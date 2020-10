První trénink na Nürburgringu kvůli počasí zrušen, mladý Schumacher se debutu nedočkal

Původně byl start odložen o 30 min, komisaři poté přidali další půlhodinu a nakonec byla úvodní část ve 12 hodin zcela zrušena. Problémem je to, že by v případě nehody nemohla vzlétnout lékařská helikoptéra. Teploty se pohybovaly kolem 11 °C.

Je to škoda zejména pro Calluma Ilotta a Micka Schumachera, kteří se dnes měli dočkat debutu o závodním víkendu s Haasem, resp. s Alfou Romeo. Její šéf Frederick Vasseur uvedl, že pokud se Mick na trať nedostane dopoledne, do vozu jej ve 2. tréninku kvůli programu týmu už nepustí. Jeho jízdu tak budou muset přeplánovat na jiný vhodný víkend.

"Je to poněkud náročné. Samozřejmě s mlhou nemůže lékařský vrtulník vzlétnout a letět do nemocnice. Po silnicích by to bylo příliš daleko, pokud by se něco stalo. Dáme týmům vědět 10 min předem. Těžko něco předvídat. Oblast je podobná Rakousku, kde se jelo dříve v tomto roce. Z pohledu FIA je bezpečnost všech účastníků základem, v tomto nepřipouštíme kompromisy," vysvětluje ředitel závodu Michael Masi.

Druhý trénink by se měl jet v 15:00 hod, kvůli špatnému počasí je ale otázkou, zda se dnes vůbec nějaké akce na Nürburgringu dočkáme.

