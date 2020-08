PROHLÁŠENÍ po závodě: Mercedes prolomil belgické prokletí. Ferrari vyzývá k trpělivosti

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Spa je tak trochu speciální okruh, jen jsem kroužil kolem dokola. Nebylo to nejednodušší, takže přijet, získat pole-position a vyhrát je prostě fantastické. První kolo bylo jako noční můra kvůli vláčku, který jsem táhl za sebou až do zatáčky 5, ale soustředil jsem se na to, abych za sebou v tomto kole udržel Valtteriho a pak už jsem byl dostatečně silný.

Jistě, líbí se mi vyhrávat každý závod po souboji kolo na kolo, ale dneska to bylo trochu jiné, všechno se týkalo nakládání s pneumatikami a odstupu od dalších vozů. Jednou jsem do zatáčky 5 jsem probrzdil, pak jsem nezvládl poslední šikanu. Začínal jsem být nervózní, že se dočkáme podobné situace jako v Silverstone, ale tady to díkybohu vydrželo.

Není to nezbytně to, co chtějí všichni vidět, když je Mercedes pořád na čele, my ale musíme zůstat při zemi. Kolem nás se pracuje s neuvěřitelnou mentalitou a my pokračujeme v poznávání auta. Je mi 35, bude mi 36, ale cítím se lépe než kdykoliv dříve. Děkuji týmu a děkuji za neutuchající podporu, tady i v Brackley a Brixworthu

Valtteri Bottas, 2. místo

Byl to pěkně rychlý závod, doufal jsem, že bych mohl získat při startu a potom při restartu po safety caru, ale do páté zatáčky jsem nebyl dnes dost rychlý. Byl jsem blízko Lewise v první zatáčce, ale větrný pytel byl menší než v dřívějších letech. Nejsem si jistý proč. Jiná možnost dostihnout Lewise asi nebyla, startoval z první pozice, odjel výborný závod a v pohodě zvítězil. V závěru závodu jsme museli víc hlídat pneumatiky, začal jsem mít drobné vibrace, podobné jako jsem cítil před koncem závodu v Silverstone, kde mě postihl defekt. Trochu jsem zpomalil a šetřil pneu, takže jsem nakonec rád, že jsem nepřišel o body. Právě jsem se dozvěděl, že je to mé 51. pódium - stejný počet dosáhl ve své kariéře Mika Häkkinen. Byl mým idolem, takže je úžasné ho dostihnout, ačkoliv on má dva tituly navíc.

Toto Wolff, šéf týmu

Byl to skvělý závod. Od roku 2017 jsme tu nevyhráli, takže jsme se sem vrátili s dobrou rychlostí a silným výkonem. Tato trať nás dříve znepokojovala, takže jsem o to více potěšen. Závod byl relativně snadný, ale nakonec to končilo hodně napínavě, protože pneumatiky byly na konci své životnosti. To samé jsme viděli na Verstappenově autě a v tom okamžiku šlo pouze o to, jak dostat obě auta bezpečně do cíle. Proto jsme nařídili našim pilotům, aby nepřejížděli obrubníky, což je trochu zpomalilo. Měli jsme určité obavy, nakonec vzpomínky na defekty v Silverstone jsou pořád čerstvé, právě tomu jsme se chtěli za každou cenu vyhnout. Takže dokud obě auta nepřejela cílovou čáru, závod pro nás neskončil - naštěstí se to povedlo a máme úžasné double. Teď se těšíme na cestu do Monzy a pak do Mugella.



RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Tuhle trať opravdu miluju, ale z mé strany to nebyl nijak vzrušující závod. Nebylo moc co dělat, neabsolvoval jsem žádný souboj. S Mercedesy jsem fakt nedokázal držet tempo. Nebylo to na dráze dnes moc příjemné, tak jsem jel svůj vlastní závod a snažil se maximalizovat výsledek. Na středně tvrdých pneumatikách jsme neměl moc přilnavosti. Stíhal jsem Valtteriho, ale řekli mu, aby přidal, a já už jsem se jej nedokázal držet. Jezdil jsem celkem osamocený, ke konci závodu jsem cítil značné vibrace, takže jsem se musel zabývat pneumatikami, ale riskl jsem to a dojel v pořádku.

