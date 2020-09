PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci v Soči: "Příšerná kvalifikace," hodnotí vítězný Hamilton

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Nejprve musím říci ahoj všem fanouškům, kteří jsou tu. Hodně mi během roku chyběli! Byla to jedna z nejhorších kvalifikací, bylo to děsné. Měl jsem srdce v kalhotách. Vymazali mi čas, bylo to poprvé, co jsem během víkendu vyjel mimo trať a chtěl jsem jet dál, ale potom se objevila červená vlajka. Byl to risk, když jsme vyjeli na dalších pneumatikách. Pojedu na měkkých, což není dobré. Je skvělé získat pole position. Ale je to asi nejhorší místo pro to, startovat jako první vzhledem k letošním vozům a jejich vlastnostem. Myslím, že mě dostanou, je to pravděpodobné, protože oba jedou na střední sadě, což bude znamenat, že vyhrát bude náročné. I tak jsem pozitivně naladěn. Pokusím se to zvládnout, dostat se vpřed a nebo dobře odstartovat, cokoliv z toho, uvidíme.

Valtteri Bottas, 3. místo

Je to dost dobré místo, startovat třetí. Pamatuji si, že jsem tu už jednou jako třetí startoval a vím, co se tehdy stalo... Vypadalo to dobře, měl jsem rychlost a šlo to hladce. Q3 byla náročná. Měl jsem pocit, že jsem se trošku zlepšil, ale ostatní našli ještě víc. V prvním kole byly pneumatiky trošku studené, takže jsem to pokazil a už ve druhé zatáčce pár desetin ztratil. Čekal jsem na další kolo a to bylo lepší. Neudělal jsem chybu, takže si nejsem jistý, proč nejsem blíž pole position. Je tam pár otazníků a musíme se na to podívat. Ta ztráta je velká. Nicméně třetí místo je dobré a jsem i na dobrých pneumatikách. Je o co hrát.

Toto Wolff, šéf týmu

Někdy to dopadne tak, že když se vám na některém okruhu daří v tréninku, je to v závodě a kvalifikaci náročné. To se stalo dnes a bylo to hodně těžké. Máme silné auto, ale málem nás dostala červená vlajka. Myslím, že závodní bohové stáli na naší straně a dostali jsme se tak do první desítky. Je vždy působivé vidět, jak Lewis zvládne poskládat vše dohromady. I když mu něco nevychází. Odvedl fantastickou práci. Valtteri, tam musíme zjistit, co se stalo, protože měl dobrý pátek ale dnes to nevycházelo. Změny vypadají, že fungovaly, ale v Q3 ztratil výkon. Ta ztráta nevypadá dobře, takže se na to musíme podívat. Těšíme se na vzrušující závod. Oba jezdci startují na odlišných pneumatikách a do druhé zatáčky je to dlouhá cesta. Uvidíme, jak to půjde.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Trošku jsme se trápili s tím, abychom včera našli správné vyvážení, ani dnes ráno to nebylo úplně dobré, ale hodně jsme na tom pracovali a poslední část nebyla vůbec špatná, během kvalifikace se nám to začalo dařit a dostali jsme se tomu na kloub. Druhé místo jsem nečekal a je to pro nás samozřejmě skvělé. Pokud budeme mít dobrý start, vyvezeme se, může nám do tu dost pomoci a do ví, co bude ve druhé zatáčce. Nikdy nevíte, co se může přihodit.

Alexander Albon, 10. místo

Nejsem si moc jistý, co se v Q3 stalo, takže si musíme sednout a s inženýry se na to podívat. Do té doby to bylo dobré, ale potom v Q3 všichni své časy zlepšili a my ne. Neměl jsem pocit, že jsem z auta mohl dostat víc. Kolo také nebylo špatné, takže si trošku lámu hlavu. Pár věcí můžete vyladit a najít desetinku tam nebo tam, ale rozdíl byl dnes hodně velký, takže je to matoucí a musíme na tom zapracovat. Hodně se měnil vítr a proto bylo lehké dostat hodiny nebo vyjet mimo. Pár lidí to nachytalo. Musíme udělat domácí úkoly, abychom měli zítra lepší den. Do první zatáčky je to dlouhé a může se stát cokoliv, takže uvidíme.

Christian Horner, šéf týmu

Rozhodně jsme nečekali první řadu. Tento okruh byl naší slabinou, takže je skvělé, že jsme rozdělili Mercedesy. Max jel chytře a čekal, až Bottas dojede kolo a vyvezl se za ním. A ve druhé zatáčce už měl na něj desetinu. Potom musel jet bez chyby a to zvládl. Jedno z jeho nejlepších kol letošní sezóny. Alex odvedl dobrou práci a dostal se do první desítky, ale potom to bohužel nevyšlo a bylo to dost těsné. Mohlo to dopadnou jinak, ale máme dobré auto a víme, že se tu dá předjíždět, takže ho uvidíme v akci.

