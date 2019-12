Russell o paralele s Leclercem: "Jdeme stejným směrem"

Britský závodník George Russell má za sebou premiérovou sezonu ve Formuli 1. Rozhodně nezklamal. O tom nejlépe hovoří statistiky. Mladý pilot porazil svého týmového kolegu Roberta Kubicu ve všech kvalifikacích. Sice je paradoxem, že ho Kubica na body zdolal, 1:0, ale to výborný dojem z jeho debutové sezony rozhodně nesnižuje.

Jednadvacetiletý pilot byl totiž oproti svému zkušenějšímu týmovému kolegovi takřka permanentně rychlejší. Často byl rozdíl mezi nimi opravdu markantní. Není proto divu, že se o mladém Britovi postupně začalo hovořit v souvislosti s Mercedesem. Právě do juniorského programu německé stáje totiž Russell patří.

Toto Wolff se navíc netají obdivem k mladému talentu. Šéf Mercedesu přiznává, že Russellovi patří místo v budoucích plánech Stříbrných šípů. Otázkou však je, kdy k tomu dojde. Nyní je jisté pouze to, že šikovného mladíka čeká další sezona ve Williamsu. Pravděpodobně to pro něj tedy bude další ročník s méně konkurenceschopným vozem.

Šikovný závodník to ale jako nevýhodu nespatřuje. Právě naopak. Sám svou cestu přirovnává k té, kterou prošel Charles Lexlerc. Mladý Monačan zahájil kariéru coby ve Formuli 1 coby pilot Sauberu. Tam svými výkony ohromil, což mu brzy vyneslo místo u Ferrari. Russella by nyní mohl potkat podobný osud.

George Russell po sezóně 2019 během testu pneumatik v Abú Zabí | foto: Pirelli

„Jdu podobnou cestou jako Charles. Vyhráli jsme juniorské šampionáty. Oba jsme to zvládli v našich prvních sezonách. Charles teď vyhrává závody," Brit si dále všímá, že i jeho další soupeři z dřívějších let podávají dobré výkony. „Lando Norris i Alex Albon jezdí také skvěle. Já jsem za to vlastně rád,“ líčí.

Oba zmíněné totiž George dokázal při jejich společném zápolení v nižších formulových sériích porazit. To by podle něj mohlo ukazovat také jeho vlastní potenciál, pokud by měl k dispozici lepší stroj.

„Popravdě chci, aby se jim dařilo. Čím lépe na tom budou, tím lepší to bude pro mě. Pokud přijde čas a já budu vyjednávat a podobně, tak mohu říct, že jsem nemohl ukázat, co všechno umím (ve Williamsu). Na druhou stranu mohu říci i to, že jsem, co dokážu ukazoval v předešlých letech, proti těmto klukům, když jsem je dokázal porazit a oni teď ukazují, co dokážou ve Formuli 1,“ uzavírá.