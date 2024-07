GP BELGIE: Prohlášení po závodě - Všichni se těší na letní přestávku a druhou polovinu sezóny

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo:

Pro tým je samozřejmě zklamáním, že jsme přišli o double, ale z dneška si můžeme odnést spoustu pozitiv.

Vůz se choval dobře a měli jsme mnohem lepší tempo, než jsme očekávali. Bylo tam několik vozů výkonnostně podobných, ale jakmile jsme se dostali dopředu, byli jsme schopni tuto pozici udržet. Zvolil jsem strategii dvou zastávek a pokryl jsem ty, kteří byli přímo za mnou. George byl schopen jet na jednu zastávku, a i když jsem se k němu v posledních kolech přiblížil, nebyl jsem ve špinavém vzduchu schopen se před něj dostat. Soucítím s Georgem, nechtěl jsem vyhrát závod díky diskvalifikaci; v posledních několika závodech jsme se vrátili do boje o vítězství. Nyní je zde neuvěřitelná konkurence, takže budeme muset tvrdě pracovat, abychom bojovali o vítězství konzistentněji. Přesto můžeme jít do letní přestávky s elánem a pozitivitou.

George Russell, diskvalifikován pro vůz pod váhovým limitem

Je srdcervoucí být z dnešního závodu diskvalifikován. Byla to pro nás neuvěřitelná Grand Prix, strategie jedné zastávky fungovala. V druhém stintu, a jak se ukázalo, mém posledním, se pneumatiky stále zlepšovaly a zlepšovaly. V raných fázích jsem je šetřil a jak jsem pokračoval, byl jsem stále více přesvědčen, že se na nich dostanu až do cíle. Byl to risk, který stálo za to podstoupit, a vypadalo to, že se vyplatil.

I přes diskvalifikaci jsem samozřejmě hrdý na to, že jsem projel cílem jako první. Je také dobré pro tým, že Lewis dokázal zvítězit. Odjel skvělý závod a ve strategií dvou zastávek byl nejrychlejším vozem na trati. I když jsem neuvěřitelně zklamaný, vím, že po nynější letní přestávce, se v Zandvoortu vrátíme silnější.

Toto Wolff, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Diskvalifikaci musíme vzít na vědomí. Je jasné, že jsme udělali chybu a musíme se z ní poučit. Vyhodnotíme, co se stalo, a je třeba pochopit, co se pokazilo. Prohrát double je frustrující a můžeme se Georgeovi jen omluvit; odjel tak dobrý závod. Lewis se samozřejmě posunul na první místo; byl nejrychlejší se dvěma zastávkami a zaslouženě vyhrál.

I přes diskvalifikaci je tu mnoho pozitiv, které si z tohoto víkendu můžeme vzít. Měli jsme vůz, který byl v dnešním závodě měřítkem napříč dvěma různými strategiemi. Ještě před několika měsíci by to bylo nemyslitelné. Do letní přestávky vstupujeme s tím, že jsme vyhráli tři z posledních čtyř závodů. Budeme se snažit vrátit po pauze nabití energií a s cílem udržet si pozitivní trajektorii.

McLaren

Oscar Piastri, 2. místo:

S výsledkem jsem spokojen. Závod jsem zvládl velmi dobře a nemyslím si, že jsem dnes mohl udělat o moc víc. Spoustu věcí jsem provedl správně a vytvořil si ty nejlepší příležitosti, ale nakonec to nestačilo.

Posledních pár týdnů bylo pro mě i pro celý tým opravdu dobrých. Získali jsme hodně bodů a dnes jsem na trati opět porazil Red Bull a snížili jsme jeho náskok na čele Poháru konstruktérů. To je velké pozitivum před letní přestávkou. Myslím, že se na ni všichni těší – já určitě – a že budu mít šanci si odpočinout, než se ve druhé polovině vrátím silnější.

