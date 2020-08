"Za nehodu Kvjata nemůžou pneumatiky," tvrdí Pirelli po další analýze + VIDEO

Ruský pilot havaroval ve vysoké rychlosti v zatáčce Maggotts a poté skončil v betonové zdi, které bude pro druhý závod v Silverstone kvůli bezpečnosti obestavěna pneumatikami. Původně se týmu omlouval, protože si myslel, že šlo o jeho chybu.

Opakované záběry však ukázaly, jak mu praskla pravá zadní pneumatika, což vedlo ke ztrátě kontroly nad vozem. Pirelli ji poté odeslalo k analýze do své továrny v Milánu, kde technici přišli na to, že její selhání způsobil její lem, který ji spojuje s kolem. Příčinou však byl jiný mechanický problém.

"Pirelli společně s AlphouTauri uzavřelo vyšetřování přesné příčiny incidentu, který vedl k nárazu Daniila Kvjata do zdi ve 12. kole Velké ceny Británie," začíná zpráva výhradního dodavatele pneumatik.

"Separátní mechanický problém vedl k tomu, že se přehřál ráfek pravého zadního kola, jenž rozpálil lem pneumatiky. Ten ji pak nedokázal těsnit k ráfku, což mělo za následek únik vzduchu. Samotná pneumatika nehrála žádnou roli v příčině nehody," vysvětluje Pirelli.

Podle zdrojů z padoku měla AlphaTauri podobné potíže již dříve v Rakousku. Pilot je naštěstí v pořádku a o víkendu se bude moci zapojit do dalšího závodu - Výroční 70. velké ceny, opět v Silverstone.

Kvjat v neděli prohlásil, že šlo o jeho největší nehodu ve Formuli 1. "Byla to také dobrá připomínka toho, že i když se mi vůz F1 zdá obecně pomalý, jezdím-li sám, tak rychle se blížící zeď vám dává najevo, že vlastně jezdíme velmi, velmi rychle."

Statement on Kvyat incident, British GP: a mechanical issue led to the inside of the wheel rim overheating, burning the bead of the tyre. So the bead was no longer able to seal the tyre onto the rim. This caused the deflation, with the tyre itself playing no part in the cause.