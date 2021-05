PROHLÁŠENÍ po závodě: Hamiltonův lov na Verstappena "Málem jsem do boxů nezajel," říká pilot Mercedesu

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Já jsem byl prostě na lovu. Byl jsem tak dlouho tak blízko a nemyslel si, že tím pomohu svým pneumatikám a že vydrží. Ale zvládl jsem to. Byla to dlouhá cesta, abych smazal dvacetisekundový náskok, ale vyplatilo se to. Měli jsme skvělou strategii. Chtěl jsem to zkusit a dostat se před něj před tím, než jsem jel zase do boxů a hodně jsem to zvažoval. Jdu do toho nebo ne? Budu ignorovat zavolání do boxů a pojedu dál? Ale samozřejmě jsem udělal to, co tým chtěl a to kvůli tomu, že si vzájemně hodně důvěřujeme. Dnes prostě v týmu všichni odvedli skvělou práci. Je to skvělý den!

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Svým způsobem jsem to potom čekal. Už na konci stintu na měkkých byl rychlejší a když přezul na střední, měl jednoznačně větší rychlost a jen se mohl držet za mnou o sekundu. Nebylo toho moc, co víc bychom mohli udělat. Jeli na další zastávku a já věděl, že je po všem, protože jsem se už s pneumatikami trápil a každé kolo bylo vidět, jak se přibližuje. Já jsem mohl jen sedět a sledovat to. Prostě nám chyběla rychlost. Zkusil jsem vše. Nejsme tam, kde bychom chtěli. Musíme zamakat a dohnat je, protože nyní jsme pomalejší.

Sergio Pérez, 5. místo

Není to lehký trať k předjíždění a tak to byl těžký závod. Měli jsme dobré první kolo a získali jsme pozic, ale trvalo mi dlouho předjet Daniela. McLaren byl velmi rychlý na rovinkách, takže bylo těžké se před něj dostat. Ale nakonec jsem to v první zatáčce zvládl. Věděl jsem, co musím udělat, tlačil jsem na to a zvládl jsem to, i když mi potom z pneumatik moc nezbylo a tak to bylo těžké. S autem s sžívám pořád víc a víc a na konci víkendu si vždy říkám, že bych si přál, aby právě naopak začínal. Každý okruh je jiný, takže co se naučím tady bude v Monaku jiné. Ale cílem je adaptace a snad to bude brzo na sto procent. Moc se těším do Monaka, zvlášť s tímto autem a snad budeme mít šanci na vítězství.

Christian Horner, šéf týmu

Zastávku Maxe jsme připravovali, ale Max zajel do boxové uličky ještě než jsme ho tou dobou opravdu zavolali. Kluci reagovali velmi rychle, jeho mechanici, inženýři... Otočili to a neztratil čas. Myslím, že to byly čtyři sekundy, co ta zastávka trvala. Takže jsme to zvládli neuvěřitelně dobře, na to, že to bylo tak narychlo. Protože jsme měli tu pomalou zastávku, mysleli jsme, že pojedou pro nové pneumatiky hned další kolo, ale oni to samozřejmě neudělali. A my dostali zpět naši pozici. Ale prostě to vypadalo, že mají rychlejší auto. Neopotřebovávaly se jim tak pneumatiky, oni nás mohli následovat tak blízko a protože se to pole rozložilo, jak se rozložilo, měli mnoho možností. Nevypadalo to, že Maxe předjedou na trati při stejné strategii. Takže neměli co ztratit, že zajeli do boxů a dostali se do čistého vzduchu a prostě jim to dnes vyšlo.

FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

Byl to velmi dobrý závod. Měl jsem dobrý start a rozhodl se jet vnějškem ve třetí zatáčce a vyšlo to. Od té doby jsme jeli dobře a měli rychlost na obou sadách. I tak je ale čtvrté místo maximem. Nicméně jsem spokojený. Z auta jsem měl pocit, že jsme odvedli dobrou práci, to vždycky cítíte. Jako tým jsme pracovali dobře a šlo to skvěle. Udělali jsme velký pokrok proti loňskému roku a díky za to všem v Maranellu. Ve třetím sektoru jsme byli silní, je to technický sektor. Snad to je pozitivum pro Monako. Od začátku jsme rychlí v pomalých zatáčkách, tak držím palce, aby to tak zůstalo. Těším se na svůj domácí závod. Uvidíme i fanoušky, což bude úžasné a snad se nám tam povede dobře.

