Williams na rozdíl od loňska zvládl nárazové testy napoprvé. Proč si vybral Nissanyho?

Stáj z Grove loni pod vedení technického ředitele Paddyho Lowea dokonce nestihla začátek testování, pak se ukázalo, že její monopost je velmi pomalý a pravidelně končila s několikasekundovou ztrátou na kolo za ostatními. Letos jde ale všechno podle plánu.

"Stanovili jsme si během zimy několik opravdu náročných cílů, obzvlášť pro aerodynamiku, nalezení výkonnosti, a pak i pro určité mechanické potíže. A v těchto oblastech to jde dobře. Samozřejmě tím klíčovým cílem je teď připravit auto včas pro testování - a pro to, když se rozsvítí zelená světla, ne-li dříve. Mám absolutní důvěru v to, že se to podaří," uvádí Williamsová.

"Jedním z prvních znaků úspěchů je pro nás to, že jsme prošli všemi nárazovými testy, většinou z nich na první pokus - na rozdíl od minulého roku, kdy jsme v mnoha z nich selhali, dokonce i na šestý pokus. To nás dostalo pod větší systémový tlak, protože se pak musíte vypořádávat s nárazovými testy spíše než o to, jestli s autem vyjedete. Pro nás tedy jde o dobrý milník tuto zimu," pokračuje šéfka Williamsu, která věří ve zlepšení.

Loni se v příprách vozu FW42 týmu moc nedařilo | foto: Williams F1 Team

"Loni jsme konečně začali vidět růst trávu, chcete-li. Ve druhé polovině roku jsme postupně stahovali ztrátu, ale v průběhu sezóny toho moc nedokážete. Vím, co jsme během zimy teď dokázali a s jakým autem přijdeme - to je založeno na aerodynamických číslech a korelaci," pozoruje pokroky v továrně.

"V F1 to na dráze ale nikdy není 100%, proto si musíme počkat na únorové testy. Musíme ale dosáhnout pokroku. Věřím, že se nám to povede, míru ale zatím nedokážu určit, protože nevíme, co dělají naši soupeři," volí Williamsová opatrnější tón.

Čím na Williams zapůsobil nový testovací pilot Nissany?

Oficiálním testovacím pilotem týmu byl tento týden jmenován Roy Nissany, který se může těšit také na tři páteční tréninky. Na šéfku zapůsobil při loňských testech v Abú Zabí svou ochotou věnovat se dlouhodobé vývojové práci spíše než se honit za časy na kolo a způsobem, jakým komunikoval s inženýry.

Testovací jezdec Williamsu Roy Nissany | foto: Williams F1 Team

"Nemá to cenu do auta posadit jezdce, kteří podle vás neodvedou dobrou práci, obzvlášť v pozici, v jaké jsme. Vezmeme pouze takové, o nichž víme, že budou schopni rozumět tomu, co se děje s auta, aby to šlo použít jako pomoc při vývoji. A Roy to při testu v Abú Zabí na konci loňského rok prokázal," vyzdvihuje Williamsová.

I když jezdil o tři sekundy na kolo pomaleji než jeho týmoví kolegové, tak o časy podle ní nešlo: "Bylo to o zkoušení dílů, nikoliv o stanovování časů. Bylo to o práci, kterou jsme po něm požadovali. To mu slouží ke cti, protože někteří jezdci, kteří nikdy neseděli ve voze F1, vyrazí: 'Skvělé. Tohle je má šanci ukázat světu, co dokážu.' A pak nabourají."

"To nebylo v programu, takže na těch časech opravdu nezáleží. Viděla jsem a od našich inženýrů se dozvěděla, že je neuvěřitelně pilný. Přišel a strávil čas s týmem. Byl skutečným týmovým hráčem, který do toho dal všechno, co potřeboval. Pohyboval se kolem a hovořil s lidmi," dodává šéfka Williamsu.