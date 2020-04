Barrichello otevřeně o poměrech ve Williamsu. Kde začal úpadek kdysi slavné stáje?

Rubens Barrichello zažil bohatou formulovou kariéru. Nyní sedmačtyřicetiletý Brazilec si největší jméno udělal zřejmě u Ferrari. V Maranellu byl totiž součástí slavného zlatého období, kdy italská stáj kosila soupeře za soupeřem. Barichello pak významnou měrou přispěl k zisku hned několika titulů v poháru konstruktérů. Jezdecký primát však nikdy nezískal.

Po svém konci u Ferrari odešel Barrichello k Hondě, která se následně přejmenovala na Brawn GP. Svou bohatou pouť v královně motorsportu, ověnčenou celou řadou úspěchů, následně zakončil v barvách Williamsu.

To se psaly roky 2010, respektive 2011. Kdysi veleúspěšná stáj se už tenkrát potácela ve výsledkové mizérii. Ty tam byly časy orámované vítězstvími v závodech, potažmo mistrovskými tituly.

Williams | foto: Williams F1 Team

Barrichello si myslí, že za ústupem ze slávy, kterým Williams prošel, stojí nevysoký rozpočet. Vinu však dává také týmové politice, při výběru pilotů.

„Jde tady o peníze. Místo toho, aby piloty dobře platily, tak od nich peníze sami berou. Mají pocit, že je to dobrý nápad, ale když se podíváte, kam za posledních několik let dospěli, tak je vám jasné, že to tak není," říká Barrichello, který nechápe angažování vícero jezdců. Kupříkladu Lance Strolla.

Brazilec vzpomíná, že podobná situace nastala také před ročníkem 2012. Onehdy Williams sáhl po tandemu Maldonado - Senna, přičemž na Rubense už místo nezbylo.

„Já se rozhodně nechci nijak vychvalovat. Každopádně s Wlilliamsem jsme celou sezonu 2011 obětovali, abychom auto připravili na rok 2012. Měl jsem na tom svůj podíl, když s tím autem pak Maldonado vyhrál v Barceloně, byl jsem pořádně smutný, že jsem v něm nebyl já," ukončuje.