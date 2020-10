PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "Ještě divočejší a šílenější než posledně," hodnotí Hülkenberg

MERCEDES

Valtteri Bottas, 1. místo

Je to tak skvělý pocit, když se vám to v posledním kole povede. Během té poslední šance. To kolo bylo bezchybné, přesně, co jsem potřeboval. Během víkendu to bylo pěkně náročné. Jediným cílem je zítra vyhrát. Snad se mi povede start. Je skvělé být na pole position a užil jsem si to. V prvním sektoru jsem se trápil, ale nakonec se mi povedl. Bylo to náročné, měli jsme jen hodinu trénink a bylo chladno.

Lewis Hamilton, 2. místo

Jsem si jistý, že když se podívám na data, zjistím, že jsem ztratil hodně času. Valtteri je dvě desetiny přede mnou. Odvedl skvělou práci, gratuluji mu. Zítra je o co hrát a musím sklopit hlavu a ujistit se, že budu v co nejlepší formě. Tohle je úžasný okruh, ale nebyl to můj den. Auto bylo dobré, zítra bude spousta příležitostí. Uvidíme, co udělá počasí. Klíčové budou pneumatiky a start. Otázkou také je, jestli vyjede safety car.

Toto Wolff, šéf týmu

Nemohli jsme si přát víc než první řadu. V těchto mrazivých teplotách a na Nürburgringu. S Maxem to bylo občas těsné, vypadalo to, že nás možná překoná, ale Valtteri zajel perfektně. Odvedl úžasnou práci a Lewis nebyl daleko za ním. Je to dobrá pozice před závodem, ale kvůli nedostatku dat a chladnému počasí je spousta neznámých. Uvidíme, měl by to být zábavný závod a těším se.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Celkově si myslím, že to byla slušná kvalifikace. Jen v Q3 jsem se začal trápil s nedotáčivostí a když je tak chladno, opotřebovávaly se tím přední pneumatiky a jednoduše si je odrovnáte, když se to stane. Stálo mě to čas. Dostáváme se Mercedesu blíž, což je myslím pozitivní. Je to trošku zklamání, protože jsme čekali víc, ale s co naděláme. Rozhodně jsme ale udělali pokrok.

Alexander Albon, 5. místo

Jsem celkem spokojen, ale stále je co zlepšovat. I když jsme moc nenajezdili v trénincích, auto se hned chovalo dobře. Užil jsem si tenhle dvoudenní formát, je to jako v F2 a F3. Bylo by samozřejmě lepší být před Charlesem, odjel dobré kolo. Není to ale špatné místo. Můžeme zabojovat. Máme za sebou samozřejmě oba Renaulty, takže to nebude lehké, musíme v první zatáčce pěkně vytáhnout lokty. Závod bude výzvou, protože jsme moc nenajezdili. Uvidíme, co provede počasí a snad bude spousta příležitostí získat body.

Christian Horner, šéf týmu

Být třetí a pátí je solidní výsledek, který skýtá řadu možností. Poté, co jsme včera ztratili tři hodiny a nevyjeli jsme na trať, bylo důležité to od začátku rozjet a Maxovi i Alexovi se to podařilo. Je povzbudivé vidět ztrátu na Mercedes, která se v sobotu zmenšuje a všichni v továrně pracují na tom, aby nám poskytli novinky a vylepšení na auto. Alex zajel solidně a sžívá se s autem stále lépe a lépe. Vypadalo to na druhou řadu, ale nakonec nás vyšoupl Leclerc až v úplném závěru. Cílem obou jezdců je bojovat s Mercedesy a vypadá to, že i počasí bude výzvou.

FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

Lepší výsledek, než který jsme očekávali, obzvlášť, když bylo tak chladno. Přivezli jsme sem novinky, což možná trošku pomohlo a posunuli jsme se správným směrem, což je skvělé. Jsem spokojen s tím, jak to dnes šlo.l A celkem se mi i líbilo, že jsme měli jen jeden trénink a hned šli do kvalifikace. Vytěžili jsme maximum, i když jsme neměli moc informací. Hodně se zvedl vítr a v Q3 to bylo dost nepředvídatelné. Zítra nás čeká velká neznámá, ale rozhodně vím, že bude důležité zvládnou práci s měkkými pneumatikami, protože se hodně opotřebovávají. Bude to náročné, ale tím pádem i zajímavé.

