bohužel jsem poté chytil hodiny a to degradovalo celý můj závod. Dnes to pro mě byla určitě další důležitá kapitola v získávání zkušeností - absolvovat tolik kol na pneumatikách do přechodných podmínek - ale jsem zklamaný, protože jsem opravdu doufal v zisk nějakých bodů, které by mi v šampionátu pomohly.

Franz Tost, šéf týmu

V Turecku jsme prožili celkem úspěšný víkend. Včera jsme s oběma vozy skončili kvalifikaci umístěním obou vozů v TOP10, po Hamiltonově odsunu začal Pierre závod na čtvrté, Juki na deváté pozici. Pierre měl bohužel v první zatáčce kolizi s Alonsem, což mu vyneslo pětivteřinový trest, ten si odpykal při zastávce v boxech. Dokázal si však udržet šestou pozici, protože Norris na něj ztrácel sedm vteřin. Přes dnešní hodně obtížné podmínky odvedl fantastickou práci. Bylo to vůbec poprvé, co piloti odjeli na intermediate tolik kol, takže po technické stránce nikdo netušil, co a jak dlouho pneumatiky vydrží či jak budou fungovat. Proto nebylo snadné rozhodnout, kdy je vyměnit, ale musím podotknout, že naše strategická skupina odvedla opravdu dobrou práci, zvláště u Pierra - ten zastavil skutečně v pravý čas.

Juki měl také dobrý start a několik kol mu patřila osmá pozice, dokázal poměrně dlouho držet za sebou Hamiltona a jel opravdu dobře. Později se bohužel dostal do hodin a spadl na 14. pozici. Byl to pro něj velký objem nových zkušeností, protože tak dlouho na mokru nikdy nejel, díky tomu získal poznatky, jak intermediate fungují a mohl se blíže seznámit s chováním vozu. Obecně lze říci, že tým o tomto víkendu předvedl dobrý výkon a podařilo se nám získat více bodů v boji o páté místo v Poháru konstruktérů. Teď už se těšíme na cestu do USA.

MCLAREN

Lando Norris, 7. místo

Dlouhý a náročný závod. Hlavně kvůli podmínkách. Bylo těžké udržovat pneumatiky (přechodné) v tom správném provozním okně, ale myslím, že jsme nakonec dosáhli maxima, takže můžeme být spokojeni. Limitovali jsme škody na tomto okruhu a odjíždíme s nejlepším možným výsledkem. Takže spokojenost v tomto směru. Ale musíme se do dalšího závodu zlepšit. Důležité je se z toho dostat a zamakat na dalším.

Daniel Ricciardo, 13. místo

Myslím, že jsme rychlost měli tak čtyři kola. Zbytek byl náročný. Zpočátku jsme se hodně trápili s přilnavostí přední části, takže bylo těžké se držet ostatních. Potom jsme zajeli do boxů pro nové pneumatiky a už jsem neměl přilnavost na zadní části a prostě se trápil, ale za chvíli se to zlepšilo. Čtyři kola jsem na to mohl tlačit a to jsem chtěl. To bylo z celého závodu to pozitivní. Trošku jsem to přehnal s nadšením, protože jsem doufal, že se to zlepší a že to tak bude až do cíle, ale byla to čtyři kola a zadní část zase "odešla", takže posledních sedm kol to bolelo a jen jsem se snažil vydržet. Pochopitelně jsme bojovali o body a strategie byla nejlepší šancí, ale prostě se to nedalo předvídat. Vím, že někteří jeli déle, jeden odjel celý závod na jedné sadě, ale nakonec jsem viděl své pneumatiky a bylo po nich. Bohužel to nebyl náš silný závod a musíme se na to podívat. Ať už je Austin.

Andreas Seidl, šéf týmu

Máme šest dalších bodů a dosáhli jsme dnes maxima. S rychlostí, kterou jsme celý víkend měli a s tím, že se toho pro dnešek moc nezměnilo, také bylo pořád mokro, nebylo toho moc, co bychom mohli udělat. Díky všem v týmu, všichni pracovali tvrdě. Jedeme na další.

ASTON MARTIN

Lance Stroll, 9. místo

Jsem s dnešním výsledkem spokojený a myslím, že jsme z auta dostali všechno, takže je to dobře odvedená práce týmu. Bylo to složité, protože trať byla velmi kluzká. Bylo také výzvou vysušit okruh na některých místech, což způsobovalo zrnění pneumatik, a otazník ohledně přechodu na suché pneumatiky tam vždy byl. Když vezmeme v úvahu všechny věci, devátá příčka byla maximum, čeho jsme dnes mohli dosáhnout. Během zastávky v boxech jsme ztratili trochu času, ale nemyslím si, že by to mělo velký vliv na náš konečný výsledek. Jsem nadšený, že se příště vydám do Spojených států, protože je to šance strávit trochu času doma v Kanadě před tím, než se začneme soustředit na vybojování nějakých bodů v Austinu.

