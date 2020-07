U Racing Pointu věří, že chybu udělaly ostatní týmy

Proti jejich vozu tým Renault vznesl protest, ozývají se i hlasy, že to, co udělali, jde proti DNA závodění, avšak u Racing Pointu jsou přesvědčeni, že jednali správně.

Podle šéfa týmu, Szafnauera, by za to měli být naopak oslavováni. "Ano, ostatní týmy přišly se špatnou filosofií designu vozu. Nicméně nic není bez rizika. Nevěděli jsme, jestli naše cesta bude fungovat a pokud ano, tak do jaké míry. Byl to velký risk, mohli jsme udělat krok zpátky. A když jsme začali s vývojem v tunelu, s našimi prvními nápady a návrhy, byl to krok zpět. A tím myslím velký krok zpět," cituje ho Autosport.

Podle něj však za jejich výkony stojí spousta práce a nebylo to poprvé, co se o něco podobného pokoušeli. Navíc prý ostatní týmy pracují velmi podobně. "Všichni zkoumají konkurenční auta, to se děje všude napříč paddockem a někteří jen udělají lepší práci a obrázky dokážou využít. Dělají to všichni a je to povolené," dodává. Aktuálně je Racing Point v tabulce konstruktérů na čtvrtém místě se čtyřiceti body.