Carlos Sainz, 7. místo

Nejsem spokojen, abych byl upřímný. Měl jsem špatný start a po první zatáčce jsem byl obklíčen a ztratil jsem pár míst. Od té doby už to šlo dobře. Auto bylo dobře vyváženo, měli jsme dobrou rychlost a pneumatiky fungovaly. Ale na rovinkách nám stále chybí trošku rychlosti, což byl problém při předjíždění. Na tom musíme zapracovat a ladit detaily a zlepšovat se. S lepším startem bychom totiž dnes mohli být pátí. Strategie fungovala a měli jsme dobré zastávky v boxech. Byla to dobrá týmová práce a získali jsme dost bodů, i když musíme dál pracovat a zanalyzovat, kde jsme ztratili a kde jsme nebyli perfektní.

Mattia Binotto, šéf týmu

Pozitivní výsledek. Snížili jsme ztrátu a dosáhli dost věcí, které jsme si dali za cíl pro tento víkend. Charles jel skvěle, měl agresivní start a velmi dobře pracoval s pneumatikami. Na tom jsme s ním hodně pracovali. Carlos ztratil pár pozic na startu, což ho stálo lepší výsledek, ale zabojoval a získal pár míst zpět. Jedeme domů s tím, že jsme udělali znatelný pokrok ve srovnání s rokem 2020 a stále je tu dost práce, pokud chceme Scuderii vrátit tam, kam patří. Jsem ale moc rád za celý tým, že se jednoznačně chce zlepšovat.

McLAREN

Daniel Ricciardo, 6. místo

Byl to dobrý víkend. Řekl bych, že nejlepší jako celek, myslím, že jsme dnes dostali z auta maximum. Celou dobu jsem se bránil! Posunuli jsme se po startu o několik míst, přirozeně ta auta byla o něco rychlejší, ale dala se bránit. Musel jsem ale držet vysoké tempo a celý závod jet na maximum. Takže o autě vím zase o něco víc. Dojíždíme na bodech, ale potřebujeme ten malý krůček navíc. Ferrari dnes mělo navrch a samozřejmě víme, že Red Bull je rychlý. Ještě nás čeká nějaká práce, ale celkově to byl dobrý, hladce absolvovaný víkend. S ohledem na danou strategii je šesté místo tím nejlepším výsledkem.

Lando Norris, 8. místo

Tvrdý závod. Jak jsem očekával, bylo tu nesmírně těžké předjíždět. Přesto si myslím, že jsme dosáhli na naše maximum. Na papíře to nevypadá na bůhvíjaký výsledek, ne podle našeho přání, ale nemyslím, že právě na tom dnes záleží - celý den jsme drželi slušnou rychlost a vzhledem na vlastnosti tratě jsme udělali, co bylo v našich silách. Osmé místo a oba vozy na bodech, jsem z našeho týmu šťastný.

Andreas Seidl, ředitel týmu

Dnes se nám povedl dobrý závod, takže Daniel i Lando vydělali oproti startovnímu roštu jedno místo. Vzhledem k tomu, jak obtížné je v Barceloně předjíždějí to je opravdu vrchol našeho snažení. Naše bitva v Poháru konstruktérů je těsná, zaznamenali jsme důležité body, ačkoliv jsme neměli převahu. Děkuji proto celému týmu, našim pilotům, kolegům ve společnosti Mercedes za velmi dobrý přístup k naší pohonné jednotce ve dvou uplynulých víkendech. Velký dík patří vývojovým a produkčním týmům v MTC, které se za poslední týdny významně zasloužily o upgrade, který jsme použili pro tento závod.

ALPINE

Esteban Ocon, 9. místo

Bylo to náročné. Máme pár věcí, které musíme projí, protože jsme nebyli tak rychlí jako Ferrari a McLareny. Pozitivní je, že loni jsme tu nezískali ani body a letos odjíždíme se dvěma. Není to ideální, ale bereme to a zaměříme se na další závod. Máme před sebou kus práce co se závodní rychlosti týče a jako vždy, pár věcí, které prodiskutujeme, abychom se zlepšili. Uvidíme, jak to půjde v Monaku, je skvělé se tam vracet a máme motivaci získat lepší výsledek.

Fernando Alonso, 17. místo

Není to, kde bychom chtěli dojet, ale myslím, že celkově byl ten víkend pozitivní. Měli jsme dobrý výkon, rozhodně jdeme správným směrem. V Portugalsku jsme byli rychlí, ale nevěděli jsme, jestli to není jen kvůli specifikaci okruhu, ale pokrok i v tomto víkendu ukazuje, že jdeme správným směrem. Měli jsme dnes hodně zábavných soubojů a užil jsem si to, ale bohužel nevydržely pneumatiky, takže jsme museli vyzkoušet něco jiného a nevyšlo to. Zkusíme to zase v Monaku a užijeme si to.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Po pozitivní kvalifikaci není tento výsledek pochopitelně není to, v co jsme doufali. Ztratili jsme pozice na startu, jeli jsme na jednu zastávku a pokusili jsme o to, aby fungovala. Bohužel bylo těžké se jí udržet a s Estebanem jsme nakonec vybojovali dva body po statečných pár posledních kolech. Fernandovi odešly pneumatiky a tak je bez bodů. Neměli jsme rychlost bojovat s Ferrari a McLareny, takže to nám dává něco, na co se musíme zaměřit a kde najít vylepšení. Nicméně, máme dva body. Celkově jsme tu doufali ve víc.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 10. místo