Lando Norris, 5.místo:

Dnes je to zklamání. V první zatáčce jsem byl příliš široký a stálo mě to tři pozice, které bylo při nedostatku příležitostí k předjíždění těžké získat zpět. Rychlost vozu byla dobrá a tým zatím v této sezóně odvádí skvělou práci. Čeká nás přestávka, zregenerujeme se a vrátíme se silnější, abychom příští měsíc v Zandvoortu bojovali zase vpředu.

Andrea Stella, vedoucí týmu

První část sezóny uzavíráme dalším těsným a skvělým závodem F1, kdy až do posledního kola bojovalo o vítězství několik vozů. Degradace pneumatik byla dnes nižší a předjíždění obtížnější, než se očekávalo, což učinilo závod z hlediska možnosti strategie jedné zastávky zajímavým. Pro nás, s našimi pozicemi, co jsme ztratili u Landa na startu, a s faktem, že jsme se včera nekvalifikovali zcela dopředu, bylo neustále trochu těžké se dostat zpět.

Oscar jel velmi odhodlaně. Bylo od něj působivé, že se mu to podařilo na konci zdramatizovat situaci. Až na poslední zastávku, kdy byl dlouho v boxech a ztratil čas, byl velmi dobrý. Pro Landa bylo ještě těžší se vrátit na svou pozici, protože byl po většinu závodu v provozu, a i když jsme první stint protáhli, nemohl mnoho získat, i když jsme měli pro následující část závodu čerstvější pneumatiky.

Celkově vzato to byla pro McLaren velmi silná první část sezóny. Pokud jde o Pohár konstruktérů, jsme ještě blíž špičce a těšíme se na druhou část sezóny.

Ferrari

Charles Leclerc, 3. místo:

S dnešním závodem nemohu být příliš spokojený, protože jsme očekávali, že budeme na stejné úrovni jako Mercedes. Pozitivní je, že se mi podařilo udržet za sebou oba Red Bully a jeden McLaren.

Co se týče pneumatik a strategie, očekával jsem, že na tvrdých pneumatikách dojde k mnohem větší degradaci, ale fungovaly dobře, zatímco na středně tvrdých jsem se více trápil. Jsem toho názoru, že jsem k první zastávce zajel příliš brzy, ale když se ohlédnu zpět, tvrdé pneumatiky byly opravdu dobré a jak jsme viděli u George, jeden pitstop mohl fungovat lépe. Ale nakonec jsme odvedli dobrou práci a já se udržel před Maxem. Doufal jsem před prázdninami v lepší výsledek, ale taková je situace a alespoň vím, že jsem z auta dostal vše, co jsem mohl.

Carlos Sainz jr., 6. místo:

Byl to těžký závod. Rozhodli jsme se začít s jinou strategií než všichni kolem nás. Start a první stint byly velmi dobré, ale bohužel si myslím, že jsem neměl dostatečnou rychlost, abych ji využil v můj prospěch.

První polovina sezóny byla z mnoha různých důvodů náročná, ale jsem si jistý, že po letní přestávce se vrátíme silnější. Děkuji všem za podporu. Uvidíme se v Zandvoortu.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Celkově, pokud jde o čistý výkon, byl pro nás tento závod v pořádku, i když bychom raději šli do letní přestávky s umístěním na stupních vítězů. Všichni jsme byli překvapeni velmi nízkou degradací tvrdých a naopak velmi vysokým stupněm opotřebení žlutých pneumatik. To znamenalo, že George měl nejlepší strategii a všichni za ním skončili do deseti sekund, což je pro tento sport a šampionát velmi dobré.

Naše celkové tempo bylo dobré, byli jsme schopni skončit před dvěma Red Bully a jedním McLarenem, což ve Spa-Francorchamps není tak špatné. Myslím, že tento víkend na pro nás potenciálně obtížné trati jsme našli více výkonnosti, ale stále nám chybí jedna nebo dvě desetiny, abychom mohli znovu bojovat o vítězství. Na to se zaměříme hned zítra a během celé přestávky, abychom zvýšili naši konkurenceschopnost pro nadcházející závody.

