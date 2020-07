PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: co říkali piloti na mokrou ruletu na Red Bull Ringu?

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

To byl ale náročný den, počasí nám to hodně zkomplikovalo a bylo to těžké pro všechny z nás. Často jste vůbec neviděli, kam jedete. Měl jsem namále v předposledním kole, to jsem měl rozhodně srdce v kalhotách ale v posledním kole jsem se byl schopen zlepšit, to kolo bylo pěkné a čisté. Tyhle dny miluji. Myslím, že jsme pro závod připraveni na všechny podmínky.

Valtteri Bottas, 4. místo

Nebylo to vůbec snadné a nemyslel jsem si, že budu na startu až čtvrtý. Je zřejmé, že složité podmínky s sebou nesou nové výzvy. Osobně se domnívám, že jsem dostatečně nedokázal zahřát pneumatiky. Důkazem budiž, že přední pravá brzda mě celou kvalifikaci trápila, takže jsem opravdu nemohl maximalizovat potenciál vozu, což je při deštivé kvalifikaci bezpodmínečně nutné. Takže to bylo dost složité a proto se také cítím zklamán. Bylo by hezké vyrazit přímo, ale bude třeba ještě leccos do zítřka doladit, nezvládli jsme v trénincích nasimulovat závodní vzdálenost. Víme, že vůz je rychlý, takže se těším na závod.

Toto Wolff, šéf týmu

To byla ale kvalifikace. Lewis zajel neskutečné kolo, skvělý výkon v tak náročných podmínkách. Nepamatuji si, kdy naposledy někdo v kvalifikaci druhému nadělil 1,2 sek. Valtteri jel dobře, bojoval o první řadu, ale nakonec to nevyšlo a musíme se podívat na to, proč, protože to rozhodně nebylo kvůli nedostatku rychlost auta nebo jezdce. Zítra má být sucho, takže uvidíme, co závod přinese. Gratuluji naším juniorům Estebanovi a Georgovi za skvělou kvalifikaci, v mokru se jezdci vždy musejí prokázat.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Myslím, že celkově to byla dobrá kvalifikace, ale ve třetí části začalo pršet ještě víc. Vypadá to, že jsme se v opravdu mokrých podmínkách trápili. Hodně mi to klouzalo a měl jsem problém s aquaplaningem. Ale druhé místo je i tak dobré a pokud bude sucho, budeme mít šanci bojovat o vítězství.. Bylo to prostě náročné. Poslední kolo bylo lepší, ale nemyslím, že by to stačilo na to porazit Lewise.

Alexander Albon, 7. místo (po penalizaci Norrise 6. místo)

Z mé strany to rozhodně mělo být lepší. Byla to moje chyba, vyjel jsem mimo v posledním kole, kdy se trať zrychlovala a jinak bych mohl být třetí. Možná jsem byl víc spokojen s nastavením auta minulý týden, takže na to se musíme podívat a zapracovat na tom. Musíme být chytří se strategií, protože všichni po minulé neděli věcí, co tu očekávat. Rychlost máme dobrou, to jsme viděli, takže uvidíme.

Christian Horner, šéf týmu

Kvalifikace byla náročná, ale Max odvedl dobrou práci. Ztratil čas v posledním kole, když se dostal k Sebastianovi, který jel z boxů. Jinak mohl být Lewisovi blíž. Ale nemyslím si, že jej mohl porazit. Takže startuje druhý a Alex díky penalizaci šestý.

McLAREN

Carlos Sainz, 3. místo

Jsem pochopitelně nesmírně šťastný, je to vynikající den. Jsem potěšen, že moje nejlepší kvalifikace se zrodila v těchto podmínkách, protože jízdu v dešti miluji a pořád mě hodně těší. I dnes jsem se bavil, ale musím říci, že to bylo i značně stresující - byla to vyčerpávající kvalifikace. Měli byste vidět, jak na konci Q3 projíždíme vozem stojatou vodou, čelíme aquaplaningu, nevidíme a jen věříme, že budeme schopni zajet poslední rychlé kolo, pro nějž riskujeme všechno. Je to úžasný pocit, protože to byla asi nejnáročnější kvalifikace, které jsem se jako závodník účastnil. Jsem moc šťastný, že jsme tu zase a že jsem dojel třetí, poprvé v mojí kariéře. Auto se chovalo lépe než při testech v Barceloně. Věříme v zítřek, ale také nezapomínáme na závodní tempo Ferrari. Vlastně ani nevím, odkud startují, pokud jsou hodně vzadu, je to dobré, ale budu za sebou mít Valtteriho, takže mě čeká pár těžkých prvních kol, ale snad budu moci jet svým vlastním tempem.