Sebastian Vettel, 18. místo

Hazard se strategií dnes nevyšel. Něco uvnitř ve mně vyvolávalo pocit, že je čas, abych zkusil suché pneumatiky, protože na mých přechodných pneumatikách nezbylo nic a myslel jsem si, že suché pneumatiky by mohly fungovat, i když je trať stále mokrá. Ale jakmile jsem opustil boxy, věděl jsem, že to bylo špatné rozhodnutí: žádná přilnavost a nemohl jsem je donutit pracovat. Pravděpodobně nás to stálo bod nebo dva, protože jsme do té chvíle byli uvnitř bodované desítky. Byl jsem opravdu překvapen, jak pomalu trať se zlepšovala a byla podobná loňskému roku, protože prostě nevyschla.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Lance dnes jel v tak neuvěřitelně ošemetných podmínkách opravdu skvěle a navzdory pomalému zastavení v boxech si díky skvělému umístění na devátém místě připsal dva cenné body do tabulky hodnocení jezdců. Sebastian také začal dobře a udržoval první polovinu závodu pozici v nejlepší desítce, ale poté se rozhodl hazardovat s výměnou na suché pneumatiky střední tvrdosti, což se nepovedlo – neměl vůbec žádnou přilnavost. Hned v následujícím kole se proto musel vrátit pro nové přechodné, ale do té doby byl jeho závod příliš kompromitován na to, aby bylo možné dosáhnout nějakých bodů. Byla to jedna z těchto věcí: hazard, který se prostě nevyplatil, ale tak to občas chodí, když jsou podmínky takhle obtížné.

ALPINE

Esteban Ocon, 10. místo

Získat dnes jeden bod je po tak náročném víkendu a dlouhém závodě velmi příjemné. Bylo dobré dnes riskovat tím, že jsme dojeli do konce závodu na jedné sadě pneumatik, což se moc často nevidí. Bylo také příjemné dát klukům pauzu od zastávek v boxech! Vzpomínám si, že v loňském roce na tomto závodě to bylo taktéž možné; bylo to těžké, ale pneumatiky téměř vydržely a za to máme nakonec malou odměnu. Užil jsem si i souboje na trati, dokázali jsme se probojovat, což byla zábava. Jeden bod je pěkný a doufejme, že můžeme pokračovat v budování pro další závod.

Fernando Alonso, 16. místo

Dnes to byly velmi ošemetné podmínky, trať byla velice kluzká. Bohužel jsme měli dvě kolize, které zkomplikovaly náš závod. Pierre [Gasly] se dostal do sendviče, který šel do zatáčky a v průjezdu zasáhl zadní část mého auta. A pak se omlouvám Mickovi [Schumacherovi] za to, že jsem srazil jeho auto do zatáčky číslo 4. Chystal jsem se na předjíždění, ale je těžké všechny za mokrých podmínek vidět. Dnes to byla smůla a je škoda, že jsme nedokázali využít naši vynikající výchozí pozice. Přesto jsme jako tým si dnes odvážíme bod, snad se v Austinu obrátí štěstí na naši stranu.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Dnešek byl pro tým velmi skrovným výsledkem. Fernanda vytlačil Gasly v 1. zatáčce a poté měl další incident se Schumacherem. Odtamtud byl jeho závod silně kompromitován. Ani po fázi drolení pneumatik nenašel tempo a zároveň musíme zkontrolovat, zda nedošlo k poškození vozu ze dvou předchozích kontaktů. Je to pro něj frustrující výsledek po startu z pátého místa, zejména vidět, kde Gasly závod dokončil. Na straně Estebana to byla mistrovská třída ve správě opotřebení pneumatik. Projel celý závod na jedné sadě přechodných pneumatik, aby získal bod, což je z dvanácté výchozí pozice při startu celkem slušný výsledek. I když prodloužíme sérii bodování v závodech na 15 v řadě, tak jsme ztratili cenné body v bodování týmů. Nyní se soustředíme na další závod v Austinu, kde se chceme odrazit a vrátit se zpět.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 11. místo

Byli jsme jen jedno kolo od bodu a to je opravdu zklamání. Závod to nebyl špatný, přestože jsme kvůli včerejší kvalifikaci začínali zezadu, což vše jenom ztížilo. Dali jsme do toho maximum, ale bohužel to nestačilo - byl to nejmenší možný odstup, pod jednu vteřinu. V několika posledních závodech jsme měli dobrou rychlost, takže se zaměříme na to, abychom se v Austinu vrátili zpět na bodované příčky.

Kimi Räikkönen, 12. místo

Byl to dobrý závod, ale nakonec z něj nic nemáme. Podmínky byly dobré, po celý závod konzistentní, naše rychlost byla slušná. Přesto bylo docela těžké až do samého závěru někoho předjet, zvláště ty, co se potýkali s pneumatikami. Byli jsme opravdu blízko bodům, stačilo ještě jedno kolo a zvládli bychom to.