Red Bull

Max Verstappen, 4. místo:

Celkově vzato to byl pro mě docela pozitivní den, když vezmeme v úvahu, že jsrm startoval z jedenáctého místa a skončil před Landem, mým hlavním soupeřem v šampionátu. Myslím, že jsem dnes udělal všechno strategicky správně a měl jsem dobrý, čistý start. Byl jsem ve vláčku DRS a bylo těžké předjjíždět, ale myslím, že strategicky jsme udělali vše, co jsme mohli, až na hranici možností. Bylo těžké vše zvládnout na dvou středně tvrdých pneumatikách a potenciálně jsem mohl získat lepší pozici, kdybych začal na tvrdých, ale myslím, že jsem dnes odvedl dobrou práci a maximalizoval výsledek. Nebylo reálné odstartovat z 11. místa a letět dopředu, takže jsem se svým výkonem celkově spokojen. Těším se na letní přestávku a na to, že budeme mít trochu času na odpočinek, ale zároveň jsme odhodláni být lepší a rychlejší; snažíme se najít řešení, jak jít do zbytku sezóny. Všichni však odvádějí skvělou práci a budou mít zaslouženou pauzu. Měli jsme skvělý start do sezóny, posledních pár závodů bylo trochu obtížnějších, ale snažili jsme se najít řešení, jak postupovat dále. Další závod bude samozřejmě můj domácí v Zandvoortu. Čekám těžkou bitvu a práci s pneumatikami, ale bude skvělé být zase před domácím publikem.

Sergio Pérez, 7. místo:

Startoval jsem z druhého místa a bojoval o nejvyšší pozice, závod se v prvním stintu vyvíjel dobře a podařilo se mi udržet se v balíku; také jsem svedl docela intenzivní souboj s Lewisem, na začátku jsme jeli kolo na kolo. V určitém okamžiku druhého stintu na středně tvrdých pneumatikách se něco pokazilo; všichni ostatní jeli na tvrdých a já prostě neměl řádnou rychlost, proto bylo těžké jet naplno. Musíme pochopit, co se pokazilo, protože jsme na voze hodně změnili, ale neměli jsme možnost provést zkoušku na na suchu, protože kvalifikační podmínky byly tak odlišné. V závěrečném stintu jsem udělal hodně kompromisů, ve strategii jsem bohužel ztratil docela dost času. Na konci se mi podařilo zajet nejrychlejší kolo, což bylo maximum, které jsem dnes mohl vytěžit plus další body do kapsy. V poslední době pro mě bylo všechno trochu jako na horské dráze, jako tým se musíme přeskupit a během letní přestávky si vzít nějaký čas, abychom vše pochopili a doufejme, že se nám podaří restartovat druhou polovinu sezóny. Těším se, že budu mít během přestávky nějaký čas na svou rodinu a vrátím se k dobré tréninkové rutině a opravdu začnu znova. Je před námi ještě dlouhý šampionát.

Christian Horner, šéf týmu

Dnes to byl těžký závod. Skončili jsme 7 vteřin za vedoucím jezdcem a celkově jsme se trápili. Byla tu ale i pozitiva, Max zvýšil svůj náskok před Landem a Checo zajel nejrychlejší kolo. Ale dnes to byl opravdu těsný závod. Oproti ostatním jsme neměli žádnou převahu v rychlosti. Nejsem si jistý, zda plánovali u Mercedesu zajet s Georgem jednu zastávku, ale dnes to pro ně dopadlo dobře. Před letní přestávkou máme o čem přemýšlet. Nadále vedeme jak v Poháru konstruktérů, tak v hodnocení jezdců, ale konvergence v rámci startovního pole znamená, že se naše ztráta stále zmenšuje. V pondělí se přeskupíme, jako to děláme vždy před přestávkou a prověříme, jak se můžeme vrátit do boje v druhé polovině sezóny.