Sebastian Vettel, 11. místo

Zkusil jsem vše, ale trápil jsem se v první sektoru a klouzalo to, takže je škoda, že jsem nepostoupil, i když jsem se jinak cítil dobře a rychlost vypadala slušně. Doufám, že volná ruka ve výběru pneumatik nám přinese více štěstí. S novinkami jsem jel jen odpoledne, protože jsme toho moc nevyzkoušeli a tak jsme museli porovnávat mezi oběma vozy a použíti jiné konfigurace, ale nemyslím, že to udělalo nějaký velký rozdíl. Dnes jsem rád kvůli fanouškům, protože počasí bylo lepší a konečně jsme viděli na trati auta.

Laurent Mekies, sportovní ředitel

Byla to nejlepší kvalifikace od poloviny sezóny, nejen co se výsledku týče, ale také výkonu. Charles odvedl fantastickou práci, brzy se dostal do tempa a nabíral rychlost, nejlepší kvalifikace roku, dostal z auta vše. Sebastian se trošku trápil a nedostal se do první desítky, ale zase tím získal možnost volby pneumatik. Menší novinky, které jsme sem přivezli stejně jako do Soči nám pomohly, není to nic významného, ale když jsou ty rozdíly tak malé, stačí jen málo a je to hned znát. Nejdůležitější je, že odrážení tvrdou práci všech v Maranellu a že jdeme správným směrem. Výsledek zítra bude zajímavý, máme hodně otazníků, protože jsme včera nejezdili a navíc na tomto skvělém okruhu pojedeme po sedmi letech. Můžeme volit odlišné strategie a pokusíme se využít příležitostí. A na závěr bych chtěl pogratulovat Antoniu Giovinazzimu. Ten zajel svůj nejlepší kvalifikační výsledek roku a rozhodně to pro něj bude znamenat povzbuzení.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 6. místo

Jsem spokojen, je to dobrá startovní pozice. Byla to zábava a hodně nabitý trénink a hektická kvalifikace. Na trati byli ve stejnou dobu téměř všichni, takže jsme si to celkem užili. Příprava to nebyla nejlepší, ale auto známe dost dobře a pro zítřek to zvládneme. Víme, že to bude těsné, ale těším se a věřím, že můžeme mířit do první šestky. Uvidíme, jak vydrží měkká sada, protože to vypadá, že se budou hodně opotřebovávat. Měl by to být zajímavý závod a šesté místo není špatné.

Esteban Ocon, 7. místo

Byla to pro nás dobrá kvalifikace, zvlášť, když jsme měli jen jeden trénink. Jsem spokojen. Měli jsem jen omezené znalosti, protože se včera vůbec nejelo. Vyjeli jsme v kvalifikaci a auto se chovalo dobře, jsem za to rád. Zítra skočíme do neznámého, protože jsem na měkkých moc nenajezdili a uvidíme, jak to budou pneumatiky zvládat a jak dlouho vydrží. Uvidíme, ale jsme v dobré pozici na zisk bodů do šampionátu.

Alan Permane, sportovní ředitel

Jsme spokojeni. Šesté a sedmé místo před našimi nejbližšími soupeři je dobrý začátek. Byl to nezvyklý víkend, bez pátečních tréninků a dnes tím byl program poznamenán. V tréninku jsme pracovali s pneumatiky a budeme se také dívat na počasí, přestože očekáváme, že by pršet už nemělo. Celkově to byl dobrý start zkráceného víkendu a těšíme se na závod.

MCLAREN

Lando Norris, 8. místo

Myslím, že to bylo asi maximum. Nebyli jsme dost rychlí na větší vylepšení a dostal jsem z auta maximum, i když je osmé místo zklamáním. Auto bylo dobré, měl jsem lepší pocit než v Soči, mysleli jsme, že máme na víc. Ale nevyšlo to. Celkově to nebyl špatný den, ale zítra to bude náročné kvůli počasí, uvidíme, jak to půjde.

Carlos Sainz, 10. místo

Desáté místo... Včera jsme nevyjeli a tak jsme měli jen třetí trénink dnes ráno, abych se adaptoval na novinky, které jsme na autě představili a prostě jsme se do toho pořádně nedostal. Chybí nám to vyladit a proto nejsem moc spokojený. Body se rozdávají zítra a budeme sledovat počasí.

