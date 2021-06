Sainz popisuje, jak přizpůsobuje svůj jízdní styl vozu Ferrari. A s čím se trápí Ricciardo?

V Maranellu letos vystřídal čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela, o jehož služby již Scuderia neměla zájem. Sainz se hodně snaží zvládnou odlišné vlastnosti rudého vozu, již v Monaku předminulý víkend to s ním dotáhl na stříbrnou příčku.

Jeho letošní auto se přitom dost liší od vlastnosti McLarenu, do něhož usedával loni: "Můj jízdní styl a způsob, jakým zatáčím, jak rychle projíždím zatáčky v různých místech a druzích zatáček se velmi liší od minulého roku."

Změna jízdního stylu není jednoduchá, u McLarenu si naopak letos těžce zvyká Daniel Ricciardo. "Hodně se musím přemáhat, abych měl otevřenou mysl a jako jezdec se přizpůsoboval. A vlastně mi to přijde i jako celkem dobrá zábava," pokračuje Sainz.

Carlos Sainz musí po přechodu z McLarenu hodně měnit svůj jízdní styl | foto: Scuderia Ferrari

Rozdíly mezi McLarenem a Ferrari ale nechce detailněji rozebírat: "Jde o něco, co si nechám pro sebe a pro svůj tým. Samozřejmě se McLarenu mohl trochu změnit i díky pohonné jednotce Mercedesu. Obzvlášť letos vypadají hodně dobře na rovinkách - v této oblasti jsou velmi, velmi silní," popisuje jezdec Ferrari.

"Z pohledu jízdy a vyvážení nezáleží na tom, jda jde o pomalou, středně-rychlou nebo rychlou část. Jde o úplně jiná auta a já toho musím docela dost měnit a přizpůsobovat se. Znám rozdíly, ale nechci vám je prozrazovat," říká Sainz.

My vám ale něco prozradit můžeme: vůz McLarenu se liší tím, že pro maximalizaci rotace musí pilot zůstávat lehce na brzdě i v nájezdu do zatáčky - otočení volantem a stisk brzdového pedálu se pro co nejrychlejší průjezd musí překrývat, zatímco u Ferrari je výhodnější dříve uvolnit brzdový pedál, na což ostatně i u dalších soupeřů lépe reagují pneumatiky Pirelli.

Lando Norris s Carlosem Sainzem loni v Brazílii | foto: McLaren

"Daniel, z toho, co jsem zatím viděl, chce auto, které mu opravdu sedí o něco více. Carlos byl dobrý v jízdě s autem, které nebylo vždy tak příjemné. Byl v tom velmi dobrý," hodnotí své týmové kolegy Lando Norris z McLarenu.

"Je to jedna z věcí, kterou jsem teď poznal. Daniel je velmi rychlý, když má auto postavené kolem sebe a všechno sedí. Ale jakmile se objeví pár problémů nebo ztratíte trochu důvěry, jak to je u většiny pilotů, tak se trápíte o něco více. Nemyslím si, že by to platilo jen pro něj. Zkrátka někteří piloti s tím bojují více než o statní - jde o tu jistotu," dodává Norris.