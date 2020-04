Rozpočtový strop? Podle Ferrari by měl být pro jednotlivé týmy různý

V roce 2021 má být zaveden revoluční rozpočtový strop. Jeho výše je stanovena na 175 miliónů dolarů ročně. Nezapočítávají se však do něj platy pilotů, výdaje na marketing a řada dalších položek. Přesto si ale některé týmy myslí, že navrhovaná výše rozpočtového stropu není dostačující.

Především to jsou velcí hráči. Máme tím na mysli automobilky Ferrari, Mercedes a Renault. Ti se dožadují většího objemu finančních prostředků, které budou mít právo investovat. Tyto týmy totiž vyvíjejí kromě klasického šasi i pohonné jednotky nebo převodovky, které od nich ostatní odkupují.

Šíf Ferrari Mattia Binotto proto řekl, že z jeho pohledu by výška rozpočtového stropu neměla být pro všechny stejná. Výrobci výše zmíněných součástek by podle něj měli mít povoleno využít více svých zdrojů.

„Podívejte se, jsou tu týmy, které vyrábějí motory a další díly. To jsme třeba my nebo Renault s Mercedesem. Konstruujeme každou součástku, jiné týmy si to pak od nás koupí. Jsou to prostě dvě odlišné struktury."

„Je jasné, že musíme najít základní bod, na němž se shodnou všichni. Je třeba, abychom o tomu diskutovali. Řešení by mohlo být v tom, abychom neměli rozpočtový strop stejný pro všechny," ukončuje Binotto,