Z dnešního závodu mám smíšené pocity. Myslím, že jsem nakonec dosáhl slušného výsledku, ale ve srovnání s úvodními dvěma Grand Prix nám chybí rychlost, což je hodně frustrující. Jsem naštvaný sám na sebe pro chybu na startovním roštu, byl to opravdu hodně hloupý trest, ztížilo to mojí pozici. Svedl jsem několik dobrých duelů a podařilo se mi předjet hned několik vozů, abych dosáhl na desátou příčku. Vůz má rozhodně jistý potenciál, ale ještě jsme ho důsledně nepřiměli, aby fungoval ve všech zatáčkách stejně. Před Monakem musíme tvrdě pracovat a věřím týmu, že v příštích závodech se opět posuneme o něco vpřed.

Juki Cunoda, nedokončil

Závodní víkend byl pro mě zklamáním. Jsem patřičně rozladěný, že jsem tuto Grand Prix nedokončil, protože se domnívám, že moje počáteční tempo bylo celkem dobré, ale co se přihodilo potom, to bylo zcela mimo mojí kontrolu. V současné době netuším, co se s autem stalo, takže po návratu do garáže všechno prošetříme a společně s inženýry prověříme. Teď už se chci těšit na závod v Monaku, bude to moje první prezentace na této trati a jsem nadšen, že na tomto ikonickém okruhu pojedu.

Zástupci týmu se opakovaně nevyjádřili

ASTON MARTIN

Lance Stroll 11. místo

Je to frustrující. Tvrdě jsme bojovali o bod, ale nakonec ho nemáme. V porovnání s AlphaTauri nám chyběla trocha rychlosti. Incident s Fernandem v první zatáčce bych označil jako závodní, šel později na brzdy a strčil do mě. Pozitivní je alespoň fakt, že jsme pokročili v poznávání našeho vozu a učení se. Budeme dál tlačit, abychom se před Monakem zlepšili.

Sebastian Vettel, 13. místo

Bylo to smolné odpoledne. Na jeho konci mi začaly odcházet pneumatiky, třebaže jsme jeli na dvě zastávky. N úplně ideálně jsme načasovali tu druhou, protože jsme vyjeli za Kimim, což ublížilo mým pneumatikám a zkomplikovalo boj o body. Ale po bitvě je každý generál. Dobré je, že nové díly, které jsme přivezli, nám pomohly. Musíme se dál zlepšovat.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Dnes odpoledne to bylo 66 těžkých kol. Je frustrující, že jsme nebodovali, protože Lance k tomu byl hodně blízko, když předjel Fernanda. Ale na konci závodu ho bohužel předstihl Gasly. Čeká nás spousta práce.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 12. místo

S autem, v němž jsem se cítil celkem dobře, jsme udělali naše maximum. V prvním, pro mě velmi slušném kole jsem získal pár míst, potom následoval dlouhý úvodní stint. Od počátku jsme plánovali jedinou zastávku, myslím, že strategicky to bylo nejlepší řešení, které jsme dnes mohli volit. Bohužel, zase jsme byli na dosah bodům a žádné si neodvážíme. Nepomohl nám i jen jediný odstoupivší pilot - musíme dál pracovat na tom, abychom odstranili poslední drobnosti, které nám chybí při dosažení bodů.

Antonio Giovinazzi, 15. místo

Nebyl to snadný závod, navíc poznamenaný problémem, který nás při zastávce v boxech postihl. Ztratit tolik času při čekání na novou sadu pneumatik, to byla rána, zvláštně když jsem pak celou smečku nemohl dostihnout. Pak jsem se snažil ztrátu co nejvíc eliminovat, ale vzhledem k tomu, že soupeři byli dost daleko a nikdo neodstoupil, jsem dojel na nejvyšší příčce, na jakou jsem mohl pomýšlet. Neměli jsme špatné závodní tempo, ale nakonec si odvážím zklamání - snad to bude v Monaku lepší, už se těším.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Byl to další závod, ve kterém jsme si dokázali, že dokážeme bojovat se všemi vozy v naší části středu pole, ale opět odjíždíme, aniž bychom za tuto námahu byli odměněni. Skončit v závodě, v němž odstoupil jediný vůz, těsně za bodovanými příčkami naznačuje, že jsme na správném místě a připraveni těžit z jakýchkoli problémů soupeřů, ale také víme, že se musíme stále zlepšovat, abychom se dostali do první desítky bez takovéto pomoci. Neztrácíme srdce, již registrujeme velký pokrok a nemůžeme se nyní zastavit.

