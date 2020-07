Nula. Verstappen o čase stráveném na simulátoru Red Bullu

Vzhledem k tomu, že žije v Monaku, neměl kvůli karanténním opatřením možnost jednoduše cestovat do továrny týmu do Velké Británie, proto raději zůstával doma a účastnil se jen několika virtuálních závodů. Nedorazil ani na natáčecí den Red Bull minulý týden do Silverstone, protože by po příletu musel automaticky putovat do izolace.

"Nešlo to, aniž bych nemusel na dva týdny do karantény. Ale nemyslím si, že by to bylo rozumné vzhledem k nadcházejícím rušným týdnům," popisuje Verstappen. V továrně týmu tak dle svých slov strávil "nula dní."

Proč tedy do Británie nedorazil ještě před tím, než byla přijata karanténní opatření pro cizince? "Protože jsme nevěděli, k čemu dojde, na kterou trať se vydáme. A samozřejmě jsme byli uzavřeni, takže jsem nemohl tak snadno opustit Monako," pokračuje 22letý jezdec.

Verstappen se naposledy svezl s Red Bullem během předsezónních testů v Barceloně | foto: Red Bull Content Pool

Cítí se být kvůli tomu v nevýhodě proti svým soupeřům? "Nemyslím si, že by v tom byl velký rozdíl. Je to samozřejmě vždy příjemné, ale pro mě - být dva týdny v karanténě kvůli 50 km ve voze, to není dostatečně ospravedlněné."

"Raději jsem zůstal doma a ty dva týdny trochu více trénoval a raději se dostal sem ze svého domova, místo toho, abych na cestách trávil dva týdny a žil jenom z toho, co máte v kufru. Nemyslím si, že by to byl velký problém," říká Verstappen, který už je pochopitelně v Rakousku.

"Jezdím už pár let. Nepůjde o novou trať, jezdili jsme v Barceloně. Přestávka byla trochu delší než obvykle, ale když naskočíte na kolo, i když jste třeba rok nejezdili, tak stále víte, co máte dělat. Nečekám tedy žádné drama," dodává pilot Red Bullu.