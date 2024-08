Je letní přestávka v F1 opravdu "okurkovou sezónou"?

Ve sportovních předpisech existuje článek 24.1, podle nějž: "... soutěžící jsou povinni dodržet období přestávky v délce čtrnácti po sobě jdoucích dnů během měsíců července a/nebo srpna. Pokud by některý tým dané pravidlo porušil, dopouští se tím přestupku a riskuje penalizaci od FIA."

Pravidla jsou zdánlivě jednoduchá - během této doby týmy nemohou provádět žádné práce související jakkoli s výkonem vozů. To znamená, není povoleno dělat cokoli v oblasti designu, výzkumu, pracovat v aerodynamickém tunelu, ba dokonce telefonovat nebo odesílat e-maily týkající se této oblasti.

Jak to chodí u Mercedesu

"Doufám, že přibližně 95 % osazenstva je na pláži, ale jinak se toho děje hodně a lidé si to mnohdy neuvědomují. Před těmi dvěma týdny probíhá spousta plánování. Je to jediná doba, kdy se lze zabývat věcmi, k nimž se jinak normálně nedostanete, protože jste pořád někde na cestách. Zní to jako samozřejmost, ale máme dobu, kdy se vše řádně prověřuje, podobně jako při servisu běžného vozu. Lze tedy na jeden den vypnout proud a provoz se tím nenaruší," naznačuje dění ve stuttgartském týmu provozní ředitel Mercedesu Rob Thomas.

"Naše pauza začala v sobotu v 6 hodin ráno a až místo opustí poslední člověk, nastoupí armáda dodavatelů. Budou se snažit uklidit, co půjde. V daném prostoru proběhne servis každého vozu. To znamená, že odvezeme čtyři stroje a další čtyři přivezeme, což představuje značný kus práce. Stejně jako všechny akce s tím spojené. Od klimatizačních systému přes osvětlení až po vytápění - to vše je předmětem ročního servisu. Opraví se vše, co je potřeba, dokonce se »přetáhne« podlaha, takže když lidé za dva týdny přijdou, určitě si řeknou »Bože, tady se toho tolik změnilo«," pokračuje Thomas.

Aerodynamický tunel je jednou z oblastí, která na dva týdny bude bez činnosti | foto: Mercedes AMG F1 Team

Určitě vás napadne, zda někdo nezkusí nějak pravidla obejít a že FIA určitě provádí důkladné kontroly. Thomas je ale přesvědčen, že týmy jsou natolik zodpovědné, že nic podobného ani nezkusí, jinými slovy je to opravdu velmi nepravděpodobné.

"Je to podobné jako ve spoustě jiných věcí v F1, kde je pro FIA velmi obtížné provádět přímý pohled. Hodně tedy záleží na integritě týmů. Co by se stalo, kdybychom - řekněme - zkoušeli v aerodymanickém tunelu. Taková věc se dá jen obtížně udržet v tajnosti, protože určití lidé putují často mezi týmy, takže spousta věcí se tak dostává do oblasti sebekontroly kvůli povaze lidí pohybujících se mezi týmy. Navíc si myslím, že FIA má a vždy měla potenciál, že může kdykoli přijít a udělat kontrolu, co se děje, ale nevěřím, že by se to někdy stalo. Stejně tak jsem nikdy neslyšel žádné zvěsti, že by nějaký tým provozoval nepovolené aktivity, proto doufám, že to je jedna z věcí, kterou ostatní dodržují," domnívá se Thomas.

Prostor dostanou především administrativní úkony, nesouvisející s prací na vozech | foto: Mercedes AMG F1 Team

Ne všechna oddělení se však během oněch dvou týdnů zastaví. Jedná se o provozy přímo nesouvisející s danými oblastmi, ty fungují nadále jako obvykle.

"Jasně to předepisují sportovní pravidla, nelze dělat nic, co zahrnuje testování, práce na designu, výrobu, vylepšení vozů nebo cokoliv spojeného se závodní aktivitou. Jsou tu ale jisté oblasti podnikání, práce v komerčních oblastech či finančních; tito lidé musí být nablízku, aby zvládli měsíční uzávěrku. My jste zajistili některé stavební práce, osobně jsem mluvil se stavbyvedoucím, dohlížejícím na dokončení velkého objektu. Když jsem mu řekl, že budeme dva týdny pryč, prohlásil: »Bez urážky, bude to opravdu užitečné, protože vaše auta parkují téměř všude«, takže budou moci nerušeně pokračovat ve své činnosti," s úsměvem uzavírá Thomas.