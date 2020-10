Jak se od roku 2016 změnil názor Mercedesu na dodávky motorů Red Bullu

Red Bull opět hledá dodavatele motorů poté, co Honda oznámila svůj odchod z Formule 1 po skončení příští sezóny. Wolff přitom již vyloučil, že by se mohli stát jeho budoucím dodavatelem. Prioritou pro rakouský tým by bylo převzít vývoj a výrobu pohonných jednotek Hondy, což však podmiňuje zmražením vývoje.

Wolff byl dříve nakloněný spolupráci s Red Bullem, který se v roce 2015 snažil odejít od Renaultu. Celá záležitost se dostala až ke správní radě Mercedesu, kde byla zamítnuta.

Co se od té doby změnilo? "Tehdy nápad spočíval v tom, že by Mercedes a Red Bull mohli spolupracovat v oblasti marketingu. Měli jsme zájem o platformu, kterou poskytovali, protože jsou skvělou značkou a velmi inovativní v tom, co dělají," uvádí Wolff.

"To jsem řekl Christianovi [Hornerovi]. Pokud bychom byli schopni spojit tyto dvě věci a najít spojence někde na úrovni správní rady Daimleru, umožnilo by to alespoň řádné zvážení. Ale nikdy na to nedošlo," vzpomíná šéf závodního stáje Mercedesu.

Pohonná jednotka Mercedesu | foto: Daimler AG

Proč odmítli Red Bullu i nyní po rozchodu Hondy? "Dnes jde jednoduše o kapacitní problém. Tyto pohonné jednotky jsou velmi složité. Jsme v situaci, kdy zkrátka nemůžeme dále pokračovat v expanzi, tak jako my všichni u Daimleru," vysvětluje Wolff. Od příštího roku budou své motory kromě svého závodního týmu poskytovat také Racing Pointu, Williamsu a nově i McLarenu.

"Z logistického pohledu, z pohledu náklad, to není pro nás možné dodávat Red Bullu pohonný jednotky. A z dnešního marketingového hlediska dodavatelé nemají moc velký užitek ze spolupráce s týmy," pokračuje Wolff.

"to je důvod, proč jsme koupili tým a nezůstali dodavatelem pohonných jednotek. A myslím, že sklízíme ovoce toho, že máme svůj tým. Opravdu to není naší prioritou dodávat motory. Stavíme je a závodíme s nimi ve svých vozech. A abychom získali finance zpět, tak je samozřejmě poskytujeme zákazníkům," dodává.