Aston Martin

Fernando Alonso, 8. místo (hovořil před diskvalifikací Russella):

Jsem spokojený s dnešním místem a dvěma body po náročném závodě. Na dnešek jsem měl naplánováno několik různých strategií. První stint na středně tvrdých jsem prodloužil a pak na tvrdých pneumatikách jsem docela dobře zvládl tempo a měl slušnou degradaci pneumatik. Myslel jsem si, že by mohla být šance na safety car; když se tak nestalo, řekli jsme si, proč stint ještě neprodloužit a nezůstat u strategie jedné zastávky. Toto rozhodnutí se vyplatilo a podařilo se mi získat nějaké body. Těším se teď na krátkou přestávku a nějaký čas na dobití baterií. Budeme pokračovat v boji a máme před sebou ještě hodně práce, abychom se do druhé poloviny sezóny zlepšili.

Lance Stroll, 11. místo:

Během závodu se ukázalo, že degradace pneumatik je nižší, než jsme očekávali, takže jsem se rozhodl pro strategii jedné zastávky. Pár kol před koncem závodu jsem jel na desátém místě, ale v té době jsem se trápil s odcházejícímu pneumatikami a neměl jsem rychlost na to, abych udržel pozice. Chybělo mi tempo, tolik potřebné, abych bojovali o víc. Myslím si, že jako tým máme před sebou ještě hodně práce, abychom se vrátili mezi nejlepší čtyři týmy.

Mike Krack, šéf týmu (hovořil před diskvalifikací Russella)

Dva body pro Fernanda a tým za strategii jedné zastávky bylo to nejlepší, co jsme dnes ve Spa měli. Podařilo se, aby strategie jedné zastávky fungovala pro oba jezdce a to samé nakonec platilo i pro vítěze závodu. Lance jel dobře, ale nebyli jsme schopni ho dostat na bodované pozice. Strategie a zastávky společně zafungovaly a zajistily nám malou odměnu. Do letní přestávky se ubíráme správným směrem, ale ve druhé polovině sezóny je stále co zlepšovat. Děkuji celému týmu na trati i v Silverstonu; všichni si dopřejí zasloužený odpočinek a pak se vrátíme plně zregenerovaní do Zandvoortu s očekáváním nových příležitostí.

Alpine

Esteban Ocon, 9. místo (hovořil před diskvalifikací Russella):

Jsem rád, že jsem dnes odpoledne pro tým po několika tvrdých bojích na trati získal bod. Po celou dobu jsem měl dobré tempo, dostatečnou rychlost na to, abych předjížděl na rovince Kemmel a nakonec to stačilo na první desítku. Jsou tu samozřejmě i pozitiva, jako je naše celkové závodní tempo a hospodaření s pneumatikami. Myslím si, že jsem mohl skončit možná o pozici výš, kdybychom věci dělali trochu jinak, ale to je na nás, abychom vše přehodnotili a zlepšili. Udělali jsme dobré rozhodnutí, když jsme se zaměřili na přípravu na závod a na něj vůz vhodně nastavili. Zůstanu před letní přestávkou pár dní ve Spa kvůli testu pneumatik Pirelli.

Pierre Gasly, 13. místo:

Nejel jsem dobrý závod. Bylo těžké bojovat s auty kolem, protože mi chyběla rychlost na rovinkách a musel jsem se vypořádat mimo jiné s nějakými problémy s teplotou. Mám pocit, že jsem se v naší strategií – stejně jako u několika ostatních – nevyužil možnosti jedné zastávky, která se jasně nabízela. Tyto věci musíme přehodnotit, protože vím, že jako tým je můžeme zvládnout mnohem lépe. V posledních týdnech jsme nebyli dost dobří a před návratem po letní přestávce se musíme zlepšit. Byla to pro nás těžká první část sezóny, ale jsem spokojen s některými věcmi, kterými vůz inovujeme. Musíme pokračovat v hledání dalších vylepšení a vrátit se hladovější po výsledcích, abychom odvedli lepší výkony.