Andreas Seidl, šéf týmu

Celkem náročná sobota. Včera jsme nejezdili a nemohli tak otestovat novinky. Zaměřili jsme se na to najet co nejvíce, aby si jezdci zvykli. V F1 tu jeli poprvé. A novinky jsme nemohli vyladit, takže nyní se budeme snažit najít ten další kousek a zlepšit výkon. Kvalifikace šla podle plánu, výsledek odráží to, jak si nyní stojíme a je to dobrá pozice pro boj o body. Zítra to bude náročné, hodně neznámého kvůli nedostatku dat, ale těším se na vzrušující závod.

RACING POINT

Sergio Pérez, 9. místo

Myslím, že jsme to trošku pokazili se strategií. Mysleli jsme, že máme větší rychlost a zkusili střední sadu v Q1, takže nám potom vlastně chyběla do Q3. Měli jsme jen jeden set a hádám, že podmínky na trati se hodně změnily. Zvedl se vítr a vyvážení nebylo dobré, bohužel jsem měl jen jeden set. Postoupil jsem měkkých a v tomto směru jsme mohli odvést lepší práci. Nevypadá to nejlépe, máme před sebou oba Renaulty, Ferrari... Může to bolet co se tabulky konstruktérů týká. Hodně rychle se to měnilo, když Lance ráno nedorazil, viděl jsem tým trošku vystresovaný. Nevěděl jsem, co se děje, takže doufám, že je Lance v pořádku a bude brzy zpět.

Nico Hülkenberg, 20. místo

Bylo to ještě divočejší a šílenější než minule. Byl jsem v Kolíně, což je asi hodinu cesty odsud. Měl jsem každopádně během odpoledne přijet plánoval jsem udělat něco pro televizi RTL. Seděl jsem s kamarádem a pili jsme kávu, bylo asi jedenáct a volal mi Otmar s tím, že mám pospíšit a že mě potřebují na okruhu. A tak jsem nasedl do auta a přijel. Zbytek znáte. Je to jiné než na Silverstone. Je to pochopitelně úplně jiný okruh a auto se také změnilo, pár technických věcí je odlišných a pro jezdce to znamená jiné pocit. Musel jsem se tedy trošku rozkoukat a najít pevnou půdu. A to samozřejmě během čtyř kol není jednoduché. Ale celkově, i když jsme poslední, jsem s tím kolem celkem spokojen. Zítra to bude hodně náročné a velká výzva. Ale uděláme maximum. A mám zkušenosti, ta čtyři kola. To zpracuji a zítra vyrazím závodit. A uvidíme, jak to půjde.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Byl to hodně náročný den. Lance onemocněl a rozhodli jsme se, že během víkendu vůbec nenastoupí. Je mu zle, ale nejedná se o symptomy koronaviru, byl i na testech. Dávalo smysl mu dát čas na zotavení, aby se připravil na následující závody v Portugalsku a Imole. Naštěsí byl poblíž v Kolíně Nico, který jej zastoupil. Byla to logická volba, protože pro nás odjel i závody v Silverstone. Bylo jasné, že to bude obrovský úkol, aby se dostal z Q1, protože první kolo po dlouhé době zajel až v kvalifikaci. S Checem to byla rutina, postoupil do první desítky a dojel devátý. Nenajezdili jsme toho mnoho, žádný z týmů, takže chybí data a bude to tedy zítra náročné. Jsem si však jistý, že můžeme získat body.

‍ ALPHA TAURI

Pierre Gasly 12. místo

Věděli jsme, že nás čeká těžký víkend. Po třetím tréninku tam nebyl pocit, že bychom využili veškerý potenciál vozu. V kvalifikaci se to trochu zlepšilo, ale nebylo to ono. Čeká nás nějaká práce, startujeme dvanáctí, přičemž pokusíme se udělat něco jiného než naši soupeři. Dnes byli zkrátka rychlejší.

Daniil Kvjat, 13. místo

Byla docela zima! Po třetím tréninku bylo potřeba vše analyzovat. Neměli jsme úplně ideální tempo, ale nebylo to ani vyloženě špatné. V závodě vždy je šance na body. Většinou jsme v nich lepší, než v kvalifikaci, zítra doufám v totéž.