Celkově to byl dobrý víkend a vyvážení vozu bylo slušné, takže nás výsledek může těšit. Ale nejsme tu kvůli třetím místům, chceme víc, ale vždy je dobré být na stupních vítězů. Těšíme se už do Monzy. Uvidíme, jak tam dopadneme.

Alex Albon, 6. místo

Byl to závod plný zklamání a bylo celkem složité udělat vlastně cokoli. Před závodem jsme věděli, že Renaulty kvůli jejich nízkému přítlaku a značnou rychlostí bude těžké předjet, což se také potvrdilo. Na startu jsem se cítil na měkkých pneumatikách dobře, pak se nám v boxech díky dobré práci mechaniků podařilo zdolat Ocona při přechodu na středně tvrdou směs. Ta možná nebyla nakonec tou nejlepší volbou, ale jel jsem na samé hranici, abych si vyzkoušel předjíždění a pneumatiky mi postupně odcházely. Nemyslím, že jsme takovou degradaci čekali, možná to nakonec správná volba nebyla. Podíváme se na to, abychom zjistili, jak se z toho poučit, než se zaměříme na další závod na Monze. Je ale hezké se dostat na čtvrtou pozici v šampionátu, což je známka našeho posunu.

Christian Horner, šéf týmu

Dnes to byl složitý závod ohledně pneumatik, ale podařilo se nám získat solidní bodované příčky oběma vozy. Max neměl v druhé polovině závodu na to, aby trápil Mercedesy potýkající se s pneumatikami, takže jsme jednu chvíli zvažovali, zda uděláme jednu nebo dvě zastávky. Danielova rychlost ale byla hodně silná, takže jsme se rozhodli pro jednu a Max tak dokázal pošesté za sebou skončit na pódiu.

Alex na startu propadl s Oconem, ale při zastávce v boxech si vzal své místo zpět, když jsme se rozhodli ho vyslat na trať na středně tvrdé směsi, o níž jsme si mysleli, že je nejlepší pro útok na Renaulty. Odvedl dobrou práci, dlouho se jim bránil, ale bohužel byly na rovinkách rychlejší a jejich nižší konfigurace přítlaku vedla ke ztrátě jeho pátého místa v samotném závěru. Nyní je Alex na čtvrtém místě v šampionátu a má za sebou solidní víkend, takže budeme dále tvrdě pracovat jako tým, než se vydáme na další štaci do Monzy.



RENAULT

Daniel Ricciardo, 4. místo

Je to skvělé a pro tým určitě vynikající výsledek. Dnes jsme byli dost rychlí a čtvrté místo je perfektní. Už je to dost dlouho, co jsem zajel nejrychlejší kolo v závodě, takže to je také fajn. Můj technik mě o tom informoval a já si řekl: "Mám to!" Bylo to správně načasované, využil jsem volné trati a šel do toho. Možná to bylo dokonce lepší kolo než to včerejší kvalifikační. Už loni to pro nás byla dobrá trať a Monza byla ještě lepší. Uvidíme, jak tam dopadneme, ale můžeme se tam vydat s patřičným sebevědomím.

Esteban Ocon, 5. místo

Páté místo nám dnes patřilo, takže jsem rád, že jsem ho dosáhl v posledním kole. Je to fantastické umístění pro tým, celý víkend jsme byli rychlí a bojovali s nejlepšími vozy. Závod byl celkem solidní, na startu jsem předjel Albona, ale pak nám to vrátil při zastávce v boxech. Chlapci při zastávkách nechybují, takže je třeba zjistit, kde byla chyba. Pak jsem musel tvrdě bojovat, stáhnout mezeru a na konci závodu najít cestu dopředu. Je pozitivní, že si naše auto na těchto tratích vede dobře, takže do Monzy můžeme vyrazit a cítit se náležitě připraveni.

Cyril Abiteboul, ředitel týmu

Dnešní výsledek věnujeme Anthoine Hubertovi, na něhož o tomto víkendu stále myslíme. Věděli jsme, že Spa našemu balíčku bude vyhovovat, ve hře byl značný bodový příděl. Celý víkend jsme realizovali náš plán. I když jsme s dneškem spokojeni, musíme se nadále soustředit. Pořád je to stejné auto, které se nedostalo do Top 10 v barceloně a na němž jsou vidět nedostatečná konzistence a konkurenceschopnost - jeho zlepšení musí být naší prioritou. Kromě dobrých pozic, které nás přibližují nejlepším týmům, vše dnes stylově završil Daniel nejrychlejším kolem - vidím to jako odměnu pro všechny zaměstnance ve Viry, kde tým už několik let tvrdě pracuje, abychom se dostali s naší pohonnou jednotkou na samotný vrchol. Trochu to oslavíme, abychom získali energii pro další závody, které nás čekají.