WILLIAMS

George Russell, 14. místo

Musíme být s tím, co jsme dnes předvedli, spokojeni. Vůz se dnes choval velmi dobře a tím také rostlo mé sebevědomí. Bohužel výsledek to tak docela neodráží, protože jsem odstartoval patnáctý a skončil jen o příčku výš. Zvolili jsme strategii jedné zastávky, většina kluků kolem nás jela na dvě. Bojoval jsem s Fernandem, za mnou byli soupeři na zbrusu nových měkkých pneu, samozřejmě mnohem rychlejší. Jakmile jsem ho zdolal, přehnali se kolem mě všichni ostatní. Pneumatiky byly na samém limitu, stejně jako vůz i já. Odevzdal jsem maximum a jsem rád, že jsme tuto strategii vybrali, protože nám dala o polovinu větší šanci. Byli jsme blízko lepšímu výsledku a doufám, že takových závodních víkendů bude více.

Nicholas Latifi, 16. místo

Jak jsem očekával, byl to náročný závod. Přestože rychlostně nejsme tam, kde bychom rádi byli, jsem rád, že nejpodstatnější víkendovou pasáží byla ta, v níž je naše auto jako ryba ve vodě. Měli jsme silnou strategii a několika dobrými souboji na trati se mi podařilo dostat před oba vozy Haas. Myslel jsem, že tento víkend bude úspěšnější, ale před Monakem musíme ještě zvládnout mnoho "domácích úkolů".

Dave Robson, vedoucí výkonu vozidel

Dnes jsme si užívali duelů s několika hodně kvalitními soupeři. Úvodní stint byl hodně těžký, ale časné vyjetí SC nám poskytlo příležitost - mohli jsme těžit z Giovinazziho nepovedené zastávky. George i Nicholas na středně tvrdé směsi zajeli ve slušném tempu - George jako vůz vpředu se dokázal vyhnout spoustě modrých vlajek a odolal soupeřům útočícím na naše pozice. Nicholas nakonec zastavil potřetí, aby ubránil svůj post před Giovinazzim a Haasy. George se ještě pokusil vklínit mezi vozy s novými pneumatikami útokem na Alonsa a dostat se do jejich středu, ale to byl nemožný úkol. Jsme však rádi, že jsme mohli svádět tyto tvrdé souboje a výsledkem bylo slušné umístění. Opticky byla TOP 10 opět blízko.

HAAS

Mick Schumacher, 18. místo

Mohlo to být lepší, ale věděli jsme, že to bude těžký závod. Přesto můžeme s většinou toho, co jsme dokázali, být spokojeni. Můj start sám o sobě nijak skvělý nebyl, ale zajel jsem dobré úvodní kolo - podařilo se mi předjet několik vozů, které se navzájem blokovaly. Z této části závodu jsme se mohli i radovat, jenže jsme také věděli, že dál to bude hodně obtížné. Měli jsme trochu problém se zadními pneumatikami C3, takže jsme se museli soustředit na náš závod a vytáhnout na maximum to, na co jsme měli. Každý víkend je trochu jiný, takže si pro Monako udržuji otevřenou mysl a uvidím, jak to tam všechno dopadne.

Nikita Mazepin, 19. místo

Dnes to bylo velmi obtížné - změna vyvážení byla hodně zvláštní. Abych to objasnil - v kvalifikaci jsme bojovali s rotací uprostřed zatáčky, v závodě šel vůz na všech druzích použitých pneumatik do přetáčivosti. Musíme zjistit, proč byla ona změna tak zásadní - snad to způsobil vítr nebo změny teploty. Úkolem každého nováčka je se v každém závodě učit, z juniorských sérií si pamatuju, o kolik víc jsem na určitě trati věděl, když jsem tam přijel podruhé nebo potřetí. Je toho ještě hodně, co se musím naučit. Z mého pohledu jsem dnes zajel poměrně čistě, nedopustil jsem se žádných chyb, odjel jsem slušný závod.

Günther Steiner, generální ředitel

Byl to pro nás těžký závod. Mick odstartoval dle mého názoru dobře, ale ani Nikita ho nepokazil. Rozhodli se v úvodu neriskovat, pak ale neodolali Williamsům. Nemá smysl podnikat nějaké divočiny, co by poškodily auta, naším cílem je závody dojíždět. Myslím, že jsme zvolili dobrou strategii, díky ní jsme se dnes mohli dostat do závodu - objektivně jsme o tomto víkendu na víc neměli.