Frédéric Vasseur, ředitel týmu

Absolvovali jsme hodně dobrý závod ve slušném tempu, oba piloti drželi za zády Ricciarda, Russella, Alonsa a další. Po včerejší náročné kvalifikaci oba vozy dobře odstartovaly, což nás dostalo na dostřel bodů. Podmínky nebyly zrovna jednoduché, ale oba piloti zachovali chladnou hlavu a postupně se dostali na dosah první desítky: nakonec jsme patřili k nejrychlejším vozům na trati, mohli jsme zdolat Ricciarda, ale chybělo nám ještě jedno kolo, abychom překonali Ocona a získali bod. Skončit na jedenáctém a dvanáctém místě je vždy zklamání, byli jsme blízko tomu, abychom dojeli dva poslední závody s bodovým ziskem, ale budeme to brát jako povzbudivý výsledek před Austinem.

WILLIAMS

George Russell, 15. místo

Dnes to rozhodně nebyl lehký závod. Asi prvních deset kol to bylo dobré, ale jak se intermediate začala opotřebovávat na osychající trati, bylo to čím dál tím obtížnější. Podmínky byly celkem neobvyklé, i když se vyjetá stopa občas objevila, kvůli oblačnosti a teplotě nebylo možné přezout na slicks. Z dnešního dne se v mnohém můžeme poučit, protože i když jsme nedosáhli rychlosti, jakou bychom potřebovali, bylo pro všechny obtížné to zvládnout.

Nicholas Latifi, 17. místo

Můj závod ovlivnily hodiny v prvním kole, od té doby jsem byl příliš daleko na to, abych se pokusil opět najít ztracenou půdu pod nohama. Také jsem strávil příliš mnoho času snahou předjet oba Haasy. Ale byla to moje vůbec první celá Grand Prix na mokru a je to dobrá zkušenost. Očividně nemáme výsledek, o nějž bychom stáli, ale aspoň jsme měli dobré tempo. Zkoušel jsem dohnat ztrátu, ale v těchto podmínkách musíte být opatrní, i když se pokoušíte tlačit na soupeře. I to je součástí učení, takže z dnešního dne si stále můžeme vzít nějaká pozitiva - třebaže tu je zklamání, protože pořád se snažíme o pozitivní výsledky.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Dnešnímu závodu dominoval stav trati, po celou dobu bylo vlhko a stejně jako ostatní jsme se pokoušeli dosáhnout toho, aby intermediate vydržela tak dlouho, dokud nebude možné přejít na slicks. Jakmile bylo zřejmé, že k tomu nedojde, všichni jsme stáli před rozhodnutím, zda nasadit nové pneu nebo ne. Jak ukázali Ricciardo a Ocon, časná výměna či absence pit-stopu neměly zásadní význam. Pokroku dosáhly pouze špičkové vozy.

George i Nicholas přišli o své šance v úvodních kolech - George po souboji s Oconem a Alonsem, Nicholas se roztočil hned zkraje. Oba se dokázali vrátit do závodu a vykazovali slušné tempo i dobře nakládali s pneumatikami. Teď nás za dva týdny čeká Austin a těšíme se, že se poprvé po dvou letech vrátíme do Texasu.



HAAS

Mick Schumacher, 19. místo

Věděli jsme, že to bude těžké a myslím si, že náš výsledek, k němuž jsme směřovali, je odpovídající, protože vlastně k žádnému chaosu nedošlo. Opět jsme se hodně naučili, zvládli jsme určitou míru konkurenceschopnosti od počátku a musíme analyzovat, co ještě můžeme udělat lépe. Celkově to byl pozitivní víkend. Není důvod být smutný, protože nejsem v žádném boji o titul, takže cokoli si z tohoto víkendu - ať pozitivního či negativního - odnesu, poučím se z toho.

Nikita Mazepin, 20. místo

Pořadatelé závodu odvedli úžasnou práci, aby pro piloty připravili nejlepší podmínky. Celý víkend jsem absolvoval s radostí, odjel jsem čistý závod, v prvním kole se vyhnul problémům a jel, jak to nejlépe šlo. Bohužel, podmínky byly dnes hodně zvláštní, protože trať doopravdy nikdy nevyschla. Nečekal jsem, že intermediate potřebují takovou dobu, aby se dostaly do provozního stavu a mohl jsem na nich zajíždět slušné časy. Tato zkušenost je k nezaplacení, protože to byl závod náročný na pilotování, ale je to jenom užitečné.

Günther Steiner, ředitel týmu

Nebyl to závod podle našeho přání. Poté, co si Mick na začátku vedl dobře, ztratil několik pozic po střetu s Alonsem, což ho vrátilo na obvyklé pozice a odtud už jsme se nedokázali dostat. Jakmile jsme se ocitli v režimu modrých vlajek, byla to sestupná spirála. Bez potíží jsme ale dovezli vozy do konce závodu. Vydržet za stávajících podmínek bylo jediné, co šlo udělat a to jsme také učinili - auta jsou nepoškozena a my do naší knihy zkušeností vložili další list.