Lando Norris, 9. místo (před penalizací 6. místo)

Kvalifikace byla dost těžká, ale upřímně myslím, že z mého pohledu byla dobrá. Vůz byl výborný a já měl dobrou možnost jet naplno, zejména v Q1 a Q2. Štěstí mě trochu opustilo v Q3, když jsme se na trať nedostalo ve chvíli, kdy byly podmínky nejlepší, to musíme ještě prověřit. Tým odvedl dobrou práci, auto bylo dobré. Carlos předvedl skvělý výkon a z mé strany to také byla slušná práce. Bylo příjemné vyrazit do mokra a vyzkoušet si, jak se na něm řídí. Jsem před zítřkem ve slušné pozici a těším se na závod.

Andreas Seidl, ředitel týmu

Klobouk dolů a obrovský respekt k celému týmu i oběma jezdcům za brilantní práci. Třetí a šesté místo po velmi náročné a deště zalité kvalifikaci je dalším potvrzením, že máme skvělé duo pilotů, výborný tým a mohli bychom ve srovnání s minulou sezónou udělat další dobrý krok kupředu. Carlos a Lando si výborně poradili s ovládáním vozu na mokré trati a ve spolupráci s inženýry vždy vyhledávali správná místa na trati, kde mohli využít potenciál vozu pro slušné časy. Velkolepé závěrečné Carlosovo kolo nám přineslo nejlepší kvalifikační pozici od roku 2014, nepočítaje v to dodatečné penalizace.

Tým na boxové zídce a inženýři se perfektně popasovali se strategií pneumatik během všech částí a to bylo pro náš výsledek klíčové. Chci také poděkovat Renaultu, díky níž můžeme i nadále maximalizovat náš balíček změn. Výkon pohonné jednotky je klíčovým prvkem k dosažení takového výsledku v mokrých podmínkách. Bohužel Landův trest znamená, že pro zítřek vyrazíme do závodu ze třetího a devátého místa, což je dobrá pozice pro opětovný zisk bodů. Zítra čekáme kompletně suchý závod, jdeme do toho znovu.

RENAULT

Esteban Ocon, 5. místo

Je skvělé být v první desítce a ještě lepší v první pětce! Auto bylo skvělé a hned jsem se cítil dobře, takže jsem moc rád, že jsem dojel pátý. Když prší, cítím se sebejistě a jsem tedy rád, jak to dopadlo. Šlo to dobře, ale vždy se najde pár věcí, které můžete zlepšit. Máme na suchu dobré auto, takže se těším a mám dobrý pocit, snad to půjde podobně.

Daniel Ricciardo, 9. místo (po penalizaci Norrise 8. místo)

Jsem rád, že jsme nakonec vůbec kvalifikaci jeli a beru, že jsme se dostali do první desítky. Zlvášť po včerejšku. V poslední části se nám to trošku pokazilo, ale je to pro tým skvělé, že jsou oba vozy v první desítce. Vypadá to, že díky penalizaci Landa získám další pozici, takže to není špatné. Ještě jednou chci poděkovat svým mechanikům, že auto přes noc opravili a připravili je. Zítra to bude zábava. Počasí vypadá zcela odlišné od toho dnešního, tak uvidíme.

Alan Permane, sportovní ředitel

Bylo to pro všechny náročné. Déšť padal po celou dobu a v poslední části to bylo ještě horší. Oba jezdci odvedli skvělou práci, vyhnuli se potížím a dostali se do první desítky bez problémů. Esteban měl smůlu ke konci, nejprve to vypadalo o boj na čele, nicméně víme, že práce není u konce a máme před sebou dlouhou cestu. Jsme si jistí, že auto ukázalo dobrou rychlost. Minulý týden jsme se zasekli v provozu, takže zítra to chce dobrý start od obou jezdců a potom si můžeme být jistí, že to pro nás bude dobrý závod.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 8. místo (po penalizaci Norrise 7. místo)

Jsem šťastný! Je to naše první Q3 letoška, přitom jsme teprve ve druhém závodě. Panovaly těžké podmínky, ale užil jsem si to. Dneska jsme maximalizovali náš potenciál, ale je škoda žlutých vlajek při mém posledním pokusu v Q3. Myslím, že jsem mohl být tak o tři desetiny rychlejší I tak jsme spokojeni. Budeme se snažit zítra bodovat.

Daniil Kvyat, 14. místo

Nebylo to tak dobré, jak jsem doufal. Q1 šla ideálně, ale v Q2 jsem hodně klouzal. Proto se mi nepodařilo postoupit dál. Výsledek mohl být lepší, ale udělal jsem maximum. Nevím, co od zítřka očekávat. Přeju si čistý závod, pak uvidíme.

