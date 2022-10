Latifi má první body v sezóně: Nic by to na mé budoucnosti nezměnilo, přiznává

Latifi přezul při první příležitosti. On i jeho tým neměli co ztratit, Williams se pohyboval na spodních příčkách, takže zkusili přezout hned po restartu a toto rozhodnutí jim vyšlo skvěle. Nicholas se díky této zastávce dostal dopředu a poté už jen bránil svou pozici.

Předjíždět v těchto podmínkách bylo velmi složité a jak víme, tak Williams má na rovinkách velmi slušnou rychlost. Latifiho tak zdolal pouze George Russell a později Fernando Alonso na čerstvých pneumatikách. Výsledkem je tak skvělé deváté místo a dva body pro kanadského závodníka i jeho tým.

„Jsem velmi šťastný za tento výsledek v takových podmínkách,“ pověděl Latifi ihned po závodě. „Už během jízdy za SC mi bylo jasné, že tyto podmínky jsou dostatečně dobré na přechodné pneumatiky. Rozhodli jsme se přezout co nejrychleji, což bylo pro zisk bodů rozhodující.“

„Měli jsme před sebou trochu čistého vzduchu, přičemž jezdci před námi se potýkali se sprejem od monopostů před nimi. Pneumatiky do extrémně mokrých podmínek byly jednoznačně špatnou volbou.“

„Starat se o pneumatiky na konci závodu bylo velmi složité. Přední pneumatiky už byly na odpis, takže jsem se jen snažil držet a dovézt to domů. Body jsou skvělou odměnou pro všechny,“ dodal Latifi.

Kanadský závodník se však nenaparoval, ba naopak sympaticky vzkázal, že by tento výsledek na jeho budoucí kariéře nic nezměnil. Přiznal, že takový výsledek nemění nic na tom, proč se Williams před pár týdny rozhodnul právě takto.

„Získat body je určitě pěkné, ale na konci dne by to nic nezměnilo, ani kdyby rozhodnutí o mé budoucnosti ještě nepadlo,“ přiznal férově. „Závody jako tento a jeden výsledek nic nemění na mých předchozích slovech o nedostatečné konzistentnosti. Určitě je to dobré povzbuzení pro mou osobní stránku, a navíc to jsou další body pro tým, což je skvělé, ale tím to také končí.“