Bruno Famin, šéf týmu

První část sezóny končíme ve Spa důležitými body. Byl to náročný závod plný zajímavých rozhodnutí ohledně nastavení vozu a strategie. Od místa, kde jsme tuto sezónu začali, až tam, kde jsme nyní, jsme zjevně udělali významné kroky vpřed. Sezóna 2024 byla zatím turbulentní, ale jako tým jsme si sáhli hluboko, dokázali se napravit a výrazně zlepšit výkonnost našeho vozu. Zde ve Spa jsme představili dobrý upgrade a pro zbytek roku chystáme další. Budeme pokračovat v rozvoji, budeme se dál učit, ale právě teď se těšíme na zaslouženou letní pauzu.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 10. místo:

Dnešek byl velmi podobný včerejšku. Jsem docela spokojen, protože mám pocit, že jsem odjel opravdu silný závod se dvěma zastávkami, ale bohužel to udělali i někteří další a myslím, že měli o něco větší rychlost než my, takže to nebylo dost dobré na to, abychom byli řádně odměněni. Esteban byl obecně o něco rychlejší a měl také čerstvější pneumatiky, takže jsem zklamán z našeho konečného výsledku, protože jsem se v posledních kolech snažili ze všech sil udržet mou pozici. Byl to pozitivní víkend a ze Spa odjíždím spokojen a naplněn, což mě při vstupu do letní přestávky těší. Když se podívám dopředu, jsem nadšený, že se vrátím do Zandvoortu, kde doufám udržíme tempo z posledních několika závodů.

Yuki Tsunoda, 16. místo:

Tento víkend a také během dnešního závodu jsem bojoval s rychlostí. Necítil jsem se úplně pohodlně a podle toho, co jsem slyšel od svých inženýrů po závodě se zdá, že se něco stalo, takže si spolu sedneme a podíváme se na data. Strategie mi dnes nevyšla, ale věděl jsem, že vzhledem k mé výchozí pozici bude závod náročný. Jako tým budeme dál tlačit a uděláme vše, co je v našich silách, abychom si udrželi naši pozici v Poháru konstruktérů, protože střed pole je stále těsný.

Laurent Mekies, šéf týmu

Celkově vzato, Daniel, Juki a celý tým předvedli tento víkend velmi dobrý výkon a díky Georgeově penalizaci máme další bod. Po prvním kole jsme byli s Danielem čtrnáctí a vrátili jsme se na desáté místo, a to jsme pár kol před koncem ztratili. Byl to opět velmi těžký boj na čele vyrovnaného středu a na velmi rychlé trati jako je Spa jsme opět uprostřed boje, což je dobré znamení pro zbytek sezóny.

Co se týče Jukiho, už při nástupu do závodu jsme věděli, že náš pracovní plán bude jiný než obvykle, protože muset startovat poslední pozice. Dostat se odtamtud zpět na body byla téměř nemožná mise a je fér říci, že se nám nikdy nepodařilo připravit mu vůz, jenž by mu o tomto víkendu seděl.

Od prvního dne bylo naším cílem závodit jako důstojní soupeři na čele středu pole a letní přestávka je logickým obdobím k tomu, abychom se podívali, jak si stojíme. Užívali jsme si velmi silnou první polovinu sezóny, ve níž jsme závod od závodu zlepšovali naši výkonnost a bodovali v deseti ze 14 závodů. V Poháru konstruktérů bojujeme tvrdě proti velmi silným soupeřům a bude to těžká bitva až do Abú Dhabí. Naše skupiny ve Faenze a v Bicesteru jsou každým dnem silnější a těšíme se na další bitvy.

Nyní máme několik dní práce v průběhu letní přestávky, než se pustíme do posledních deseti závodů v několika časových pásmech; všechny budou ve dvou nebo třech víkendech po sobě. Samostatný závod vlastně nebudeme mít až do Miami na začátku května příštího roku! Důkaz toho, že se F1 těší obrovské celosvětové popularitě a jsme rádi, že můžeme být její součástí. Je to určitě náročný program, zejména pro mechaniky, takže poté, co všichni tak tvrdě pracovali, mají zaslouženou pauzu, aby naše nová značka Visa Cash App RB působila opravdu pozitivně.

