Vstřícné gesto McLarenu vůči Sainzovi

Carlos Sainz jr. už na začátku této sezóny avizoval přestup do stáje rudých ořů maranellských za Sebastiana Vettela, jehož kroky zamíří k týmu novému jménem na starých základech – Aston Martinu (více zde). Bývá praxí, že takový pilot náhle v týmu nesmí to či ono, tam či onam se nemůže podívat a v některých případech do má dost podstatný vliv na jeho výkony.

Šéf McLarenu Andreas Seidl zaujal stanovisko zcela odlišné. Prohlásil, že hlavním úsilím jeho týmu je maximální možný zisk bodů a konečné třetí místo v Poháru konstruktérů – proto potřebuje od také od Sainze jr. maximální výsledky.

„Carlos je v tuto chvíli plně zapojen do všeho co činíme jak na trati, tak na naší základně. Máme jasnou filozofii, že to je správná cesta kupředu – abychom dostali Carlose ve výsledkové listině co nejvýše. Koneckonců sdílíme stejné cíle – on chce stejně jako my získat co nejvíce bodů. Upřímně mohu říci, že se na tom do konce sezóny nic nezmění,“ sděluje Seidl.

Andreas Seidl nehodlá zavírat před Sainzem dveře | foto: Porsche

V podobné situaci se ocitl i Cyril Abiteboul, neboť Daniel Ricciardo by měl zaujmout právě Sainzův post u McLarenu. Podle jeho názoru nic zásadního ke konkurenci odnést nemůže, protože progres McLarenu bude značně ovlivněn jeho přechodem na motory Mercedes.

„Vzhledem k panující struktuře a změnám pravidel bude McLaren muset použít všechny své žetony čistě na integraci šasi a motoru, takže žádný velký vývoj nenastane, proto můžeme s Danielem nadále normálně pracovat. Snad jenom nebude moci myslet až do roku 2022. Ale z pohledu pilota je to dost dlouhá doba, přestože už podstatnou část našeho úsilí je zaměřena právě na rok 2022,“ dodal Abiteboul.