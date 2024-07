Staré téma v novém hávu. Zvoní Pérezovi umíráček?

Téma jsme několikrát probírali a naši diskutující k němu napsali své připomínky. Celý případ se nadále vyvíjí a vůbec není vyloučeno, že po Daniilu Kvjatovi, Alexi Albonovi a Pierre Gaslym bude dalším pilotem na odchodu. Nicméně nechme nejdřív hovořit fakta.

Red Bull a Sergio Pérez podepsali 4. června letošního roku zmíněnou smlouvu. Poté od GP Kanady (9. červen) do závodu ve Velké Británii (7. červenec) dokončil Checo dva ze čtyř závodů a získal pouhých 11 bodů na týmové konto - tedy méně než například Nico Hülkenberg a Lance Stroll, což při vší úctě nejsou reprezentanti týmů, usilujících o čelní příčky v Poháru konstruktérů. Jenom poznámka: Verstappen v daných závodech dojel dvakrát první a dvakrát druhý a vypočítávat bodové zisky konkurence by byly jen statistické údaje, podle nichž by se ovšem v oněch čtyř Grand Prix Mexičan řadil až na 11. místo (pro zjednodušení nezapočítávám rakouský sprint).

Sergio Pérez a Christian Horner při testech v Bahrajnu, kdy ještě v týmu panoval optimismus | foto: Red Bull Content Pool

Je zřejmé, že loni Pérezova ztráta na Verstappena Red Bull tolik nebolela. Sergio sice nedosahoval excelentních Maxových výkonů, ale dokázal ho občas porazit a především jistil neohrožené umístění v Poháru konstruktérů. V minulém článku jsme citovali šéfa McLarenu Zaka Browna, podle nějž Checo svými výkony dostal ostatní týmy do hry.

V případě Péreze existuje výkonnostní klauzule a ta pozvolna nařezává zdánlivě stabilní židli pod následovníkem bratrů Rodriguézů či Hectora Rebaque - proto ze základny Red Bullu v Milton Keynes zaznívají hlasy, že současná pozice Mexičana je "neudržitelná" a pozvolna se přehodnocuje celkový postoj. Ony chlácholivé řeči v prohlášeních o podpoře berme jako v celé historii F1 s rezervou - kolikrát už se stalo, že jeden den tým neochvějně za svým pilotem stál, aby ho druhý den s díky a pochopením poslal na dlažbu.

Leccos může naznačit zdánlivě banální filmovací den, jenž se odehraje příští týden v Silverstone. Do RB20 totiž usedne při testu pneumatik Liam Lawson a dostane příležitost odkroutit na okruhu, kde se jela prozatím poslední Grand Prix, minimálně 33 kol. Tedy něco podobného, jako loni v podání Daniela Ricciarda, i když ten nebyl nijak limitován, protože měl k dispozici běžné pneumatiky používané v témže roce.

Pro někoho může být překvapením, že šanci dostal právě dvaadvacetiletý Novozélanďan a nikoli třeba Juki Cunoda nebo Daniel Ricciardo. Jenže nově přejmenovaný tým VISA Cash App RB sice drží šestou příčku v Poháru konstruktérů (byť už jen čtyři body před Haasem), ale ani jeden pilot zatím neprojevil dle Red Bullu natolik výraznou převahu, aby dostal přednost. Proto se sáhlo do rezervy a Liam, jenž mimochodem právě po Ricciardově indispozici předvedl nadějné výkony, dostane šanci vyzkoušet mistrovský vůz.

S Juki Cunodou se zatím nepočítá, jeho výsledky stále nejsou dost kvalitní | foto: Red Bull Content Pool

V současné době Lawson plní program záložního pilota jak Red Bullu, tak VISA Cash App RB, což představuje činnost na simulátoru v Milton Keynes, což v minulosti byl jeden ze základních kamenů pro postup do F1. Navíc se množí zprávy, že Ricciardova sedačka se také kýve a může se dočkat stejného osudu jako loni Nick de Vries. To ostatně potvrdila i šedá eminence Red Bullu, poradce dr. Helmut Marko: "Naším cílem bylo, že bychom s Ricciardem v případě pravidelných výjimečných výkonů počítali pro Red Bull. Ovšem nyní je na tom místě Pérez, takže tento plán je minulostí. Musíme brzy angažovat mladého jezdce, jímž by mohl být Liam Lawson." Což by znamenalo, že se po přehodnocení smluvních vztahů dostane rodák z Hastingsu do týmu už příští rok, ale dost možná už během letošní sezóny.

Oponenti a fanoušci Checa Péreze argumentují, že Lawson není žádným ohromujícím talentem, ale je nutné si všimnout, že je nejen rychlý, ale také spolehlivě dojíždí do cíle a neničí materiál, což dokazuje jeho posledních dvacet závodů. Je samozřejmě otázka, zda by se mu stejně dařilo i v nejméně vděčné sedačce v týmu Red Bull.