Kvalifikace ve znamení Bottase, druhý Hamilton před Verstappenem + VIDEO

Q1

Kvalifikaci na GP Eifelu provázelo slunečné počasí. Do čela se v Q1 dostali Verstappen, Bottas, Hamilton a Leclerc. Ztráta Monačana na prvního Brita činila půl vteřiny. Trápil se Racing Point, patnáctý Pérez a poslední Hülkenberg, který na poslední chvíli nahradil nemocného Strolla určitě nenaplňovali očekávání.

Dalšími nepostupujícími průběžně byly všechny vozy s netovárními motory Ferrari. Poslední pokus prvního segmentu se povedl především Antoniu Giovinazzimu, který se díky němu katapultoval na patnácté - první postupové místo. Odnesl to George Russell. Zlepšit se dokázal rovněž Sergio Pérez, naopak Nico Hülkenberg se z první části přes srdnatý výkon nedostal.

Hulk back on track 💪

Verstappen battling the Mercedes duo 👏

Leclerc finding his form 🙌



Relive all the key moments from Saturday's qualifying session at the @nuerburgring #EifelGP 🇩🇪 #F1 https://t.co/8eDwvJMSUP — Formula 1 (@F1) October 10, 2020



Q2

Prostřední kvalifikační segment odstartovali Mercedesy, Ferrari a Ricciardo na střední směsi pneumatik. Zbytek jezdců jel na nejměkčí možné sadě. Do mírných problémů se dostal Bottas, kterému se vůz smýkl, což znamenalo časovou ztrátu a průběžné osmé místo.

To znamenalo, že Bottas, ale i oba jezdci Ferrari a Ricciardo museli nazout červeně označené pneumatiky. Výsledkem bylo, že z prostřední části kvalifikace se nedostali, Vettel, Gasly, Kvjat a obě Alfy Romeo.

P4 on Saturday 💪



What chance a third podium of the season for @Charles_Leclerc on Sunday? 🤔#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/bgDqgenxuk — Formula 1 (@F1) October 10, 2020



Q3

První pokusy Q3 přinesly překvapení. Po jejich odkroužení se totiž na čele průběžného pořadí vyhříval Max Verstappen, až za ním následovaly oba Mercedesy v pořadí Bottas, Hamilton, čtvrté místo patřilo Albonovi. Pátá pozice patřila s odstupem Leclercovi.

Druhé pokusy vše rázně změnily. První místo si pro sebe uzmul Bottas před Hamiltonem, Verstappenem a čtvrtým Leclercem.

GP Eifelu (Nürburgring) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:25,269 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:25,525 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:25,562 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:26,035 5. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:26,047 6. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:26,223 7. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:26,242 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:26,704 9. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:26,704 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:26,709 11. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:26,738 12. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:26,11776 13. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:26,848 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:26,936 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:27,125 16. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:27,552 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:27,564 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:27,812 19. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:27,817 20. 27 Nico HÜLKENBERG deu BWT Racing Point F1 Team 1:28,021

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