RACING POINT

Sergio Pérez, 4. místo

Jsem opravdu spokojený! Myslím, že čtvrté místo je maximem našeho dnešního potenciálu. Max a oba Mercedesy byli příliš rychlí. Šlo o náročnou kvalifikaci, podmínky na trati se neustále měnily. Opomenout nesmím ani červené vlajky, ale zvládli jsme to dobře. Pokud se nám podaří začátek a postaráme se o pneumatiky, můžeme bojovat o dobrý výsledek.

Lance Stroll, 13. místo

Chtěli jsme se dostat do třetí části, ale měli jsme problém s motorem, kvůli němuž bylo nutné auto vypnout. Je to frustrující, předjíždí se tu špatně, ale my máme dobrý balíček. Je pravda, že jsem zde ještě nenašel svůj rytmus, potřebuji dát všechno dohromady a vrátit se silnější. Důležité je, abychom zítra dobře začali a dosáhli rychlého pokroku. Pak můžeme pomýšlet na solidní body.



Otmar Szafnauer, šéf týmu

Jsou to smíšené pocity. Sergio bude startovat jako čtvrtý, což nám umožní využít naše dobré závodní tempo. Lance jako třináctý. Jeho nejrychlejší kolo přerušila červená vlajka. Pak, když se vozy seřadily v boxové uličce před restartem Q2, tak se jeho motor začal přehřívat, proto jsme ho poprosili, aby vůz zastavil. Zasloužil si víc, ale zítra si alespoň bude moci zvolit pneumatiky pro start závodu.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 5. místo

Celkově jsem spokojen s pátou pozicí. Věěl jsem, že na pole position myslet nemůžeme, ale po Q2 jsem věřil, že třetí nebo čtvrté místo bylo na dosah. To kolo bylo perfektní. Věděl jsem, že bude těžké je vylepšit. Ve třetí části jsem se trošku trápil, možná jsem se mohl ještě o něco zlepšit, ale jsem s výsledkem spokojen. Na tomto okruhu se mi obvykle nedaří, takže být takto rychlý po celý víkend je pozitivní. Zítra můžeme závodit a bude to zábava.

Esteban Ocon, 7. místo

Myslím, že je to slušný výsledek. Ukázali jsme dobrou rychlost a máme silné auto, které dobře funguje. Já jsem spokojen a celkově máme na to zítra bojovat, což je pozitivní. Z našich skvělých pozic můžeme cílit na auta před námi. Budeme bojovat a bude to zajímavé. Myslím, že možné je vše a jsme v dobré formě.

Alan Permane, sportovní ředitel

Byla to dobrá kvalifikace. Hodně akční v celém poli a po celou dobu. Je to dobrý pocit být zklamaný z pátého, protože jsme vlastně mohli být čtvrtí, kdyby zopakoval kolo z Q2. To bylo téměř perfektní kolo a v Q3 se tam úplně nedostal. Máme dobrou formu a oba vozy v první desítce. Chceme body a udržet si formu i do dalších závodů.

McLAREN

Carlos Sainz, 6. místo

Jsem dnes moc rád za šesté místo. Nebylo to jednoduché. Třetí trénink byl pro nás dobrý, ale jakmile začala kvalifikace, tak jsme cítili, že se podmínky na trati změnily. Ať už jde o víc nebo teplotu asfaltu. Naštěstí se mi podařilo zajíždět dobrá kola a ve třetí části jsem ve svém posledním rychlém pokusu dal všechno dohromady. Je to dobrá startovní pozice. Musíme se ujistit, že ji zítra proměníme v dobrý výsledek.

Lando Norris, 8. místo

Nebyla to čistá kvalifikace. Měli jsme spoustu provozu a k tomu červené vlajky. I tak jsem ale docela spokojený. Měli jsme dobré tempo a já se v autě cítil celkem pohodlně. Pro závěrečnou část už jsem neměl dvě sady čerstvých pneumatik, což byla komplikace i tak je každopádně osmé místo fajn.

Andreas Seidl, šéf týmu

Náročné odpoledne. Ale tým včera večer tvrdě pracoval na vylepšení vozu, což nám dnes pomohlo. Navíc podmínky se rychle měnily. Zdálo se, že ve srovnání s našimi hlavními soupeři jsme trochu pozadu, nicméně šesté a osmé místo na startu, to je dobrá výchozí pozice. Těšíme se na vzrušující závod.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 9. místo

Jsem moc spokojen, protože tréninky byly náročnější než obvykle. Neměli jsme výkon, který bychom do kvalifikace chtěli, takže jsme si nebyli moc jistí. Proto si myslím, že můžeme být spokojeni. Máme dobré auto, závodní simulace šla dobře a vyvážení bylo podle mých představ. Víme, že ostatní ze středu pole jsou hodně rychlí, ale snad je budeme stíhat a bojovat s nimi. Hodně se toho poslední dobou v závodech dělo, takže snad budeme mít pár příležitostí i zítra.



Daniil Kvjat, 12. místo

Byla to dobrá kvalifikace a můžeme být spokojeni, protože odsud můžeme bojovat. Myslím, že to bude zajímavý závod s řadou příležitostí, ale měli jsme dnes smůlu s červenou vlajkou. Podle mě bychom nebýt přerušení postoupili. Auto se chovalo dobře, včera to také nebylo špatné, protože závodní rychlost vypadá slibně, takže budu chtít využít šance a bojovat o body.

