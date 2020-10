"Max je o 0,3 s před ostatními. Red Bull pro rok 2021 zvažuje Hülkenberga," prozrazuje Marko

Německý pilot mohl dokonce závodit za Red Bull už tento víkend. Test na Covid-19 u Alexandera Albona se totiž po příjezdu na Nürburgring prokázal jako nejednoznačný, proto Marko začal ihned s Hülkenbergem vyjednávat o jeho případné náhradě.

"S Hülkenbergem jsem mluvili už v pátek, protože u nás byl Albon podezřelým případem. Ale díky Bohu se ukázalo, že je nakonec negativní," odhaluje odborný poradce Red Bullu.

Nico se nicméně stejně dočkal, když zaskočil za nemocného Lance Strolla u Racing Pointu. A představení to bylo parádní, když ve velké ceně dojel na osmém místě, aniž by absolvoval jediný trénink - jeho první kola byla totiž až ta ostrá v kvalifikaci.

Albon se na druhou stranu s Red Bullem moc nevytáhl, když hned v prvním kole prudce probrzdil pneumatiky a musel do boxů. Ani poté nejezdil bezchybně, obdržel penalizaci za poškození Kvjatova vozu. Jeho trápení na dráze nakonec ukončil kámen, který prorazil chladič, a tak musel odstoupit.

Nico Hülkenberg před svým krajanem Sebastianen Vettelem na Nürburgringu | foto: Racing Point F1 Team

Podle Marka musí předvádět ty nejlepší výkony, jinak pro Red Bull budou lepší variantou Sergio Pérez nebo Nico Hülkenberg. "Otázkou je, jak moc by zaostávali za Maxem? Máme srovnání s Ricciardem a můžeme dojít k závěrům, jak na tom jsou. Nemyslím si, že by se mu někdo dostal blíž než na 3 desetiny," domnívá se.

"Albon se do této vzdálenosti za Maxem dokáže dostat, když má dobrý den. Je mladý, ale uvědomujeme si, že pokud se nedokáže vyrovnávat s tlakem, tak si nemůžeme dovolit stát jen na jedné noze, pokud jde o šampionát. Taková je situaci," hodnotí 77letý Rakušan.

"Vlastně to je nemožné bojovat o titul, když se do akce zapojuje pouze jedno auto. Ale ještě tak daleko nejsme. Výkonnost Albona na Nürburgringu byla uspokojivá," zastává se Marko thajského mladíka. Zároveň popřel, že by ho mohl příští rok nahradit japonský talent Juki Cunoda - tomu by dali přinejlepším šanci v dceřiné AlphaTauri.