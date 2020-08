Zaspal Mercedes a dal Hamiltonovi výhodnější strategii? Wolff nesouhlasí, kritiku Bottase ale chápe

Fin startoval z prvního místa, ale Verstappen jej krátce po své první zastávce předjel. Bottas si postěžoval na to, že jej těsně před tím vybídli, ať si hlídá své tempo, a že jej neinformovali o těsném časovém odstupu soupeře.

"Je to strašně hrozně frustrující. Když startujete jako první a skončíte třetí, tak to samozřejmě není ideální. Jako tým jsme v určitou chvíli zaspali, když se před nás dostal Max, a má strategie byla daleko od té ideální. Myslím, že z dneška se máme hodně co naučit!" řekl rozzlobený Bottas po závodu.

Nelíbila se mu taky preference Hamiltona, který dostal výhodnější strategii - Valtteri byl totiž po své brzké druhé zastávce ke konce závodu zranitelný, čehož jeho týmový kolega využil.

Wolff jeho pocity chápe, s kritikou nicméně nesouhlasí: "Nemyslím si, že bychom zaspali, ale akceptuji jeho pohled. Myslím, že jsme dnes zkrátka měli pomalejší auto, musíte si to zkrátka připustit." I kdyby podle něj zkoušeli cokoliv, tak by se před něj Verstappen dostal.

After a late pit stop, @LewisHamilton was FLYING in the closing laps 🚀



Flying past Leclerc and Bottas to take P2 on the podium 👀#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/uVuAe2eRxB — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

"Měli jsme udělat opak toho, co Max? Ve skutečnosti by to nic neměnilo, protože by Max vyjel na čerstvých pneumatikách a my bychom pokračovali na těch, které už nebyly v nejlepším stavu, a on by se před nás jednoduše dostal. Nejsem si proto jistý tím, co jsme mohli udělat lépe," obhajuje své stratégy Wolff.

Poté, co se Bottas propadl za Verstappena, si moc nepomohl ani druhou zastávkou, která dostala jeho týmového kolegu ke konci závodu do lepší pozice. "Samozřejmě není spokojený poté, co by druhý a Lewis třetí. Na dráze jsme se ale učili, když jsme sundali jeho pneumatiky. Viděli jsme, že na ní zbylo ještě hodně gumy, a tak jsme Lewisův stint prodloužili," vysvětluje šéf Mercedesu.

"Docházelo k velkým vibracím, ale pořád tam byla spousta gumy, proto s jejím ubývajícím množstvím zrychloval a my jsme mohli jeho stint prodloužit. Nakonec Lewis Valtteriho předjel. Je jasné, že s tím není spokojený a já to naprosto respektuji. Nikdo z nás dnes s výsledkem není spokojený," dodává Wolff.