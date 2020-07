Verstappen je s dnešním výkonem velmi spokojen. A koho preferuje jako týmového kolegu?

Minulý týden Maxe Verstappena během pátečních tréninků trápily obrubníky. V neděli se konce prvního letošního závodu F1 za volantem nedočkal, do cíle totiž kvůli technickým potížím s motorem nedojel.

Dnes si však jízdu v autě a na stejném okruhu velmi pochvaloval. Ve druhém tréninku se navíc blýskl nejlepším časem a to o čtyři setiny před druhým Bottasem. "Máme mnohem lepší pocit než minulý pátkek a dozvěděli jsme se o autě hodně věcí. Minulý týden to bylo horší a tak jsme se to snažili napravit. Prozatím je to mnohem lepší. Vypadá to, že jsme se vydali správným směrem, " uvedl pilot Red Bullu.

Zítra má pršet, nicméně Verstappen si věří. "Nevím, zda máme na to vyhrát, to se uvidí v neděli. Ale jisté je, že dnešní den byl proti minulému pátku pozitivní. Nevím, zda to zítra zvládneme na pole position, ale myslím, že když ne, tak to stále můžeme dokázat v neděli," dodal.

Co se Red Bullu týče, hodně se v paddocku také hovoří o možném návratu jejich odchovance a čtyřnásobného šampiona Sebastiana Vettela. A jak se na to dívá současná hvězda týmu? V pondělí zněla jeho odpověď na toto téma následovně: "Dva vítězní jezdci v jednom týmu mohou fungovat. Neměl bych se Sebem jako týmovým kolegou problém. Ale není to moje rozhodnutí. Nikdy jsem s ním nepracoval, ale obecně bych s tím problém neměl. Každý závodník chce vyhrávat."

Ale toto tvrzení po pár dnech objasnil a uvedl na pravou míru. Prý byla daná odpověď jen zdvořilostní, protože při tomto rozhovoru Vettel seděl přímo vedle něj. Osobně by prý preferoval nechat si stávajícího kolegu Albona. "Musím říci, že jsem s ním spokojen. Je to dobrý kluk v týmu. Je dobrý při nastavování auta a je rychlý, proto nemyslím, že je změna nutná," uvedl pro deník Racer Verstappen. Znovu však dodal, že toto rozhodnutí není na něm.