Williams

Alex Albon, 12. místo:

Dnes jsem měl dobrý start, ale neúspěšný závěr. Prostě jsem neměl tempo. Myslím, že jsem závod zvládl nejlépe, jak jsem mohl, ale potřebujete především rychlost, abyste získali body, a tu jsem prostě neměl. Bylo by lepší, kdybych měl pro závod dvě sady tvrdých pneumatik, ale bohužel nebyly k dispozici, takže si nejsem jistý, jestli by to něco změnilo. Za celý rok jsme neměli žádné vylepšení, takže si myslím, že příliš zaostáváme za ostatními, což věci komplikuje. Po letní přestávce nás nějaká čekají, takže doufám, že se vrátíme konkurenceschopnější.

Logan Sargeant, 17. místo:

Dnes to nebylo skvělé. Mám pocit, že tvrdé pneumatiky byly pevné a byl jsem spokojený s tempem, ale první dva stinty na středně tvrdých pneumatikách byly docela složité a nebylo snadné na nich jet. Ve svém druhém stintu na středně tvrdých pneumatikách jsem se snažil držet soupeře za sebou, což nakonec pomáhalo Alexovi dopředu, takže jsem se v tomto smyslu snažil odvést to nejlepší. Myslím, že věci mohly vypadat trochu jinak, kdybychom měli suchou kvalifikaci; teď využijeme léto k resetu.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Bylo to těžké odpoledne plné zklamání. Závod jsme začali dobře, Alex si připsal dvě místa na startu a za Fernandem odjel na středně tvrdých pneumatikách dobrý první stint. Rozhodli jsme se pokrýt některé z prvních měnících pilotů a znovu jsme nasadili žluté. Bohužel jsme se v druhém stintu trochu trápili a ukázalo se, že někteří naši soupeři mají větší rychlost než my. Alexův výsledek je maximum, jehož šlo dnes dosáhnout, bez ohledu na posun po diskvalifikaci George Russella.

Využijeme letní pauzu k nabití baterií a vrátíme se do Holandska s některými vylepšeními, plánovanými pro nadcházející závody po přestávce, určitě silnější.

Haas

Kevin Magnussen, 14. místo:

Myslím, že jsem odjel slušný závod, jen jsme dnes neměl rychlost na to, abych bojoval o něco výš. Dosáhl jsem, čeho šlo, jel jsem na jednu zastávku, což bylo fajn. Nemůžu říct, že bychom udělali něco špatně, jen jsem nebyl dost rychlý. Myslel jsem si, že tahle trať pro nás bude dobrá, ale byl jsem mnohokrát překvapen a tohle je nejhorší závod, který jsem za poslední dobu zažil. Těším se na letní přestávku – všichni se těší – a pak se těším na nějaké závody, v nichž získáme další body.

Nico Hülkenberg, 18. místo:

Neměl jsem žádnou rychlost, ani harmonii, nulový rytmus. Prostě jsem po celý víkend nevykročil s vozem správnou nohou a nedokázal jsem najít ideální místo v různých případech, takže se musíme trochu podívat na to, proč tomu tak je; ale také zapomenout na tento víkend a po letní přestávce znovu vyrazit do boje. Kevin působil o něco lépe a jel na jednu zastávku, což bylo slušné. Celkově se musíme zaměřit na naši výkonnost při nízkém přítlaku.

Ayao Komatsu, vedoucí týmu

Dnes to byl těžký závod, neměli jsme rychlost. Co se týče Kevina, ten odjel opravdu dobrý závod a podařilo se s ním realizovat strategii jedné zastávky. Russell udělal totéž a podařilo se mu ve srovnání s týmovým kolegou, jedoucím na dvě zastávky, vyhrát, takže vývoj trati byl ve skutečnosti docela velký a degradace pneumatik byla nižší, než se očekávalo. Dobře jsme zareagovali, změnili jsme Kevinovu strategii ze dvou zastávek na jednu a jel dobře. Nico se trápil mnohem více a nemohli jsme s ním udělat totéž kvůli degradaci jeho pneumatik. Musíme vyšetřit proč se mu to stalo, ale celkově vzato, není to způsob, jakým bychom chtěli dokončit poslední závod před letní přestávkou; musíme se na to podívat z větší perspektivy. Ve čtrnácti závodech jsme získali 27 bodů a jsme sedmí v Poháru konstruktérů, takže se musíme hledat pozitiva.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 15. místo:

