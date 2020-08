PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "Šílené, zítra to bude bolet," domnívá se překvapený Hülkenberg

MERCEDES

Valtteri Bottas, 1. místo

Je to hodně dobrý pocit. Miluji kvalifikaci a obzvlášť, když se vše povede. Je to skvělý pocit. Je příjemné dostat ze sebe a vozu maximum. Co se nastavení týče jsme udělali dobrý pokrok proti minulému týdnu, takže s tím jsem moc spokojen. Jsem pyšný, že mohu řídit toto úžasné auto - je prostě tak rychlé.

Lewis Hamilton, 2. místo

Valtteri odvedl skvělou práci, ale pro mě to nebylo perfektní poslední kolo. Nemyslím, že mnoho týmů zítra pojede strategii jedné zastávky v boxech, takže uvidíme, jak se to vyvine.

RACING POINT

Nico Hülkenberg, 3. místo

Tohle bylo šílených sedm nebo osm dní! Minulý týden jsem byl samozřejmě nadšený, že se vracím a potom to bylo zklamání, protože jsem ani neodstartoval, to byl velký extrém. Nyní jsem byl lépe připravený. Kvalifikace byla náročná, v Q2 jsem si to pokazil a bál jsem se, že jsem poškodil auto. V Q3 jsem jen sklonil hlavu a šlápl na to naplno, když jsem mohl. A jsem celkem překvapený, že tu stojím (na třetím místě). Ale pochopitelně se usmívám od ucha k uchu a mám respekt před zítřejším závodem. Bude to rozhodně bolet, protože mi chybí zkušenost z minulého týdne a neprošel si všemi přípravami a chvílemi před startem. Ale uděláme, co můžeme. Pokusím se vše rychle naučit a dostat auto tam, kde si zaslouží být.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 5. místo

Jsem opravdu spokojený. Auto bylo dobré a já jel na limitu. Myslím, že jsem z něj dostal v podstatě maximum. Zítřejší závod bude zajímavý, protože existuje řada různých strategií. Máme dobré závodní tempo, vypadám ze sebe to nejlepší.

Esteban Ocon, 11. místo

Jsem zklamaný. Měl jsem pocit, že moje kolo v Q2 bylo dobré, jenže ztráta na Daniela je moc velká. Musíme prozkoumat důvody, proč tomu tak je. Jinak se ale dnes vůz ovládal lépe, měl jsem ho líp v ruce. Škoda penalizace tří míst na startovním roštu, minulý týden jsme tu měli dobré závodní tempo, snad tomu tak bude i zítra.

Alan Permane, sportovní ředitel

Dnes jsou to rozdílné emoce. Daniel odvedl parádní práci, už včera byl silný a dnes to potvrdil. Učinili jsme změny v nastavení, které mu od minulého týdne hodně pomohly. Esteban měl smůlu, nepřipravili jsme pro něj dobré podmínky, bojoval se zadní částí svého vozu. Navíc přišla penalizace za incident s Russellem. Zítra chceme dojet s oběma vozy na solidních pozicích.

ALFA TAURI

Pierre Gasly, 7. místo

To bylo úžasné a jsem moc spokojen Včera to bylo náročnější, ale tým odvedl skvělou práci a udělal pár dobrých změn a dostal jsem tak auto, se kterým jsem na to mohl šlápnout a jet na maximum. Bylo skvělé v Q2 dojet čtvrtý a nakonec získat sedmé místo před oběma Ferrari, McLarenem a Red Bullem. Nejlepší možný výsledek, ve který jsme mohli doufat. Nyní se soustředíme na závod, abychom zabojovali a dostali z auta maximum a já tak získal pro tým dobrý výsledek.

Daniil Kvjat, 16. místo

Byla to dnes velká smůla, protože to vypadalo na dobré kolo a potom mě v patnácté zatáčce dostal vítr, to znamenalo, že jsem neměl úplnou kontrolu a stálo mě to hodně času. Pozitivní však je, že obyčejně jsme schopni napravit špatnou kvalifikaci, takže musíme dál pracovat a jsem si jistý, že to může být zítra slušný závod a že můžeme bojovat o body.

