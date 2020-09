Bottas v 1. tréninku před Ricciardem, Hamilton předposlední. Sainz i Latifi havarovali + VIDEO

Dopoledne v Soči začalo za slunečného počasí, teplota vzduchu dosahovala 27 °C stupňů, asfalt 25 °C. Pirelli díky velmi hladkému asfaltu a pomalejším zatáčkám (většina je pravoúhlá) přivezlo ty nejměkčí pneumatiky ze svého portfolia: C3 - C5.

Lewis Hamilton se po 7 min netypicky jako první zapsal do výsledkové listiny časem 1:37,716 min, jeho týmový kolega byl ale o pár sekund po něm úspěšnější: 1:37,313 min, ostatní s ostrými pokusy vyčkávali.

Bottase na chvíli předstihli Pérez, jenž si na příští rok hledá místo, Kvjat (1:37,124), Ricciardo (1:36,852) a Verstappen (1:36,751). Fin však na měkkých pneumatikách po půl hodině znovu zaútočil a konkurenci zdecimoval o 1,8 sekundy: 1:34,923 min. Hamilton svou sadu měkkých pneumatik probrzdil: "Jsou hotové." Nezajel na nich žádný měřený čas.