MCLAREN

Lando Norris, 7. místo

Byl to nakonec dobrý závod, z desátého místa dojet na sedmém, takže jsem vlastně šťastný. Začátek byl choulostivý - nevím, co se stalo na konci rovinky, snad tam byla trocha vody nebo oleje, ale moje záď byla najednou mimo kontrolu. To mě stálo pár pozic a musel jsem znovu začínat - ale zbytek už byl velmi dobrý. Věděl jsem, že Racing Point i Renault mají rychlá auta při podobné životnosti pneumatik. Věděl jsem, koho jsem schopen předjet a to jsem také udělal. Ke konci jsem cítil, že auto je hodně silné, zlepšovalo se a podařilo se nám díky dobré rychlosti posunout kupředu. Kdybychom jeli ještě jedno kolo, asi bych získal i šesté místo, ale se sedmým jsem také spokojen.

Carlos Sainz jr, neodstartoval

Jsem hodně zklamaný, že v Belgii už podruhé za sebou nezávodím. Byl jsem v tréninku sedmý a když vidím, jak se závod vyvíjel, určitě byla velká šance získat body a dobrý výsledek. Takže štěstí je mi hodně vzdálené. Letos je to druhý motor, u nějž jsou problémy a zklamání z další ztráty potenciálních bodů je hodně tvrdé. Jsem opravdu přesvědčen, že tohle není taková sezóna, jakou si zasloužíme. Hodíme to však za sebe a zítra zamíříme do Monzy. Musíme jít dál.

Andreas Seidl, ředitel týmu

Dnes šlo o eliminaci škod. Přestože jsme tu měli dobrá auta, odvážíme si jen šest bodů. Carlosův závod skončil dřív, než začal ještě během zaváděcího kola na startovní rošt, takže jsme museli jeho vůz odstavit před startem. Lando během prvního kola přišel o dvě pozice, což jeho závod ovlivnilo. Pozitivní je, že jinak zajel skvělý závod a probojoval se zpět na sedmou příčku - tenhle výsledek nás vrací zpátky na třetí místo v Poháru konstruktérů, přičemž jsme ubrali body jak Racing Pointu, tak Ferrari. Tým na trati i v továrně odvedl skvělou práci a po velkém zklamání s Carlosem neztratil soustředění a dokonale zvládl závodní úkoly v Landově případě, včetně velmi dobré zastávky. Zítra vše vymažeme a začneme se připravovat na Grand Prix Itálie. Tady jsme se přesvědčili, že můžeme soupeřit na tratích s nízkým přítlakem, což by nás v Monze mělo dostat do dobré pozice pro boj s našimi nejbližšími rivaly.

ALPHATAURI

Pierre Gasly, 8. místo

Po tom, co se tu loni stalo Anthoinovi to byl pro mě velmi důležitý den, abych uctil jeho památku. Rozhodli jsme se zvolit jinou strategii a začít na tvrdých pneu. Bylo to lepší, než jsme očekávali, byl jsem schopen útočit a předjíždět soupeře. Souboj s Pérezem byl zvláště tvrdý, ale jinak zábavný! Veděli jsme, že případný safety car do dvacátého kola bude pro nás smrtelný, bohužel se to stalo a ostatní vozy mohly zastavit. Nevzdali jsme se, protože auto bylo opravdu dobré, tempo také, takže jsem jel na limitu, jak to jenom šlo. Po zastávce v boxech jsem byl prakticky poslední a musel se probíjet polem, ale užíval jsem si to a dokázal nakonec dojet osmý, což je prostě skvělé! Počítám, že safety car nás dnes připravil o potenciální pátou příčku, protože si myslím, že jsme tam ztratili 20 vteřin a za Oconem jsem dojel pouhých sedm. Dnes jsme odvedli skvělou práci, zvládli jsme to vynikajícím způsobem, takže můžeme být spokojení. Navíc byl zvolen Jezdcem dne je hezké, děkuji všem, kteří pro mě hlasovali, v příštích týdnech se pokusím zajet podobně opět a znovu.