Jonathan Eddolls hlavní inženýr

Byl to náročný den. Absolvovali jsme zkrácený program, bylo složité se dobře postarat o pneumatiky, zvláště u střední směsi byly obavy o její drolení, které se naštěstí nepotvrdily., Tempo nebylo ideální, ale alespoň máme pro závod a jeho start volbu pneumatik.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 14. místo

Jsem spokojen s tím, co jsme jako tým dokázali. Je to poprvé, co jsme se dostali do Q2 a to jsem opravdu moc chtěl. A zvládli jsme to za náročných podmínek, jen s hodinou tréninku a na okruhu, kde jsem nikdy v F1 nejel, to je úžasné. Auto bylo od začátku dobré a můžeme si tak být jisti, že budeme zítra bojovat. Očekáváme, že podmínky budou složité kvůli počasí, ale dáme do toho vše. Dnes to je maximum, zítra do toho dáme vše a snad z toho bude dobrý výsledek.

Kimi Räikkönen, 19. místo

S devatenáctým místem nemohu být spokojen, ale co s tím nadělám. Neměli jsme rychlost na to, abych z těch tří kol dostal něco víc. Nebyly to nejlepší kola a s autem nebylo nic zvlášť špatně, ale čekal jsem víc. Zítra musíme odvést lepší práci, zkusíme se probojovat, to je jisté, uvidíme, co zvládneme.

Fréderic Vasseur

Nejprve gratuluji Antoniovi k dobré kvalifikaci. Zajel skvěle, když bylo třeba a je dobré vidět ho postoupit do Q2, letos poprvé. Bohužel je to hořkosladký den, protože Kimi nepostoupil a to je zklamání. Vždy jsme říkali, že musíme odvést dobrou práci v sobotu i neděli, abychom mohli bojovat o první desítku a to se nemění. Máme auto na čtrnáctém místě a jedno, které se musí probojovat. Ale zítra budeme chtít zajet dobrý závod a uvidíme, jestli to bude stačit na body.

HAAS

Kevin Magnussen, 15. místo

Myslím, že jsme dostali z auta maximum. Vypadalo to dobře, ale potom se ostatní zlepšili a nám se to tak nepodařilo. Nakonec jsme spadli na patnácté místo, tak to je a pokusíme se dál zlepšovat a zítra odvést dobrou práci. Tento víkend byl zvláštní, takže se mohou objevit příležitosti.

Romain Grosjean, 16. místo

Tento okruh je dobrý, je to skvělé tu jet, potěšující. S naším autem jsme věděli, že musíme jet od začátku na plný plyn, abychom postoupili. Bohužel v prvním kole na druhé sadě pneumatik jsem to přepískl a ve druhém se dostal do provozu. A bylo po všem. Je to škoda, zítra to zkusíme lépe. Myslím, že ta velká neznámá kvůli nedostatku tréninku pro nás může být šance.

Günther Steiner, šéf týmu

Je dobré, že jsme ráno konečně vyjeli a šlo to dobře, drželi jsme se našeho programu. Dobře jsme se připravili a málem jsme oba vozy dostali do Q2. Bohužel Romain trošku přejel čáru a jeho nejlepší čas byl vymazán. Tak postoupil jen jeden vůz, ale alespoň jsme se snažili. Je to tvrdá práce. Těší mě, jak všichni tvrdě pracují, abychom docílili malého úspěchu.

WILLIAMS

George Russell, 17. místo

Myslím, že Q3 dnes byla možná. Chyběl kousek. Je to škoda, bylo obtížné dostat pneumatiky do správného provozního okna. Auto se ve třetím tréninku chovalo výborně, kvalifikace to trošku změnila. Vypadá to na zajímavý závod, budeme bojovat.

Nicholas Latifi, 18. místo

Bylo to celkem dobré, byť jsem nebyl spokojený s mými koly na druhé a třetí sadě pneumatik, která byla trošku rozházená. Nebyla čistá. Po třetím tréninku došlo ke změnám s cílem získat více vyvážení, to se povedlo. Zítra to bude zajímavý závod.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Včerejšek byl frustrující. Nemohlo se jezdit kvůli počasí, takže dnes bylo fajn vyjet z garáže. Všichni se soustředili na své obvyklé= programy, na které měli šedesát minut. Kvalifikace je pro nás trochu zklamáním , doufali jsme v lepší výsledek, ale zítra nás čeká dlouhý závod.