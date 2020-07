Druhý trénink v Rakousku: Mercedes nedal soupeřům šanci

Před prázdnými tribunami, s rouškami, avšak jezdci a členové týmů se mohou těšit. Konečně opět vyjedou na trať! Čeká je druhý trénink na první letošní závod. V Rakousku je zataženo, teplota vzduchu je 20 °C. Trať má 29 °C. Co se Mercedesu a jeho DAS systému týče, podle SkySports se chystá formální protest soupeřů proti této vychytávce.

A na konci boxové uličky se objevuje zelená. Prvním na trati je Romain Grosjean. Ten ráno příliš nejezdil kvůli problému s brzdami. Po pár minutách se k němu připojuje Sainz spolu s Giovinazzim, Strollem a Räikkönenem.

Haas, za jehož volantem sedí Grosjean hned v prvním minutách zajíždí měřený čas, který má hodnotu 1:08,351 min. Brzy jej však překonává Sainz, který zajel 1:06,886 min a objevují se další časy. Stroll, si nakonec připisuje nejrychlejší čas prvních deseti minut tréninku s hodnotou 1:05,469 min. A na druhém místě jej doplňuje jeho týmový kolega Pérez, který má ztrátu 0,178 sek.

Na trať vyráží Bottas a to na střední sadě pneumatik, ale rychlé kolo z toho nebude, stačí to na šestnácté místo. Na trati také obě Ferrari, která se zařadila na jedenácté a dvanácté místo. Po chvíli se však zlepšuje Leclerc a jde na šesté místo.

A mimo trať je jeden z vozů Alfa Tauri (Kvjat)! Hodiny dostal také Williams (Latiffi) a to rovnou dvakrát. Oba jezdci však pokračují dál. Po patnácti minutách zajeli čas všichni jezdci kromě Hamiltona, Ocona a Ricciarda. Verstappen na to šlápl a je z toho třetí místo s časem 1:05,683 min. V dalším kole se ještě zlepšuje a jde do čela, čas 1:05.379 min.

Bottas se řadí na třetí místo , v dalším kole si však také udělal krátký výlet mimo, avšak bez potíží pokračuje.Hamilton vyráží na trať! Renaulty stále v garáží. Připomínáme, že první trénink kvůli technickým problémům skončil pro Ocona předčasně. Pro francouzský tým prý rakouský okruh není zrovna ten nejideálnější. Hamilton se svým prvním časem řadí na jedenácté místo.

Průběžné pořadí po půl hodině tréninku: Verstappen, Stroll, Bottas, Pérez, Albon, Norris, Sainz, Gasly, Leclerc, Kvjat, Hamilton, Giovinazzi, Räikkönen, Vettel, Magnussen, Grosjean, Russell, Latiffi.

Ocon vyráží na trať a svým časem se řadí na šestnácté místo. A vyjíždí i Ricciardo. Řadí se na sedmé místo. Hamilton jde do čela s časem 1:05,095 min.

Zlepšuje se Vettel, na měkké sadě je o půl sekundy pomalejší než Bottas, který zajel nejrychleji (1:04,501) Fin také obul měkkou sadu stejně jako jezdci Racing Point. A ti na to šlápli, Pérez jde do čela (čas 1:04,945 min) a jeho týmový kolega je třetí.

Výlet mimo trať si udělal také Räikkönen. V následujících kolech si Fin zkrátil trať a časy mu tak byly vymazány. U Ferrari zatím asi nebudou příliš spokojeni. Na stejných pneumatikách ztrácí téměř půl sekundy a je za Mercedesem a musel se těsně sklonit i před Pérezem v Racing Point. Ti ukazují velmi dobrou rychlost.

Na nových měkkých pneumatikách vyráží také Hamilton. A Brit jde do čela s časem 1:04,304 min. Na týmového kolegu má náskok 0,197 sek. Postupně se však týmy připravují na závodní simulace. Všichni kromě Hamiltona, Ricciarda a Ocona jsou v garážích. Ti však nakonec také jedou k mechanikům. Opačným směrem vyrazil Sainz a Norris.

Průběžné pořadí po hodině tréninku: Hamilton, Bottas, Pérez, Vettel, Ricciardo, Norris, Stroll, Verstappen, Leclerc, Sainz, Ocon, Kvjat, Albon, Giovinazzi, Magnussen, Grosjean, Gasly, Russell, Räikkönen, Latiffi.

Všichni kromě Hamiltona, Ricciarda a Ocona jsou v garážích. Ti však nakonec také jedou k mechanikům. Opačným směrem vyrazil Sainz a Norris.

Vettel i Verstappen si také udělali menší výlet mimo trať. Jezdci nyní na trati zkoušení dlouhé delší jízdy. Dalším jezdcem mimo trať je Albon, chvíli po něm také Grosjean.

A jak jsou spokojeni u Red Bullu? "Naše aktuální časy nevypadají jako reálný odraz toho, jak na tom jsme," uvedl pro Sky Sports šéf týmu Christian Horner.

Pérez může být spokojen, nejenže zajel v tréninku třetí nejrychlejší čas, tým mu navíc nyní sdělil, že co se závodní simulace týče, jede srovnatelně s Verstappenem. A trénink je u konce.

GP Rakouska (Spielberg) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:04.304 2. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team +0.197 3. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team +0.641 4. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari +0.657 5. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team +0.668 6. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team +0.783 7. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team +0.831 8. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing +0.911 9. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari +0.994 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team +1.048 11. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team +1.111 12. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda +1.139 13. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing +1.149 14. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN +1.304 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team +1.374 16. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team +1.604 17. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda +1.712 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing +1.821 19. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN +1.974 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing +2.820

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