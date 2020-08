Finální podoba kalendáře odhalena. Jaké okruhy v ní jsou?

Podoba letošního kalendáře Velkých cen je podle všeho kompletní. K již potvrzeným kláním dnes oficiálně přibyly ještě závody v Turecku, hned dvě bitvy v Bahrajnu, potažmo finále v Abú Zabí. To je na programu 13. prosince.

Celkově se tak uskuteční sedmnáct Grand Prix. To je zřejmě víc, než jaké byly původní předpoklady Formule 1 i FIA. Jen dodejme, že už tento víkend se motory nejrychlejších vozů rozezvučí v Belgii.

„Jsme hrdí na to, že můžeme potvrdit Turecko, Bahrajn a Abú Zabí jako součást letošního kalendáře. Nebylo to lehké, šlo o výzvu, přičemž chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám to umožnili. Jsme samozřejmě zklamaní, že se nedostaneme na některé z původně plánovaných okruhů, ale věřím, že ty nově zařazené se postarají o dobrou zábavu pro naše fanoušky," říká Chase Carey.

Zbývající závody letošního kalendáře Formule 1

30. srpna GP Belgie

6. září GP Itálie (Monza)

13. září GP Toskánska 1000. závod Ferrari (Mugello)

27. září GP Ruska

11. října GP Eifelu (Nürburgring)

25. října GP Portugalska (Algarve)

1. listopadu GP Emilia Romagna (Imola)

15. listopadu GP Turecka (Instanbul)

29. listopadu (GP Bahrajnu)

6. prosince GP Sachíru (Bahrajn, oválná verze)

16. prosince GP Abú Zabí