Vettel a Red Bull? Obnovení úspěšného spojenectví je údajně na spadnutí

Schyluje se k dalšímu velkému návratu? Řada zdrojů tvrdí, že ano. V hlavních rolích by se tentokrát měli objevit Sebastian Vettel a Red Bull. Tvrdí to respektovaný novinář se zaměřením na Formuli 1 Christian Nimmervoll.

Podle jeho zdrojů už dokonce započala konkrétní jednání. Hlavní slovo si měl vzít majitel koncernu Red Bull Dietrich Mateschitz, který (údajně) pověřil Helmuta Marka, aby Vettelovi zajistil místo v týmu. Nebylo by to zas až takovým překvapením. Zvlášť když si uvědomíme, jak silné renomé si Vettel u Red Bullu získal.

Red Bull | foto: Red Bull Racing

Jeho čtyři tituly spojené s touto značkou, už mu nikdo neodpáře. A i když se i po něm objevili u Rudých býků nadaní piloti, Seb je stále jediným, kdo dokázal nápojovému gigantovi přivést mistrovský titul

Taková „maličkost" už ve vás pocit vděčnosti zanechá. Právě tohle jsou dost možná hlavní argumenty, jimiž se momentálně Mateschitz řídí.

Třebaže Helmut Marko možnost Vettelova angažování rázně popírá, ale to dělal ještě minulý týden rovněž Cyril Abiteboul, když se ho ptali na příchod Fernanda Alonsa. Jak to dopadlo, to máme v živé paměti všichni.

Formule 1 je v tomhle extrémně specifické prostředí. S trochou nadsázky se dá říct, že se stane přesně to, co zúčastněné strany nejvíc popírají. Z tohoto pohledu by Vettelův návrat do Red Bullu patrně nikoho nepřekvapil.