Jonathan Eddolls, hlavní závodní inženýr

Byli jsme včera spokojeni se závodní rychlostí, ale méně s tou kvalifikační. Proto jsme se na ni zaměřili, abychom našli rychlost a nezkazili tu závodní. Udělali jsme pár změn a kroků správným směrem i když časy to úplně neodrážely, věřili jsme si. Tento okruh je náročný co se provozu týče a tak jsme se snažili dostat naše jezdce na trať ve správnou dobu. Začátek byl bez dramat a vypadalo to slibně. Ale červená vlajka nám pokazila přípravu s pneumatikami a nezbývalo moc času. Vyjeli jsme mezi prvními a snažili se zlepšit. Pierre to zvládl a podařilo se mu to, Ale Danymu o 50 milisekund ne. Je to zklamání, protože je to jeho domácí závod a bylo to velmi těsné, ale má volbu pneumatik a to může být výhoda. Pierre do toho dal v Q3 vše a zajel dobré kolo, ale ostatní byli rychlejší, takže výsledek asi odráží naši situaci. Je skvělé být v první desítce a celkově to bylo dobré. Těšíme se na závod.

FERRARI

Charles Leclerc, 11. místo

Jsem naštvaný. Po celý víkend nejezdím dobře, v trénincích to nebylo dobré a i když jsem během kvalifikace začal nacházet rytmus, nepodařilo se mi ukázat pravý potenciál našeho vozu. Jsem z toho zklamaný. Mám ale radost z toho, že Seb je v pořádku, mohlo to dopadnout mnohem hůře. Vyhnul jsem se mu na poslední chvíli.

Sebastian Vettel, 15. místo

Bylo to těžké. Musel jsem jet na hraně. Už ve druhé zatáčce jsem ztratil kontrolu, ve čtvrté pak znovu a to skončilo nehodou. Po celou kvalifikaci to bylo trápení. Hlavně v prvním sektoru, přitom ve třetím tréninku se vůz choval slušně. Je to škoda.

HAAS

Romain Grosjean, 16. místo

Popravdě řečeno, včera jsme se trápili. Měli jsme opravdu velké manko, ale přes noc a dnes ráno jsme udělali opravdu dobrý pokrok. Pořád to sice nebylo to, jak bych si představoval, ale byl to krok dopředu. Myslím, že v kvalifikaci jsem z vozu dostal maximum. Takže jsem šťastný. Doufám, že se zítra něco přihodí, protože za normální situace nemáme šanci získat se svým tempem body. Ale vždy může přijít nějaká nečekaná příležitost a vy musíte být připraveni ji využít.

Kevin Magnussen, 18. místo

Nebylo to dobré. Měl jsem problémy zajistit, aby pneumatiky fungovaly ideálně. Nedařilo se nám je zahřát, byly příliš studené, což zapříčinilo, že jsem nedokázal dát dohromady ani jedno ideální kolo. Potřebovali jsme ještě jeden pokus, ale ten už zkrátka nebyl k dispozici. Těžko říct, jak na tom budeme v závodě, včerejší tempo s plnou nádrží nevypadalo špatně. Zítra to zkusíme znovu, ale dá se čekat, že jsme tam, kde obvykle.

Günther Steiner, šéf týmu

Jasně, že to nebyl dobrý den. Skončili jsme na šestnáctém a osmnáctém místě, ale dále pokračujeme v boji. Všichni se pořád snažíme, což je v těchto chvílích důležité, abychom se dočkali lepších zítřků.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 17. místo

Udělali jsme pokrok, ale nakonec jsme nepostoupili. Trať se od tréninku hodně vyvíjela, ale zlepšili jsme se, mohl jsem být o příčku výš, kdyby se mi v posledním kole lépe podařila druhá zatáčka. Máme dobrou rychlost, ale na boj o body to není. Musíme mít dobrý start, jak se nám poslední dobou dařilo a získat pár míst v úvodních kolech, potom můžeme bojovat o dobrý výsledek. Cíl se nemění.

Kimi Räikkönen, 20. místo

S autem jsme relativně spokojeni, mysleli jsme, že to v kvalifikaci bude dobré, ale nevyšlo to. Není co k tomu dodat, dostal jsem ve svém rychlém kole hodiny a bylo po všem. Pneumatiky asi nebyla zahřáté, zablokoval jsem přední a najel na obrubník a potom už se nedalo nic dělat. Je to jednoduché. Měli jsme auto na postup, ale když nezajedete čas, startujete zezadu. Zítra to bude výzva, ale uvidíme, co zvládneme.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Máme auto na postup do Q2, což je pokrok proti situaci před pár týdny. Ale při této příležitosti jsme naše zlepšení neprokázali a neukázali výsledky. Věděli jsme, že je to těsné, bohužel jsme jen těsně nepostoupili. Musíme zamakat zítra. Závodní rychlost, kterou jsme včera ukázali a čistý závod nám snad pomůže k napravení a postupu.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.