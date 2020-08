Čeká F1 návrat dalšího staršího okruhu? Jezdci se už těší

Pamatujete slavnou osmou zatáčku na tureckém okruhu? Už devět let v kalendáři F1 není, avšak v letošním roce by se na okruhu v Istanbul Parku měli opět prohánět formule 1.

Podle závodního ředitele F1, Michaela Masiho, by měl být finální kalendář potvrzen během během následujícího týdne či dvou. O nejposlednějších změnách a doplnění jsme vás informovali zde. A nejnovější zprávy hovoří o tom, že by se na závěr šampionátu se pojede v Turecku, následně v Bahrajnu a závěr v Abú Zabí. Celkový počet Velkých cen by tak měl být 17.

Na návrat Turecka se jezdci těší. "Bylo by to mega. Podle mě by to bylo zatraceně skvělé. Je to úžasný okruh, moc rád jsem tam závodil," uvedl pro Motorsport.com Romain Grosjean, který zde závodil a vítězil v sérii GP2.

Slavná osmá zatáčka by byla rozhodně výzvou. Podle Alexandra Albona by se v dnešních moderních formulích dala projet na plný plyn. Souhlasí s ním i Esteban Ocon. "Je to úžasný okruh, pokud se vrátí, bude to skvělé. Je to starý okruh, něco, co jsem sledoval jako mladší v televizi, ta zatáčka, plný plyn, bylo by to působivé," těší se jezdec Renaultu.