Jody Egginton, technický ředitel

S naší konkurenceschopností, kterou jsme ukázali v pátek a kterou jsme očekávali, že budeme ve středu pole a bylo tomu tak. Bohužel Danyho nejlepší kolo bylo pokaženo větrem a vyjetím mimo. To je škoda, protože jinak jel dobře a zlepšoval se. Pierre zajel téměř perfektně a postoupil do první desítky. Skvělá kvalifikace a Pierre zajel zasloužené sedmé místo. Jsme spokojeni. Ale zítra je den, na kterém záleží a musíme se tak podívat na strategie a možnosti. Cílem je využít Pierrovu startovní pozici a dostat Danyho dopředu a na body. Očekáváme však další velmi těsnou bitvu.

FERRARI

Charles Leclerc, 8. místo

Zdá se, že jsme na pneumatiky až příliš agresivní. V posledním sektoru už nám odcházejí, je těžké, abychom s nimi dokončili celé kolo. Zítra to bude těžký závod. Nebude snadné držet krok s ostatními, ale pokusíme se o to. Mám pocit, že uvidíme různé strategie, nevím, kterou z nich zvolíme my, ale analyzovali jsme data a podle toho se rozhodneme.

Sebastian Vettel, 12. místo

Jsem vždy optimista. Zítra se pokusím odvést maximum. V porovnání s minulým týdnem se toho moc nezměnilo. Nebyli jsme schopni vyzkoušet moc nových věcí.Je jasné, že bychom rádi skončili mnohem výš, ale tohle je prostě momentálně reálný obrázek naší výkonnosti.Se svými koly jsem spokojený, víc jsem asi udělat nemohl.

MCLAREN

Lando Norris, 10. místo

Nebylo to špatné, možná desáté místo nezní skvěle, ale realisticky jsme věděli, že nám vítr nesedí a myslím, že Renaulty byly znatelně rychlejší. Obzvlášť Daniel ukazoval, jak jsou konkurenceschopní a oba Racing Pointy také jeli dobře a těží z výkonu maximum. Albon také. Myslím, že jsme dojeli podle očekávání, takže nejsem příliš zklamaný. Nemyslím, že bylo v autě něco víc. Možná jen malinko, protože se změnil vítr a v Q3 jsem se možná trápil víc než v Q2. Nebylo to lehké, auto není dle mého gusta. Je to tu náročné kvůli větru, ale i tak to není špatná startovní pozice.

Carlos Sainz, 13. místo

Byli jsme odhodláni jet na střední sadě pneumatik za každou cenu, ale bohužel jsme nepostoupili do první desítky. Tak jsme museli udělat po tréninku nějaké menší úpravy na voze, abychom pomohli chlazení, což nás stálo nějaký čas. Zabojujeme, abychom se dostali zpět na body.

Andreas Seidl, šéf týmu

Je to letos poprvé, co nemáme oba vozy v první desítce. Věděli jsme, že nám dnešní podmínky nesedí a navíc soupeři udělali pokrok. A z aut dokázali dostat maximum. Je to hodně těsné a tak není překvapivé, že jsme bojovali o postup do Q3. I tak máme zítra možnosti a čekáme vyšší teploty a větrné počasí. Používají se tu měkčí pneumatiky, takže očekáváme zajímavý závod. Pokusíme se připravit co nejlépe a pokusíme se získat body.

HAAS

Romain Grosjean, 14. místo

Nikdo není spokojený, když nepostoupí z první části kvalifikace. To je samozřejmě náš aktuální krátkodobý cíl. Co se dlouhodobějších plánů týče, chceme tam vidět obě auta. Nemáme žádné novinky na autě, musíme jen upravit a vyladit to, které už máme. To jsme zvládli na mém autě dobře, myslím, že jsme se dost zlepšili. Auto se chová dobře a jsem tedy moc rád, ale máme před sebou dost práce. S naší volbou pneumatik a tak, jsme jasně upřednostnili závod, takže by to mělo být dobré.