Dnes jsme zkusili trochu jinou strategii, i když se nakonec nevyplatila. Pravděpodobně jsem mohl zůstat na trati a i kdybychom skončili o pár míst výše, s největší pravděpodobností by mi to stejně nepřineslo bodové umístění. Pozitivní je, že jsem na tom byl proti našim hlavním soupeřům o něco lépe, pokud jde o závodní tempo, i když stále nestačilo na první desítku – což je důvod, proč musíme neustále přinášet vylepšení a zlepšovat se ve všech oblastech. Nyní tým čeká zasloužená letní přestávka; byla to náročná první polovina sezóny, takže se budeme snažit doplnit naše nádrže a na konci srpna se v Zandvoortu vrátit v plné síle.

Zhou Guanyu, nedokončil

Dnešní závod znamená neuspokojivý konec první poloviny sezóny. Den pro nás začal docela dobře: zvolil jsem tvrdou směs, rychlost a celkové vyvážení vozu vypadaly dobře a získal nějaké pozice. Byl jsem v dosahu obou vozů Haas přede mnou, když došlo ke ztrátě výkonu a následně přtestaly fungovat brzdy, což můj závod ukončilo. Domnívám se, že jsme dnes měli potenciál; start na tvrdých pneumatikách mi dával několik strategických možností, takže tento výsledek je pro celý tým ještě větším zklamáním. Nyní se vydáme na letní prázdniny, abychom načerpali energii a vrátili se svěží. Doufám, že Zandvoort, kde pojedu se stejně vylepšeným vozem, s jakým jel Valtteri v posledních dvou podnicích, bude pro nás jako tým zlomovým bodem.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Uznání dnes patří našim mechanikům v boxech, když ve 36. kole odbavil Valtteriho za pozoruhodné 1,9 vteřiny. Pro tým je to významný úspěch, zejména po problémech, kterým jsme čelili na začátku sezóny: ukazuje to, že jsme nyní společně v sousedství nejlepších týmů, aspoň pokud jde o časy zastávek v boxech. Poté, co jsme se vzpamatovali z náročné situace, se nyní musíme soustředit na to, abychom stáhli ztrátu ve výkonnosti vozů prostřednictvím úsilí všech jak na trati, tak v Hinwilu.

Pro Zhoua závod předčasně skončil: problém ve třetím kole jsme se snažili vyřešit na dálku, ale nakonec nás donutil v šestém kole vůz odstavit. Budeme muset prozkoumat, zda šlo opravdu o problém s elektrikou; je to velmi nešťastné, protože měl dobrý start a byl spokojen s vyvážením vozu, což pro něj mohlo vyústit v pozitivní závod. Valtteri po většinu závodu bojoval ve středu pole. Začal na středně tvrdých pneumatikách, prodloužil stint na tvrdých, abychom se pokusili o strategii jedné zastávky, podobně jako Alonso a Stroll. Rychlost však nebyla dostatečná, aby ho ochránila před Strollem, Ricciardem a Oconem, takže zajel na poslední stint do boxů, nazul nové středně tvrdé pneumatiky a snažil se stáhnout ztrátu na Alpiny, Williams a Astony.

Navzdory prvním dobrým kolům, ve nichž se ztráta zmenšovala, se Valtteri potýkal s přehříváním zadních pneumatik, což mu bránilo přiblížit se k vozům před ním. Přesto odjel dobrý závod a předjel Hülkenberga a Cunodu. Tento víkend jsme ukázali pokrok v kvalifikaci i v závodě s vylepšeným Valtteriho vozem, ale stále to nestačí na to, abychom bojovali o body. Blížící se letní přestávka je pro jezdce i tým důležitá k dobití energie a vrátíme se do Zandvoortu s velkým odhodláním. Trajektorie našeho nedávného vývoje je pozitivní a s dalším krokem vpřed můžeme bojovat o body. To je náš cíl a pevný záměr pro druhou část sezóny.