Daniil Kvjat, 11. místo

Myslím, že strategie pro mě nebyla dobře zvolená, takže musíme tento přístup přezkoumat. Před závodem jsme to ale nemohli vědět, takže jsme ji rozdělili mezi obě auta a já byl bohužel na té špatné straně. Bylo by lepší začít s tvrdou směsí - dnes jsem cítil, že jsem byl pořád ve špatnou dobu na špatném místě, protože na tratích, jako je Spa, je velmi těžké udržet na starých pneumatikách soupeře za sebou.

Franz Tost, šéf týmu

Po kvalifikaci jsme měli docela dobré pozice, zvláště kvůli rozhodování o volbě pneumatik. Proto jsme se rozhodli strategii rozdělit. Daniil vyrazil na středně tvrdých, zatímco Pierre měl tvrdé. Oba začali opravdu dobře; Pierre ihned začal předjíždět vozy před sebou a dostal se na osmou příčku, Daniil byl o dvě pozice zpět. Pak přišel v důsledku Giovinazziho havárie safety car, takže jsme se rozhodli povolat do boxů Daniila a Pierra nechat na trati, protože v naší strategii by bylo příliš brzo na to, aby stavěl. Pierre se velmi dobře bránil, dokud ho později soupeři na novějších pneumatikách nepředjeli, takže na konci 26. kola přešel na středně tvrdou. Poté zahájil stíhací jízdu, zdolal Haasy, Ferrari i Racing Points a skončil osmý. Byla to od něj fantastická jízda a bez safety caru by se naše strategie vyplatila podstatně více, protože Pierre by určitě skončil ještě výš. Stejně jako mnoho jiných pilotů Daniil ke konci závodu trpěl, proto vypadl z bodované desítky. Teď už se těšíme na náš první "domácí" závod ze tří italských, vždy je příjemné se vracet na Monzu, na níž máme hodně dobré vzpomínky.



RACING POINT

Lance Stroll, 9. místo

Dnes to byl těžký závod. Začali jsme dobře, získal jsem šestou pozici a v prvním stintu vypadalo vše komfortně, ale v druhém došlo k rychlé degradaci tvrdé směsi a náhle bylo těžké auto zvládnout. Dlouho jsem držel sedmou pozici, takže jsem zklamán, že jsem nakonec dojel devátý - ale nešlo udělat nic, jak bych se na lepším místě udržel. Pozitivní je, že jsme bez ohledu na náročný závod dokázali bodovat - příští týden na Monze máme šanci se zlepšit a získat více bodů. Okruh by měl našemu vozu vyhovovat, ale musíme důkladně zanalyzovat vše, co se dnes stalo, abychom přišli na nějaká řešení, která nám na Monze přinesou lepší výsledek.

Sergio Pérez, 10. místo

Je třeba se pořádně podívat na strategii, ale nemyslím, že by to na závod mělo zásadní vliv - dokázali jsme dostat na body oba vozy, což je dnes pozitivní. Teď musíme zjistit a poučit se, proč jsme nebyli schopni udržet tempo, které jsme nasadili na začátku víkendu, v trénincích a kvalifikaci. Po zastávkách jsme byli schopni se dostat zpět na body a bylo fajn, že se nám povedlo dost předjížděcích manévrů. Ale celkově nám chyběla rychlost, takže musíme mít jistotu, že na Monze se to nebude opakovat. Je to trať, která by nám měla vyhovovat, doufám tedy, že si odtud přivezeme slušnou porci bodů.

Otmar Szafnauer, generální ředitel

Naším cílem bylo dostat obě auta na body, ale přeci jenom jsme doufali, že se umístíme lépe. Musíme pochopit, proč jsme v závěrečných fázích závodu tolik ztráceli, zvláště v posledních kolech. Po strategické stránce představoval výjezd safety caru obtížné rozhodnutí pro každého. V té chvíli bylo sporné, zda je od té chvíle dojet závod na jedné sadě. Proto jsme Sergia nechali na trati a doufali, že v závěru bude mít oproti konkurenci výhodu. Z dané situace si bereme poučení, abychom za týden v Itálii byli mnohem silnější. Pokud jde o pořadí v Poháru konstruktérů, jsme nyní čtvrtí, ale na třetí příčku ztrácíme pár bodů, takže budeme usilovat, abychom tuto pozici v nadcházejících závodech dobyli.



ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 12. místo

Mám dojem, že dnes je to nejlepší možný výsledek. Vůz se choval dobře, ale lepší než dvanácté místo to zkrátka nebylo, takže jsme opět bez bodů, což je určité zklamání, protože jsme do toho dali úplně všechno. Odstartoval jsem špatně, auto se v první zatáčce přepnulo do antiinstalačního módu a proto jsem spadl docela dozadu. Poté jsem disponoval dobrou rychlostí, ale bohužel to nestačilo na první desítku. Zasekl jsem se za Kvjatem, cítil jsem, že v prostředním sektoru jsem rychlejší, ale nenašel jsem místo, kde bych ho dokázal předjet. Pokusíme se o další pokrok na Monze.

Antonio Giovinazzi, nehoda

Smutný konec závodu - hodně jsem tlačil, abych se dostal na dosah Vettela a použití DRS a auto mi znenadání ustřelilo doleva. Byl jsem zrovna na obrubníku a když jste na něm, může se přihodit chyba. Je mi líto týmu, protože si tento víkend zasloužil dobrý výsledek, a samozřejmě i George Russella, protože tím jeho závod také skončil, i když jsem to nemohl nijak ovlivnit. Ze závodu si ale musím vzít určitá pozitiva: start jsem měl opravdu dobrý, získal jsem několik míst a dokonce jsem bojoval s Ferrari, takže na tom chci stavět. Další závod je na domácí půdě v Itálii, budu muset všechno zapomenout a dostavit se příští týden v lepší kondici.

Frédéric Vasseur, ředitel týmu

Bohužel to byl závod rozdílných dvou polovin, ale v porovnání s předchozími Grand Prix jsme prokázali větší konkurenceschopnost. Kimi na začátku ztratil půdu pod nohama, ale bych schopen se probojovat zpět na 15. místo během několika kol. Antonio měl opravdu dobrý start a dostal pod tlak Vettelovo Ferrari. Jeho závod skončil havárií, ale oba piloti dokázali bojovat se soupeři a měli slušné tempo. Než Kimi zajel do boxů, pohyboval se na bodované pozici, bohužel jsme neudrželi tempo v zatáčkách, kde se nedá předjíždět, takže se nedostal přes Kvjata. Nakonec je dvanáctá příčka tím nejlepším, čeho dnes šlo dosáhnout, a přestože jsou prozatím body nedosažitelné, může nám náš dnešní výkon poskytnout určité povzbuzení.



FERRARI

Sebastian Vettel, 13. místo

Nebyl to snadný závod. Skončili jsme na stejném místě, jako jsme startovali. Zkoušeli jsme u obou vozů vše možné, ale prostě jsme byli příliš pomalí. Doufám, že situace jako na tomto okruhu už se nebude opakovat. Mám za to, že tato trať odhalila naše slabiny ještě více než ostatní. Věřím, že příští týden můžeme leccos udělat lépe. Musíme zapracovat na tom, abychom si z toho to víkendu odnesli všechno, co je v našich silách, poučit se v oblastech, kde to je třeba a pokračovat vpřed.

Charles Leclerc, 14. místo

Byl to hodně náročný den. Měl jsem dobrý start a díky dobrému průjezdu až k zatáčce 5 se mi povedlo získat pár pozic, ale pak se všechno jen zhoršovalo. Nejprve jsem při první zastávce ztratil téměř pět vteřin kvůli nějakým potížím. Během druhého stintu bylo jasné, že žádné zázraky nenastanou, a když jsme viděli situaci, v jaké se nalézáme - nás předjíždějí a my nepředjíždíme - rozhodli jsme se vyzkoušet něco jiného a zastavili podruhé. Je škoda, že to nevyšlo, ale dnes jsme prostě neměli rychlost, kterou jsme potřebovali. I další závod pro nás bude náročný, ale doufejme, že v Mugellu už by se to mohlo zlepšit. Teď se musíme stmelit, správně reagovat a tvrdě pracovat, abychom se vrátili na naše dřívější pozice.

