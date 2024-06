GP RAKOUSKA: Verstappen převálcoval soupeře, Hamilton kolidoval se zvedákem

Na Red Bull Ringu nebesa přitopila pod kotlem - rtuť v teploměru vyšplhala na 31°C, trať jen o tři stupně nedosáhla padesátky, vlhkost vzduchu se zastavila na 38 % a vanul mírný jihozápadní vítr o síle 9 km/h.

Q1 - 18 minut

Nikdo se nechtěl příliš zdržovat v boxech, proto se na trati záhy objevilo téměř celé startovní pole, vedené Red Bully a Russellem. Obhájce titulu byl také tím, kdo vytvořil měřítko pro ostatní (1:06,054), ale s ohledem na časy dříve dosahované šlo spíš o zahřívací kolo. Mercedesy čekaly v boxových stáních šest minut, než vyjely na trať, ale stálo to za to - Russell kraloval prvním pokusům časem 1:05,614. Jeho kolega se docela trápil a ještě pět minut před koncem Q1 figuroval na 16. místě. Mercedesy totiž sáhly pouze ke dvěma pokusům a tím druhým se Hamilton spasil. Mimochodem druhou rundu vyhrál Sainz jr. - 1:05,263.

Do boje o "přežití" už nenastoupili všichni a třeba Saubery ani třetí pokusy neměly měřené. Dlouho to vypadalo, že do Q2 se prosmýkne Albon, ale na poslední chvíli vytasil výborný čas Hülkenberg (1:05,596) a rozhodl, že oba Williamsy zůstanou v zadní části startovního pole. Negativně překvapil Stroll, jenž se sice postupně zlepšoval, ale kvalifikace se mu vůbec nevyvedla.

Do Q2 nepostoupili: Albon, Stroll, Bottas, Sargeant, Zhou

Q2 - 15 minut

Tentokrát byli na trati první Alpine a Ferrari a Ocon byl také tím, kdo na chviličku ovládl časomíru - 1:05,582. Sainz jr. ho překvapivě nepřekonal, Leclerc záhy ano, ale pak se do arény vřítil Verstappen a jasně dal najevo, kdo je v Rakousku pánem - 1:04,577 vyrazil soupeřům na určitou chvíli dech, například Pérez ztrácel na Maxe přes půl vteřiny. Norris a Piastri si vytvořili solidní základ (1:05,103 resp. 1:05,070) a jako jediní už nezkoušeli podruhé vylepšit své časy. Ferrari a Mercedesy dlouho vyčkávaly v boxech, aby nakonec jejich piloti vyjeli a dokázali se mezi oranžové vozy vmísit. Verstappen si pro jistotu pojistil své vedení (1:04,469), ale důležitější věci se odehrávaly na chvostu startovního pole. Alpiny se bily o šanci opět proniknout do Q3, ale tentokrát to vyšlo jenom Oconovi, ačkoliv piloti francouzského týmu jako jediní zvládli tři pokusy. Alonsův poslední pokus byl krajně rozháraný a veterán hlásil do boxů Aston Martinu, že byl na pokraji havárie v zatáčkách 7 a 10. Opět na poslední chvíli prošel do Q3 Nico Hülkenberg časem 1:05,262, zatímco Magnussen jako muž poslední šance stačil zajet pouze dvanáctý nejlepší výkon.

Do Q3 nepostoupili: Ricciardo, Magnussen, Cunoda, Gasly, Alonso

Q3 - 12 minut

Hülkenberg byl první, kdo zajel měřený výkon - a z celé Q3 byl vůbec nejhorší (1:06,004). Je ale také pravdou, že v závěru rychlého kola musel vzít na vědomí Verstappena, chystajícího se na svůj další majstrštyk. A skutečně přišel - 1:04,426. Vlastně od Q1 se obhájce titulu jenom zlepšoval. Pérez v tu chvíli vypadal jako chudý příbuzný, protože ztrácel na kolegu více než vteřinu (1:05,504). Mercedesy opět mírně vyčkávaly a Hamiltonovi se povedlo při výjezdu z boxů "vzít s sebou" zvedák a kus vysokotlaké hadice. Záhy se objevila na obrazovkách poznámka, že Brit bude po závodě prověřován za nebezpečný výjezd na trať.

Druhé pokusy už měly jediného hrdinu - Verstappena. I McLareny na něj ztrácely propastné čtyři desetiny, Piastri navíc svůj výkon, jenž ho pasoval na třetí místo (1:04,786), musel smazat za porušení traťových limitů v zatáčce 6. Leclerc v přemíře snahy byl zralý na problémy už v zatáčce 7 a vše vygradovalo v nájezdu do posledních dvou zatáček - Monačan své Ferrari nezvládl, vyjel přes kačírek do trávníku a poté na únikovou zónu. Pérez se přes veškerou snahu dokázal svým posledním pokusem zlepšit pouze minimálně - na úkor Hülkenberga.

Body se rozdělují až zítra, jak často v prohlášení říkají piloti a týmoví zástupci. Ale Verstappen dnešním výkonem podtrhl svůj solidní výkon a naznačil, že si z Rakouska může odvézt všechny zásadní trofeje.

GP Rakouska (Spielberg) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:04,314 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:04,718 3. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:04,840 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:04,851 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:04,903 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:05,044 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:05,048 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:05,202 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:05,385 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:05,883 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:05,289 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:05,347 13. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:05,359 14. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:05,412 15. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:05,639 16. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:05,736 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:05,819 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:05,847 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:05,856 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:06,061

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