Kevin Magnussen,17. místo

Nebylo to dost a to celý víkend. Pro mě nebyl dobrý. Nevím, co se s autem děje, je daleko za tím, čeho jsem mohl dosáhnout minulý týden a jak se tehdy chovalo. Je to překvapivé a frustrující. Musíme se pokusit nad tím vyzrát. Ztrácel jsem stabilitu a ujíždělo mi to, nevěřím mu a to jsem na to minulý týden na stejném okruhu mohl šlápnout. Uvidíme, co se stane zítra.

Guenther Steiner, šéf týmu

Jsem velmi spokojen, je to dobré a víme, že máme slušnou závodní rychlost. Těšíme se na závod a věříme, že Romain má šanci na body. Odvedl skvělou práci, klobouk dolů. Kevin se s autem celý víkend trošku trápí, chybí přilnavost a musíme se na to podívat a pokusit se to napravit do dalšího závodu ve Španělsku.

WILLIAMS

George Russell, 15. místo

Jsem se svým kolem a kvalifikací spokojen. Bylo to náročnější než minulý týden, podmínky byly jiné, máme i nové pneumatiky a hodně foukalo, takže to bylo těžké. Musel jsem do toho tento víkend dát vše, protože to je velmi těsné, ale jsem moc spokojen. Myslím, že střední sada byla rychlejší, Romain ji využil dvakrát. My budeme mít novou sadu, takže myslím, že jsme v dobré pozici pro závod.

Nicholas Latifi, 18. místo

Myslím, že jsem měl šanci postoupit, obzvlášť po tréninku to vypadalo dobře a měl jsem dobrý pocit. Přesto podmínky se potom změnily a auto bylo trošku nepředvídatelné a na hraně. Výsledkem bylo, že jsem prostě nezajel dostatečně dobré kolo, asi za to mohou nedostatečné zkušenosti. Když auto nebylo v tom správném okně, na sto procent, jak jsem potřeboval, trápil jsem se. Celkově jsem trošku zklamaný, protože jsem si myslel, že na to dnes opravdu máme.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Podle očekávání jsme viděli hodně kombinací pneumatik a všichni se snažili najít svoji správnou cestu. Nicholas a George zvolili trošku jiný přístup, Nicolas stavěl na výkonu z tréninku na měkké sadě a George směsici pneumatik a strávil na trati více času. Očekávali jsme souboj s Haasem o postup, ale při této příležitosti to George a Grosjean oba zvládli. Odstartujeme hned za nimi, ale snad se budeme zlepšovat co se závodní rychlosti týče a bude to stačit na jejich poražení v teplejších podmínkách, jak se pro zítřek očekává. Celý tým pracoval dobře a oba jezdci dostali příležitost, aby využili strategie. Nakonec byly časy hodně ovlivněny štěstím a větrem, dnes měl Nicolas větší smůlu než George.

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 19. místo

Bylo to dnes pro nás těžké, něco nám chybělo. Podmínky byly náročné kvůli větru, několikrát jsem ztratil přilnavost a vyjel mimo, ale nakonec to neznamenalo žádný rozdíl. Zítra je další den a tak se pokusíme získat maximum, potřebujeme dobrou strategii a dáme do toho vše.

Kimi Räikkönen, 20. místo

Je to zklamání, být tak vzadu, dali jsme do toho totiž vše, ale tak to prostě teď je. Trápíme se v kvalifikaci a lepší nebo horší kolo znamená rozdíl mezi šestnáctým a dvacátým místem. To není tak velký rozdíl. Nemyslím, že na naše problém existuje jednoduché řešení, moc toho za týden nebo dva neuděláte, jinak bychom to už dávno udělali. Jediné, co můžeme udělat, je zkusit zítra odvést co nejlepší práci a uvidíme, jak to dopadne.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Musíme říci, že být na úplném chvostu startovního pole není to, co bychom chtěli. Věděli jsme, že nám charakter okruhu nesedí a že kvalifikace je naší slabinou, ale to jen znamená, že musíme zamakat a najít cestu vpřed. Máme silný tým a tento výsledek musí znamenat, že celý tým se bude chtít zlepšit.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.