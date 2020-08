PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Dominance Mercedesu pokračuje

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo

Valtteri mi dal zabrat, musel jsem tlačit úplně na maximum. Včera jsme se trochu trápili, změny na voze nefungovaly, jak bych si představoval. Pak ty hodiny v Q2, byl jsem frustrovaný... Nakonec ale vše dobře dopadlo. Velké díky celému týmu tady na trati i v továrně. Děkuji i všem fanouškům za podporu.

Valtteri Bottas, 2. místo

Poslední kvalifikační pokus se mi nepovedl. Auto je ale skvělé a závod bude až zítra. Loni zde Lewis vyhrál ze druhého místa na startu, tak proč by se to letos nemohlo otočit? Těším se.

Red Bull

Max Verstappen, 3. místo

Jsme třetí, což je momentálně naše maximum. Tak to je, musíme to respektovat. Celkově to byla zábava. V závodě se Mercedesu většinou dokážeme přiblížit, uvidíme, jak to bude vypadat zítra.