Mattia Binotto, šéf stáje

Na trati, která vyžaduje značnou aerodynamickou účinnost a výkon, nám právě tyto dvě veličiny chyběly. Charles i Sebastian odváděli maximum, dnes i včera v kvalifikaci, ale měli jste to daleko i jenom na body. Jsme zklamaní a naštvaní, stejně jako naši fanoušci, máme k tomu dobrý důvod. Je to v této sezóně těžká chvíle - od začátku jsme věděli, že tento ročník bude těžký, ale právě v takových chvílích musíme držet pospolu a hledět kupředu, abychom toto těžké období překonali. Je to jediný způsob, jak z této situace vybřednout.



HAAS

Romain Grosjean. 15. místo

Pokud by nám někdo dnes ráno nabídl 15. místo, asi bych ho nebral, ale co bychom určitě přijali, byl souboj s Ferrari. Pro nás to je v jistém ohledu určité měřítko a zvládli jsme ho dobře. Myslel jsem, že Charlese dokážu za sebou udržet, ale v posledním kole jsem nezvládl optimálně první zatáčku - navíc pneumatiky byly na pokraji životnosti. Z tohoto hlediska to bylo zábavné. Za Vettelem a Leclercem jsme odvedli to nejlepší, ale Alfa Romeo byla ještě o chlup lepší, když skončila před nimi.

Kevin Magnussen, 17. místo

Něco jsme dnes potřebovali, co by nám pomohlo, počasí nebo tak něco, ale nic z toho nepřišlo. Zvládl jsem dobře první kolo, to se mi skutečně povedlo. Ale tempo nám chybělo, zvláště při prvním stintu na pneumatikách C3. Na jeho začátku jsem byl hodně pomalý, pneumatiky se přehřívaly. Později jsem je dostal pod kontrolu, přešli jsme na C2 a zase to byl na začátku stintu boj, ke konci se to začalo zlepšovat. Po druhé zastávce jsem spadl na konec pole. Byl to těžký den, opravdu toho nebylo moc, co bychom mohli dělat.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnes toho opravdu moc říci nemohu. Jsem opravdu zklamán, ale vlastně jsem takový výkon čekal. Na téhle pozici se nacházíme a jedinou cestou jak se dostat kupředu je zkrátka být lepší.



WILLIAMS

Nicolas Latifi, 16. místo

Už na začátku zaváděcího kola jsem neměl z auta dobrý pocit, byla tam značná nevyváženost. Ve srovnání s předchozími dny byly podmínky odlišné, takže to byla docela výzva. Užil jsem si závěrečný stint, kdy jsem stíhal Ferrari a Grosjeana. Celkově to dnes byl hodně těžký závod.

George Russell, havárie

Je to velké zklamání, byl jsem ve špatnou dobu na špatném místě a nedalo se s tím nic dělat. Vyhýbal jsem se vlevo, abych minul Antoniovo auto, ale pak přiletělo znenadání jeho kolo a trefilo předek mého vozu, takže jsem narazil do zdi. Byla to docela velká rána, ale jsem v pořádku. Je štěstí, že máme na autech halo, protože ten úder byl docela blízko mé helmy. Je to nešťastná situace, ale takové někdy závodění bývá. Až do té chvíle jsem držel dobrý rytmus. Předjel jsem Haasy, ale to bylo na počátku dlouhého a těžkého závodu.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu monopostů

Cítíme, že tento víkend došlo v našem závodním tempu k určitému pokroku, ale bohužel jsme neměli šanci to dokázat. Oba jezdci začali dobře a zpočátku figurovali na lepších pozicích, ale nedokázali je udržet. Tím se poněkud propadli a George se tak ocitl za Giovinazzim, který havaroval. Musel zkusit nějaký úhybný manévr, ale nemohl se vyhnout troskám a skončil ve zdi. I když to je velké zklamání, jsme rádi, že přitom nebyl nikdo zraněn, byl to ošklivý incident a mohl mít zlé následky.

Po Safety Caru jsme se rozhodli změnit Nicolasovu strategii na dvě zastávky a ve finálním stintu předvedl dobré tempo, přestože nebyl plně spokojen s chováním svého vozu, rychle dostihl soupeře před sebou. Po Magnussenově zastávce v boxech jsme ho dokázali udržet za sebou a pokračovali v souboji s Grosjeanem a Leclercem. Smutné je, že jsme je dostihli v posledním kole, ale už nebyl čas je předjet.

Tento víkend jsme získali mnoho poznatků, což nám pomůže příští týden na Monze. Je v našem zájmu se opět prezentovat na trati a dál tlačit na soupeře kolem nás.