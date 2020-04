Brawn o dalších plánech: Mohli bychom mít až devatenáct závodů, všechny ale bez diváků

Podoba letošní sezony Formule 1 je stále zahalena pořádně hustou mlhou. Pandemie koronaviru si vybírá stále další a další oběti ve formě zrušených či odložených závodů. Tím nečerstvějším přírůstkem na seznamu neuskutečněných klání je GP Kanady. Ta se měla jet v polovině června.

Z toho ale sešlo. Za jisté můžeme označit také zrušení závodu ve Francii. Země galského kohouta je jednou z nejvíce postižených novým typem koronaviru, takže uspořádání zdejší Velké ceny je v tuto chvíli opravdu nepravděpodobné.

Celý kolotoč královny motorsportu by se tak mohl roztočit na počátku července, kdy je na programu závod v Rakousku. Stejného názoru je i sportovní šéf F1 Ross Brawn. Ten však upozorňuje, že se případné závody odjedou nejspíš "jen" před prázdnými tribunami. Smyslem toho všeho je, aby si fanoušci závody užili alespoň z pohodlí vlastních domovů.

Carlos Sainz s McLarenem | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

„V tuto chvíli preferujeme evropský start sezony. Bylo by to ale za zavřenými dveřmi. Připravujeme scénář, kdy týmy přiletí speciálními lety a my pak všechny dopravíme na okruh, aby bylo zajištěno, že půjde o uzavřenou společnost. Zároveň budou všichni testovaní, aby nehrozilo žádné riziko," poodhaluje Brawn plány nadcházejících měsíců

„Bylo by to, jak říkám bez diváků. Není to žádná hitparáda, ale lepší než nic. Musíme brát v potaz, že je tu spousta lidí, kteří by chtěli závod sledovat z pohodlí domova. Takových jsou miliony. Řada z nich se pak nachází a bude nacházet v domácí karanténě, my bychom jim to mohli zpříjemnit alespoň tímto způsobem," přemítá někdejší respektovaný inženýr.

Pokud by se šampionát opravdu rozjel v červenci, bylo by podle Brawna reálné odjet 18 nebo 19 závodů. Princip je takový, že by se tři týdny v měsíci závodilo a ten čtvrtý by byl volný.

Ve hře je rovněž zkrácení závodních víkendů. „Mohli bychom mít závodní víkendy trvající dva dny. To by pomohlo logistice, což by všichni uvítali," líčí na závěr Ross Brawn.