Očekávané je skutkem. Péreze v barvách Red Bullu příští rok neuvidíme. Co ke svému odchodu řekl?

Pochopitelně se nejen propírají okolnosti, které k odchodu mexického pilota vedly, ale také další spojená fakta, mezi nimiž vyčnívá jeho nová dvouletá smlouva, uzavřená ještě před letní pauzou. Jak uvedl šéf týmu Christian Horner, předpokladem bylo vytvoření pocitu klidu a jistoty, jenž měl vést ,Checa' k lepším výkonům. Nic z toho se však nenaplnilo. „Rozhodli jsme se k prodloužení kontraktu poměrně brzy - a ono to nefungovalo. Takový někdy bývá život.“

Čtyřiatřicetiletý Sergio Michel Pérez Mendoza nemohl zpochybnit, že od podpisu smlouvy žádný výrazný výsledek do týmové kasičky nepřidal a tím de facto přispěl k pádu Red Bullu až na třetí místo v Poháru konstruktérů. O to víc si stěžoval na technické nedostatky a sám u sebe chybu nehledal. To jenom zvyšovalo napětí, ale Mexičan si nejspíš byl silný v kramflecích hned ze tří důvodů: měl řádně podepsaný dvouletý kontrakt, mohl se spolehnout na velezkušeného manažera Juliana Jakobiho, jenž v minulosti spolupracoval s esy jako Senna, Prost či Jacques Villeneuve - a pak tu byl nezanedbatelný jeho obchodní potenciál v Mexiku, jenž jsme už mnohokrát zmiňovali. Toho si byl evidentně Red Bull vědom a potřeboval, aby došlo k nějaké formě dohody - jinými slovy, s ohledem na realitu potřeboval, aby sám závodník pochopil situaci a nabídl očekávané řešení.

Zdálo se, že Pérez si žádný tlak nepřipouští. V dějišti posledního závodu sezóny prohlásil: „Od doby podpisu kontraktu se nic nezměnilo, pokud jde o to, co říkám celý rok. Mám smlouvu na další dva roky a budu jezdit za Red Bull.“ Stáj samozřejmě moc dobře věděla, že jen tak se Mexičana zbavit nemůže, ale postupně zpracovávala situaci tak, aby v podstatě nebylo jiného východiska. Horner už v Kataru naznačil, že Pérez vzal na vědomí, že vztah nefunguje - rozuměj přijal eventualitu, že rozchod s týmem bude prezentován jako jeho rozhodnutí.

V pondělí po závodě - aniž by se tato zpráva dostala na veřejnost - se akcionáři shodli, že další existence Péreze v týmu není žádoucí. Jenže tu byl onen nevhodně načasovaný kontrakt. Horner nyní odhalil, že už minulý týden absolvoval s Pérezem schůzku, na níž probrali veškeré záležitosti a dospěli k názoru, že už nebudou v budoucnu společně pokračovat.

„Checo se nad sebou po sezóně zamyslel, minulý týden jsme si sedli a diskutovali o dalších krocích. Rozhodl se, že si od F1 odpočine, vezme si pauzu, i když bude dále zapojen do práce se značkou a týmem, ale nebude dál plnit jezdecké povinnosti, aby se mohl posunout vpřed. Je smutné vidět ho opouštět tým, ale na druhou stranu bude mít víc času na svou mladou rodinu a bude se moci zamyslet, co chce v budoucnu dělat,“ popsal rozhodující okamžik Horner.

Po loňské sezóně zaznamenal Pérez těžký propad a logicky se jeho pozice definitivně otřásla | foto: Pirelli

Nyní dojde k nezbytnému kličkování mezi klauzulemi, formulacemi a ujasňováním, co by mělo a co nemělo být součástí vyjednávání - a především se na stole objeví výše finančních kompenzací. To samozřejmě mohlo být jednou z příčin, proč až dnes kolem 11. hodiny Pérez „předstoupil“ před fanoušky F1 se zprávou o svém odchodu. „Děkuji vám za ony čtyři roky v Red Bull Racing. Přeji vám vše nejlepší. Jsem neuvěřitelně vděčný za poslední čtyři roky a příležitost jezdit v tak úžasném týmu. Bylo to nezapomenutelná zkušenost a vždy si budu vážit úspěchů společně dosažených. Lámali jsme rekordy a dosáhli pozoruhodných milníků a já měl tu čest být přitom a potkat mnoho zajímavých lidí. Děkuji všem lidem v týmu počínaje managementem přes inženýry, mechaniky, catering, kuchyni, marketing a komunikaci, stejně jako osazenstvu v Milton Keynes. Také mi bylo ctí závodit po boku Maxe Verstappena jako týmový kolega a sdílet s ním naše úspěchy. Poděkovat musím také fanouškům po celém světě, zvláště těm mexickým, za jejich každodenní a vytrvalou podporu. Brzy se zase setkáme a nezapomeňte... nikdy se nevzdávejte,“ dočetli se příznivci na jeho instagramovém účtu.

Nyní budou samozřejmě padat vzletná slova, ale Verstappen a Pérez si vždy jenom nenotovali | foto: Red Bull Content Pool

Do značné míry je věc prezentována jako jeho vlastní rozhodnutí. Horner krátce reagoval: „Rád bych Checovi poděkoval za vše, co pro tým v posledních čtyřech sezónách udělal. I když nebude v příštím roce závodit za náš tým, vždy bude extrémně populárním a cennou osobností naší historie. Děkujeme ti, Checo!“ Poslední slovo nejspíš budou mít právníci, ale ti jenom kosmeticky upraví celou záležitost po jejich stránce, na samotném faktu se toho moc nezmění. S ohledem na vývoj situace je rovněž pochopitelné, že Pérez nebude ani zastávat v týmu avizovaný post ambasadora, jak bylo uvedeno dříve.

Pérez tedy může přemýšlet o dalším bytí či nebytí v F1 a hřát ho nejspíš bude velkorysé odstupné. A Red Bull i přes vynaložené prostředky zase může doufat, že kompenzace vzniklé ztrátou sponzorských vazeb na Sergia budou eliminovány lepším postavením v Poháru konstruktérů v příštím roce. Zatím tým neoznámil Pérezova nástupce a je rovněž jisté, že Mexičan se poprvé od roku 2011, kdy debutoval na Sauberu, neobjeví v příštím roce v závodní sedačce.