Jody Egginton, technický ředitel

Dnes to byla dobrá škola. Seznámili jsme se s fungováním vozu v mokrých podmínkách a nashromáždili spoustu dat. Byli jsme opravdu konkurenceschopní, Q1 proběhla bez problémů. Danillovi se bohužel nepovedlo poskládat v Q2 čisté kolo. Pierre zajel skvěle. Vypadá to, že naše nové díly fungují dle očekávání. Těšíme se na závod.

FERRARI

Sebastian Vettel, 10. místo

Bylo to zábavné, bohužel jsme nebyli dost rychlí, hodně nás trápil aquaplaning, přesto jsme se snažili pořádně zahřát pneumatiky, zejména přední, takže to nejde přesně posoudit. Často se mi blokovala přední kola, častokrát to způsobil aquaplaning na rovinkách. V posledním kole jsem se pokusil o něco přidat a riskovat všechno, ale nefungovalo to, v osmé zatáčce mi auto ujelo. Stále jsem se snažil naplno, ale bez patřičné odezvy.

Charles Leclerc, 11. místo

Trochu jsme zapracovali na vyvážení. Měl jsem problémy s předkem, ale tam jsme to vyřešili, určitě se to zlepšilo. Nemyslím, že by vyvážení bylo tím největším problémem, prostě nejsme dostatečně rychlí. Docela mě překvapuje, jaký máme odstup. Je třeba na tom zapracovat. Na suchu se auto řídí celkem příjemně, ale pokud jde o vyvážení, prostě ztrácíme na rychlosti. Na mokru to je hodně podobné. Ano, jsou tu nějaké problémy, které je nutno vyřešit, ale zásadní je, že na konci jízd nám chybí tempo. Řekl bych, že nějakých 1,8 vteřiny. A to nechybí v nastavení vozu, čeká nás dost práce. Je třeba se podívat i na řízení, jen doufám, že se i v těchto podmínkách budeme zlepšovat.

Mattia Binotto, ředitel týmu

Opravdu to by neuspokojivý den. Musíme akceptovat, že stopky nikdy nelžou. Ve dvou kvalifikačních jízdách, i když za rozdílných podmínek, jsme nebyli konkurenceschopní, nejenom proti našim nejbližším soupeřům z posledních let, ale i vůči ostatním, kteří se před nás nakonec dostali. Pracujeme velmi tvrdě, abychom mohli použít inovace dříve, než bylo plánováno, ale na trati se to nijak neprojevuje. Musíme zjistit důvod a dosáhnout změny, protože tato situace není dobrá pro tým nesoucí jméno Ferrari. Nesmí nás to položit, ale také nemůžeme ignorovat fakta.

WILLIAMS

George Russell, 12. místo

Je to neuvěřitelné. Byla to skutečně jízda - dal jsem do ní všechno, co ve mě bylo. Kdyby mi někdo řekl, že od Ferrari bude dělit jen desetina vteřiny a tím postupu do Q3, tak bych mu nevěřil. Bylo to hodně zábavné. Jsem nesmírně rád za všechny ostatní. Nejenom kvůli dosaženému výsledku, ale za všechnu tvrdou práci mechaniků, inženýrů, kteří týden co týden pro tenhle výsledek dřeli, je to reálný pokrok nás všech. V panujících podmínkách bylo nutné věřit svému vozu, a já mu opravdu věřil. Bylo to hodně napínavé, neviděl jsem dobře záchytné body. Ptal jsem se svého inženýra, kde jsou ostatní vozy, protože při rychlé jízdě po rovinkách jsem nic neviděl. Bylo to skvělé, jsem opravdu šťastný. Uvidíme, čeho budeme zítra schopni.

Nicholas Latifi, 18. místo

V pohodě jsme se mohli dostat do Q2. Mé tempo na první sadě pneumatik bylo OK. Jenže na té druhé jsem nezajel čisté kolo kvůli žlutým vlajkám a některým dalším věcem. Z tohoto pohledu je to frustrující. Ale ve voze Formule 1 to byly moje první skutečné ostré kilometry na mokru. Byl jsem překvapen, jak dobře jsem se cítil.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Oba jezdci měli opravdu dobré tempo. Velká škoda Nicholase a žlutých vlajek, které mu jeho poslední ostré kolo pokazily. Oba si zasloužili být v Q2. Zítra čekáme suchý závod. Máme pocit, že náš vůz by v těchto podmínkách mohl fungovat velmi dobře. Za přispění továrny jsme oproti minulému víkendu udělali několik změn, které vypadají velmi dobře. Cílem je dokončit v závod v první desítce.

RACING POINT

Lance Stroll, 13. místo

V první a druhé části jsme byli konkurenceschopní, ale v důležitém okamžiku Q2 jsme ztratili přilnavost a nepostoupil jsem jen těsně do další části. Musíme se podívat, co bylo příčinou a ujistíme se, že zítra v závodě budeme silnější. Víme, že máme na suchu dobré auto, takže je cílem posunout se dopředu a získat body.

