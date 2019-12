Největší soupeř Hamiltona v příští sezoně? Wurz věří Verstappenovi

Sezona 2019 před nějakou dobou skončila. Máme proto zimní přestávku, která ještě pár měsíců potrvá. Svět Formule 1 ale neutichl. Různí odborníci a zasvěcené osoby totiž odhadují, jak by mohl vypadat ročník s označením 2020. Tak jako například Alex Wurz. Někdejší pilot Benettonu nebo Williamsu předpokládá, že největším favoritem na zisk mistrovského titulu bude opět Lewis Hamilton. Zkušený Brit by v takovém případě vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Jenž získal sedm mistrovských primátů.

A největší Hamiltonův soupeř? Wurz by si vsadil na Verstappena. Pravdou je, že Red Bull s Hondou letos prožili velmi dobrý první rok svého společného partnerství. Dá se proto očekávat, že příští sezonu laťku ještě zvýší. To si myslí také pětačtyřicetiletý Rakušan. „Myslím, že Hamilton bude opět největším favoritem, ale Verstappen by mu to mohl pořádně znepříjemnit. Byl jsem překvapen velkým pokrokem Hondy. V závěru ročníku bylo těžké odhadovat, kdo bude favoritem, v kvalifikaci nebo v závodech, věřím, že to v tomhle duchu bude pokračovat,“ říká.

Max Verstappen v souboji s Lewisem Hamiltonem v závodě v Brazílii | foto: Red Bull Content Pool

Rakušan neláme hůl ani nad Ferrari. Věří, že Sebastian Vettel se znovu vrátí do své obvyklé formy. Letos to měl podle Wurzových slov těžké, protože mu nesedl koncept, který stáj z Maranella pro svůj vůz zvolila, to samé lze říct taktéž o pneumatikách. Příští rok by to však prý mohla být v podání čtyřnásobného mistra světa jiná písnička, zvlášť když se Ferrari nakonec rozhodlo změnit koncept svého vozu a znovu vsadit na více přítlaku.

„Nebyl na tom dobře. Trápil se ve voze i s pneumatikami, ale já si všimnul, že má pořád velkou chuť. Bylo to patrné z našich rozhovorů. Nelze ho podceňovat, jeho um je pořád na velmi vysoké úrovní,“ praví Alex.

Formule 1 letos udělala významný krok z pohledu své budoucnosti, když schválila revoluční technická pravidla pro sezonu 2021. Wurz s nimi souhlasí. Chystané změny podle něj přinesou vyrovnanější závody a tím pádem atraktivnější šampionát. „Pokud je sport vyrovnaný, je přitažlivější. Snáze ho uvedete na trh. Bylo to vidět na konci této sezony, přesně v tomto duchu jsou stvořena nová pravidla. Rozdíly mezi týmy se zmenší,“ hlásí Wurz.