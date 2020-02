AlphaTauri prezentuje AT01 - nejlepší ze zbytku pole?

S novým vozem v barvách módní společnosti AlphaTauri vlastněné Dietrichem Mateschitzem i letos závodit Pierre Gasly a Daniil Kvjat. Stáj by si po loňském 6. místě mezi konstruktéry chtěla polepšit a stanout na špici středu pole, již třetí rok bude využívat pohonné jednotky Hondy.

"Změna názvu nemá žádný vliv na to, jak jako tým F1 fungujeme na závodní trati nebo v našich továrnách ve Faenze a v Bicesteru. Jde nicméně o velmi významnou změnu v tom, jak se prezentujeme vnějšímu světu: nové jméno a nové barvy (bílá a mořská modrá) znamenají nové dlouhotrvající partnerství, které bude užitečné pro obě strany," uvádí šéf týmu Franz Tost.

"Loni jsme prožili velmi úspěšnou sezónu se 2 pódii a mezi konstruktéry jsme skončili šestí. To bylo fantastické, šlo o naši nejlepší sezónu od roku 2008. S dosaženými úspěchy jsme spokojeni, nyní jsme ale hladoví po dalších. Po technické stránce a v tom, jak zvládáme závodní víkend, jsme dosáhli výtečného pokroku, proto na tom chceme stavět a dále se zlepšit," říká Tost.

"Rok 2020 bude zvláštní výzvou pro všechny týmy, jelikož musíme vyvíjet dva koncepty vozů kvůli novým pravidlům pro rok 2021. Menší týmy z hlediska zdrojů a personálu, jako jsme my, budou čelit složitému úkolu nalézt to správné vyvážení ve snaze posouvat se ve vývoji letošního auta AT01 a jeho nástupce pro rok 2021, který bude kvůli radikálním změnám představovat novou éru Formule 1," pokračuje šéf AlphaTauri.

Šasi si AlphaTauri vyrábí kompletně sama. Zadní část, těhlice, přední i zadní zavěšení (z RB15), kompletní hydraulický systém a převodovky ji bude i nadále poskytovat Red Bull.

A jak vidí letošní rok Honda? "Pravidla týkající se pohonných jednotek se od loňska sotva změnila. Proto jsme mohli udělat pokrok založený na zkušenostech získaných ze všech čtyř našich vozů loni. Věřím, že dokážeme udělat pokrok a naším cílem je dosáhnout ještě lepších výsledků než minulý rok," shrnuje technický ředitel japonského motoráře Tojoharu Tanabe.

Dropping the hottest new livery on the @f1 grid 💯 #AlphaTauriF1 #F1MeetsFashion pic.twitter.com/3C0UALyLhr