Sergio Pérez, 17. místo

Je to škoda, že jsme sedmnáctí, protože jsme prokázali, že máme potenciál. Bylo těžké zahřát pneumatiky, ale jel jsem dobře a rychlé kolo, když mě ve zlepšení zastavily červené vlajky. Půjdeme dál a poučíme se z toho, zanalyzujeme data a snad pochopíme, proč jsme dnes naplno nevyužili náš potenciál. Je vždy těžké posunout se vpřed, ale máme dobré auto a v minulosti jsme ukázali, že umíme zabojovat. Zítra je nový den a cílem bude zisk bodů.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Celkově to je zklamání, když vezmete v úvahu rychlost, kterou jsme včera na suchu ukázali. Oba jezdci nebyli v autě úplně sebejistí v tom mokru. a musíme zjistit, proč tomu tak bylo. Je to první příležitost letos vyzkoušet jízdu na mokru a všichni se hodně učili a získávali zkušenosti. Sergio nemohl zahřát pneumatiky a jeho poslední pokus pokazila červená vlajka. Lance se cítil lépe v Q1, v další části už se zhoršila přilnavost a nakonec jen těsně nepostoupil do první desítky. Stále je o co hrát a má být sucho. Auto je rychlé a cílem je s oběma vozy dojet na bodech a máme na to.

HAAS

Kevin Magnussen, 15. místo

Byla to dobrá zábava a jsem rád, že nás v těchto podmínkách nechali kvalifikaci jet. Sem tam byl nějaký aquaplaning, ale nepředstavoval žádný zásadní problém. Jak říkám, jsem rád, že jsme mohli jet. Patnácté místo pro nás není nijak fantastická startovní pozice, ale vím, že je to nejlepší výsledek, jaký můžeme předvést - jsem na něj pyšný. Zítra budeme tvrdě bojovat a pokusíme se prorazit do top 10.

Romain Grosjean, 20. místo

Měl jsem problém s ERS vodní pumpou - nepracovala, takže jsem neměl šanci obnovy energie během rychlého kola. Takže jsem ani nedosáhl žádného času. Je to škoda, domnívám se, že jsem ztratil slibnou možnost.

Günther Steiner, vedoucí týmu

Byla to zajímavá kvalifikace. Ze strany závodního ředitele bylo správné, že ji odstartoval, dobré rozhodnutí. Z našeho pohledu - že Grosjeanův vůz měl potíže, to je věc, kterou jsme nechtěli vidět. Problém představovalo chlazení akumulační jednotky. Kevin udělal vše, co bylo v jeho silách, takže se dostal z Q1. Snažil se i v prostřední části, ale jeho rychlé kolo nebylo dokonalé. Umístění odráží naše reálné možnosti. U vozu, který pracoval normálně, fungovaly všechny segmenty a všichni odvedli dobrou práci. Uvidíme, co se stane zítra, až bude opět sucho. Doufáme, že nás nepostihnou stejné problémy jako před týdnem, má být chladněji, takže se nám bude lépe závodit.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 16. místo

Je to zklamání, že jsme vypadli v první části, protože auto mělo dobrou rychlost. Lepší než minulý týden. Ale nakonec to stejně nevyšlo. Měli jsme potenciál a časy vypadaly dobře, jel jsem dobrá kola, ale potom jsem se dostal do provozu, což byla smůla. Musel jsem hrát o všechno v tom posledním kole, zlepšoval jsem se, ale červená vlajka znamenala konec. Promeškali jsme příležitost, ale zítra se pokusíme posunout vpřed. Budou jiné podmínky, jiný den, dáme do toho vše.

Antonio Giovinazzi, 19. místo

Náročná kvalifikace, i když to na začátku pro nás vypadalo hodně dobře. Potřebovali jsme něco speciálního do posledního kola, ale bohužel jsem najel na obrubník, ujela mi zadní část auta a bylo po všem. Je to škoda, protože jsem svůj čas zlepšoval. téměř o sekundu a myslím, že bych se dostal dál. Zítra bude sucho, takže to bude odlišné. Startujeme z chvostu, jako minulý týden, takže jako minulý týden, potřebujeme, aby nám závod vyšel. Víme, že rychlost na to se posunout máme, takže to nevzdáme.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Viděli jsme pokrok, co se výkonu týče, alespoň v porovnání s minulým víkendem, takže je zklamání, že jsme vypadli hned v první části. Vypadalo to dobře, ale bohužel Antonio dostal hodiny ve svém dobrém kole a Kimiho kolo pokazily červené vlajky. Podmínky byly náročné, ale musíme být připraveni na to, co přinese zítřek. Myslíme, že máme rychlost bojovat o první desítku, takže musíme být připraveni to ukázat v závodě.