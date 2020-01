"Kdyby to nevyšlo, tak umřu!" Leclerc svou adrenalinovou zábavou naštval Ferrari

Pilot Ferrari Charles Leclerc je znám svou oblibou v adrenalinových aktivitách. Mladý Monačan má rád kromě jiného třebas motocykly. Během prosince si pak vyzkoušel seskok padákem a vzhledem k tomu, že je velmi aktivní i na sociálních sítích, tak se s celou akcí pochlubil na svém Instagramu.

To se však nesetkalo s pochopením Ferrari. Profesionální sportovci mají ve smlouvách často zanesen zákaz provozování takzvaných adrenalinových aktivit, popřípadě pouze se souhlasem daného zaměstnavatele. Leclerc nicméně stáj z Maranella o ničem neinformoval.

„Za normálních okolností byste měli zažádat o svolení. Já to pro seskok padákem neudělal. Říkal jsem si, že když se to nepovede, tak tu nebudu, abych dostal vyčiněno. Zkrátka jsem to tak udělal a tým pak byl trochu naštvaný, znovu už to ale neudělám. Bylo to ale skvělé. Chtěl jsem to jednou zkusit,“ pověděl s trochou nadsázky Leclerc.

Mezi další koníčky a záliby mladého pilota patří například lyžování. Tomu se může věnovat takřka bez omezení. „Mám moc rád lyžování i to je svým způsobem nebezpečná věc, ale mám to dovolené, takže je to fajn,“ popisuje.

O oblibě motocyklů už řeč byla. Monačan by si rád vyzkoušel stroj královské kubatury, tedy Moto GP a nebyl by jediný. Třeba takový Lewis Hamilton už právě takový motocykl sedlal. V případě Ferrari je ale celá situace o něco komplikovanější.

Maranello je totiž vůči těmto pokusům snahám o něco méně tolerantnější, než je tomu u Mercedesu. Sám Leclerc si to moc dobře uvědomuje. „Rád bych si zkusil motocykl Moto GP. Nicméně si nejsem jistý, že by mi to Ferrari povolilo, musím se zeptat,“ uzavírá.