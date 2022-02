FIA pozměňuje tvář šampionátu, Ferrari nové varianty vítá

Nepůjde jen o dlouho připravovanou změnu pravidel, FIA pochopitelně po událostech v Abú Zabí nemohla strčit hlavu do písku, ale z chování jejich zástupců bylo zřejmé, že jen tak "odstřelit" Michaela Masiho nepůjde. Na počátku tohoto týdne byly předloženy týmům návrhy na úpravu struktury pravidel v této oblasti. Především by funkce závodního ředitele měla být nahrazena "rotující pozicí ředitele" a přibýt má "virtual office" ke zlepšení řízení samotné Grand Prix.

Carlos Sainz na třetí příčce po sobotním sprintu v Brazílii | foto: Scuderia Ferrari

Uvedené změny podpořila stáj Ferrari a její piloti i vedení se vůči Masimu vyjádřilo s respektem. Například Carlos Sainz jr. je přesvědčen, že by Masi měl nadále pokračovat na jiné vedoucí pozici ve FIA, ačkoliv takový návrh ještě nepadl: "Osobně bych mu rád popřál vše nejlepší na novém postu. Jsem si jist, že bude mít k řešení spoustu povinností; piloti, nebo alespoň já sám mu věřím ve všem, co v poslední době udělal, neboť tak činil v zájmu F1. Rovněž vítám zřízení funkce ředitelů závodů - jistě je čeká velmi obtížný úkol. Dokládá to posledních pár let v F1, zejména zaplnění mezery po Charlie Whitingovi, jenž nám všem rozhodně velmi chybí. Ale také akceptujeme, že tato role musí být vykonávána správně. Její činnost musí být schválena a podpořena podle plánů FIA. Líbí se mi a doufám, že naše sportovní odvětví lze nadále zlepšovat, aby bylo přehlednější nejen pro piloty, ale i týmy a fanoušky."

Jeho kolega v maranellské stáji Charles Leclerc předpokládá, že rozhodnutí týkající se Masiho bylo provedeno na odpovědném jednání FIA. "Mám k Masimu velký respekt, i k tomu, co všechno udělal. V posledních letech byl často ve složité situaci, zejména v Abú Zabí. Takový konec by byl vždy kontroverzní. FIA učinila nějaké rozhodnutí, protože dozajista má mnohem víc informací než já. Takže plně věřím, že jde o rozhodnutí správné," připojil Monačan svůj názor k Sainzovi.

Charles Leclerc po závodě v Soči | foto: Scuderia Ferrari

Šéf týmu Mattia Binotto zdůraznil, že dlouho trvající šetření ohledně posledního závodu sezóny trvalo tak dlouho jenom naznačuje komplikovanost situace pro Automobilovou federaci: "Události z Abú Zabí byly po týdny a měsíce diskutovány a analyzovány, což jasně ukazuje na komplikovanou záležitost. Upřímně si myslím, že teď se lze jen zlepšit. Pokud došlo k poučení, zastávám názor, že změny byly nutné - my je určitě podpoříme. Můj osobní názor mě vede k přesvědčení, že je důležitá plná nezávislost FIA ve všech rozhodnutích, stejně jako v jejich strukturálním způsobu. K tomu ovšem potřebují plnou důvěru a my jako tým Ferrari jim plně důvěřujeme," prohlásil Binotto.

Mattia Binotto a Christian Horner v Bahrajnu | foto: Red Bull Content Pool

Pochopitelně se vstřícné hodnocení Masiho a přístupu FIA ze strany italského týmu stalo předmětem četných debat, v nichž jako jedna z hlavních námitek zní, že Ferrari událostmi v Abú Zabí nebylo nijak zvýhodněno ani poškozeno. Proto nejčastěji kladený dotaz zní: Zaznělo by z Maranella tolik chápavých slov, kdyby byl jeden z jejich pilotů na místě Lewise Hamiltona?