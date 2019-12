Co čeká Latifi od své premiérové sezony ve Formuli 1?

Týmy Formule 1 pro příští sezonu svoje jezdecké sestavy příliš měnit nebudou. Jednou takovou výjimkou je Williams. Britská stáj se nedohodla na pokračování vzájemné spolupráce s Robertem Kubicou, který v královně motorsportu končí. Polákovo místo zaujme pro sezonu 2020 kanadský pilot Nicholas Latifi.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Montrealu tak v hierarchii Williamsu povýšil, neboť ještě tento rok zastával u týmu roli vývojového jezdce. Zároveň působil ve Formuli 2, kde bojoval o titul s Holanďanem Nyckem De Vriesem. Tuhle bitvu sice nakonec prohrál, ale na zajištění závodní sedačky pro rok 2020 mu to přesto stačilo. Bude tak dalším z řady Kanaďanů, kteří se dostali až do F1. Sám Latifi přitom věří, že na jejich odkaz dokáže navázat. Čerstvě potvrzený pilot stáje Franka Williamse se původně věnoval tenisu. K závodům se dostal prakticky náhodou, nicméně i tak dnes stojí před výzvou v královně motorsportu.

A věří si...

Nicholas Latifi v rámci sezónních testů v Barceloně | foto: Williams F1 Team

„Když se podíváme na piloty, kteří nedávno přestoupili z F2 do F1, tak zjistíme, že F2 nabízí solidní základ pro přestup do Formule 1. Ať je to Cahrles, Lando nebo George či Pierre, všichni se dokázali prosadit. Bohužel jsem nedokázal v F2 získat mistrovský titul, ale to neznamená, že nebudu moci v královně motorsportu předvádět dobré výkony. Věřím si,“ říká Kanaďan.

Latifi nezpochybňuje kvality pilotů, Kteří závodí ve F1. Na druhou stranu říká, že s řadou z nich už v minulosti závodil. Což mu může přinést určitou výhodu. Takže nejde do úplně neznámého prostředí. „Na startovním roštu je celá řada velmi kvalitních jezdců., kteří jsou zde už etablovaní. Na druhou stranu jsem s řadou z nich už dříve závodil. Z tohoto pohledu to pro mě něco absolutně cizího nebude,“ líčí.

Týmovým kolegou bude Latfimu George Russel. Ten je řadou nejen odborníků považován za budoucího top jezdce tohoto sportu. Nicholas si proto myslí, že v něm bude mít dobrý referenční bod. Na srovnání s talentovaným Britem se velmi těší. „První závod bude určitě skvělý. Soupeřit s Georgem pro mě bude výzva. Moc se na to těším. Těžko odhadovat, kde se budeme nacházet jako tým. Já každopádně udělám vše, abych z našeho vozu dostal to nejlepší,“ uzavírá Latifi.